PsiQuantum將在澳洲建造世界首台公用事業級容錯量子電腦

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PsiQuantum今天宣布，將在澳洲布里斯本機場附近一處地理位置優越的地點建造世界上第一台公用事業級量子電腦。澳洲聯邦政府和昆士蘭州政府將透過包括股權、贈款和貸款在內的一攬子金融方案向PsiQuantum投資9.4億澳元（約合6.2億美元）。PsiQuantum正在實施一項積極的計畫，力爭在2027年底之前使該網站投入運行。容錯量子電腦將能夠解決建立在化學、數學和物理學基礎上的各行各業具有商業價值的問題，從而改變包括再生能源、礦產和金屬、醫療保健和運輸在內的關鍵產業，這些產業將在未來幾十年推動全球經濟的發展。

長期以來，量子運算產業一直面臨著複雜的擴展挑戰，即如何建構一台具有足夠多物理量子位元的量子電腦，以實現錯誤更正功能，從而兌現量子運算的承諾。PsiQuantum擴展了以融合為基礎的架構，採用光子學方法將量子位元編碼到光粒子中，並利用半導體製造業的先進基礎設施來製造和測試數百萬個光子裝置。PsiQuantum的第一個公用事業級系統將達到100萬物理量子位元的規模，具有超大規模的占地面積，並採用模組化架構，能夠利用現有的低溫冷卻技術。

PsiQuantum執行長Jeremy O’Brien教授表示：「公用事業級量子電腦代表著一個建構全新、實用的運算基礎設施基礎的機會，並以此掀起下一場工業革命。這個平台將有助於解決當今看似不可能解決的問題，並將成為設計我們亟需的解決方案的工具，以保護我們的未來。隨著PsiQuantum團隊在兌現量子運算承諾的使命上又向前邁進了一大步，我們很高興能與澳洲和昆士蘭州政府合作。」

PsiQuantum與來自全球各地的業界領先企業合作。這些企業的產品和技術都植根於基礎化學和科學，例如新藥開發、包括電池和太陽能電池在內的更高效的再生能源技術，以及生產綠色氨氣和綠色氫氣等再生能源過程中的重大改進。

PsiQuantum商務長Stratton Sclavos表示：「PsiQuantum以交付世界上第一台實用量子電腦為己任，澳洲政府今天的肯定是這一使命的又一個重要里程碑。隨著公用事業級量子電腦問世在望，我們的應用團隊一直在與製藥、半導體製造、航空航太、化工和金融服務領域的領先企業合作，以確保容錯量子應用在系統投入運行後即可部署。」

關於PsiQuantum：

PsiQuantum成立於2015年，總部位於加州帕羅奧圖。公司的使命是建構和部署世界上第一個實用的容錯量子運算系統。PsiQuantum的光子方法使其能夠利用大批量半導體製造技術和現有的低溫基礎設施來快速擴展其系統。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.psiquantum.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。