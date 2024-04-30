ACI Worldwide报告：全球实时支付业务量呈“可持续”增长，新用例推动交易量创新高

内布拉斯加州奥马哈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW)是任务关键型实时支付软件的全球领导者。该公司与领先的数据和分析公司GlobalData合作发布的《2024年实时支付黄金期》(2024 Prime Time for Real-Time)报告显示，全球实时支付已实现可持续增长，2023年实时支付交易量达到2662亿笔，同比增长42.2%。

往年报告多强调实时支付的经济效益和世界各地消费者的接受程度，而今年的报告（现为第五期）则对一些全球领先的实时支付市场进行深度剖析，侧重研究这些国家能够成功建立端到端实时支付生态系统背后的推动因素。报告还显示，全球许多新进入市场的国家正迅速迎头赶上，世界各地的立法者和央行纷纷推动实时支付的普及，力求从中获取经济效益，同时提升本国公民的金融包容性。

关键研究结果一览

到2028年，全球实时交易量预计将达到5751亿笔，复合年增长率(CAGR)为16.7%（2023至2028年）。同样到2028年，实时支付量预计将占全球所有电子支付量的27.1%。

印度继续主导全球实时支付市场，2023年交易量达到了1293亿笔，超过全球其余前十大实时支付市场的总和。目前，在印度的所有电子支付中，84%为实时支付。

2023年，巴西的实时支付交易量将达到374亿笔，同比大增77.9%。巴西是拉美地区无可争议的实时支付领导者，占该地区所有交易量的75%。其他拉美国家也在积极推进实时支付现代化升级计划，希望复制巴西的成功。据预测，秘鲁和哥伦比亚的 秘鲁和哥伦比亚2023-2028年复合年增长率将分别达到51.2%和42.6%，居该地区前两位。

亚太地区是全球最大的实时支付市场，2023年交易量将达到1858亿笔，占该地区电子支付总量的24.0%。在交易量排名前五的实时支付市场中，亚太地区占据了四席，预计到2028年，该地区的实时交易量将超过3515亿笔，2023-2028年复合年增长率为13.6%。

中东是全球增长最快的实时支付市场。继沙特阿拉伯、巴林和阿联酋等在实时支付领域更成熟的地区市场之后，阿曼、科威特和卡塔尔也于2023年推出了相关计划。预计该地区的2023-2028年复合年增长率为28.8%，到2028年，交易量有望从8.55亿笔增至30亿笔。

欧盟《即时支付条例》于2024年2月获得通过，预计将推高单一欧元支付区（包括27个欧盟成员国）的即时支付交易量。到2028年，即时支付预计将占欧洲所有电子支付的13%，高于2023年的8%。

北美是一个值得关注的主要增长市场（主要原因在于美国于2023年推出了FedNow服务），预计2023-2028年复合年增长率将达到27.1%。

尼日利亚是非洲公认的实时支付领导者，也是另一个主要增长市场。2023年，该国的交易量达到79亿笔；同年，实时支付在其所有电子支付中的份额达到82.1%，令人印象深刻。

市场深度剖析：来自最成功的实时支付市场的经验

今年的报告首次对全球五个最为成功的实时支付市场（印度、巴西、印尼、马来西亚和荷兰）进行了深度解读，分析了这些国家蓬勃发展的实时支付生态系统的推动因素和用例，这些生态系统具备推动企业转型和改善消费者生活的强大力量。

合作的力量 ：无论是政府规定还是行业共识，实时支付系统的蓬勃发展都离不开积极合作。金融机构、支付服务提供商、央行和政府机构、商户和第三方利益相关者必须通力合作，才能构建和运营成功的实时支付生态系统。

：无论是政府规定还是行业共识，实时支付系统的蓬勃发展都离不开积极合作。金融机构、支付服务提供商、央行和政府机构、商户和第三方利益相关者必须通力合作，才能构建和运营成功的实时支付生态系统。 开放包容的支付生态系统 ：最成功的几大实时支付市场正在努力培育金融科技主导的环境。研究表明，金融科技公司和小型银行在全球领先市场的实时支付生态系统中发挥着越来越重要的作用。而大型银行需要重新评估各项战略，并与金融科技公司建立新的合作关系，才能在全球快速增长的实时支付市场中保持竞争力。

：最成功的几大实时支付市场正在努力培育金融科技主导的环境。研究表明，金融科技公司和小型银行在全球领先市场的实时支付生态系统中发挥着越来越重要的作用。而大型银行需要重新评估各项战略，并与金融科技公司建立新的合作关系，才能在全球快速增长的实时支付市场中保持竞争力。 面向商户的强有力激励措施 ：在商户中的普及和接受对实时支付的发展至关重要。例如，印度政府取消了商户折扣率，并向所有商户发放了支持统一支付接口(UPI)的二维码，积极鼓励各种规模的商户接受UPI支付。

：在商户中的普及和接受对实时支付的发展至关重要。例如，印度政府取消了商户折扣率，并向所有商户发放了支持统一支付接口(UPI)的二维码，积极鼓励各种规模的商户接受UPI支付。 用户友好的新用例不断涌现 ：在消费者或企业大规模采用创新型用例的国家，实时支付获得了蓬勃发展。无论是水电费或税单、车票或道路收费、订阅付款还是每周的杂货店购物，几大最成功市场的消费者如今都在使用实时支付。

：在消费者或企业大规模采用创新型用例的国家，实时支付获得了蓬勃发展。无论是水电费或税单、车票或道路收费、订阅付款还是每周的杂货店购物，几大最成功市场的消费者如今都在使用实时支付。 跨境实时支付联动成为下一个重要前沿领域 ：如今，将实时支付扩展到跨境支付的努力终于得到回报，而亚洲国家更是引领这一趋势。现在，马来西亚、印尼、阿联酋和法国可以通过印度广受欢迎的UPI机制进行支付。马来西亚的DuitNow用户现在可以 进行与印尼、新加坡、泰国和中国的跨境二维码实时支付。

：如今，将实时支付扩展到跨境支付的努力终于得到回报，而亚洲国家更是引领这一趋势。现在，马来西亚、印尼、阿联酋和法国可以通过印度广受欢迎的UPI机制进行支付。马来西亚的DuitNow用户现在可以 进行与印尼、新加坡、泰国和中国的跨境二维码实时支付。 实时支付欺诈：生成式人工智能正在改变欺诈攻击的性质和规模，但整个行业也在直面这一挑战。消费者权益计划、教育计划和政府干预，加上新的人工智能反诈技术和方法，如今已经开始发挥作用。

ACI Worldwide实时支付全球主管Craig Ramsey表示：“今年的报告重点提到了若干关键的成功因素，它们推动一些国家进行了大刀阔斧的实时支付现代化升级，并为消费者和企业带来了巨大的效益。现代实时支付离不开各方的合作，也鼓励新一代市场参与者加入，促使银行要么与之竞争，要么与之合作——往往两者兼而有之。事实证明，对于全球最成功实时支付计划（尤其是在印度和巴西实施的计划）而言，其用例的受欢迎程度超乎想象。”

ACI Worldwide首席产品官Debbie Guerra表示：“实时支付——尤其是跨境支付——是未来的大势所趋。它们消除了支付过程中的摩擦，可提升金融体系的流动性，并最终推动经济增长和普惠金融。银行应考虑它们是否真正充分利用了所在市场上的实时支付发展契机，以及制约其对最低标准的承诺是否也意味着限制了其在未来支付中的潜在份额。”

致编辑：所有重要事实和数据一览可在我们的《2024实时支付黄金期信息图表》中查看。

关于ACI Worldwide

ACI Worldwide是任务关键型实时支付软件的全球领导者。领先公司、金融科技公司及金融颠覆者使用我们可靠、安全、可扩展的解决方案来处理和管理数字化支付、对全渠道商务支付提供支持、递交和处理账单支付，以及管理欺诈和风险。我们致力于将全球化与本地化相结合，推动支付和商业的实时数字化转型。

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