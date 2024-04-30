PsiQuantum将在澳大利亚建造全球首台公用事业规模的容错量子计算机

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PsiQuantum今天宣布将在澳大利亚布里斯班市布里斯班机场附近的战略位置建造全球首台公用事业规模的量子计算机。澳大利亚联邦政府和昆士兰州政府将通过包括股权、赠款和贷款在内的一揽子金融计划向PsiQuantum投资9.4亿澳元（6.2亿美元）。 PsiQuantum正在制定一项雄心勃勃的计划，计划在2027年底前让该站点投入运行。容错量子计算机能够解决以化学、数学和物理为基础的各种行业的商业实用问题，从而转变可再生能源、矿产和金属、医疗保健和交通运输等关键行业，进而推动未来几十年的全球经济。

量子计算行业长期以来一直面临着复杂的扩展难题，即构建的量子计算机要有足够物理量子位以实现纠错，能够落实量子计算承诺。 PsiQuantum扩展了基于融合的架构（使用光子学方法），将量子位编码为光粒子，并利用半导体制造业的先进基础设施来制造和测试数百万个光子器件。 PsiQuantum首个公用事业规模系统将采用100万个物理量子位的机制和超大规模的占地面积，其采用的模块化架构能够利用现有的低温冷却技术。

“ 公用事业规模的量子计算机是构建全新、实用计算基础设施的机会，并由此引发下一次工业革命。”PsiQuantum首席执行官Jeremy O’Brien教授表示，“ 该平台将帮助解决当今无法解决的问题，并将作为一种工具，帮助我们设计出保护未来的必要解决方案。我们很高兴能与澳大利亚和昆士兰州政府合作，PsiQuantum团队取得重大进展，助力实现量子计算承诺的使命。”

PsiQuantum与全球各行业的领先企业合作，这些企业的产品和技术依托基础化学和科学，例如新药开发、更高效的可再生能源技术（包括电池和太阳能电池）以及逐步改进绿氨和绿氢等可再生能源的生产工艺。

“ 澳大利亚政府提供的支持是PsiQuantum交付全球首台实用量子计算机使命的另一个重要里程碑。”PsiQuantum首席商务官Stratton Sclavos表示，“随着公用事业规模的量子计算机的出现，我们的应用团队一直在与制药、半导体制造、航空航天、化学品和金融服务领域的领先公司合作，确保容错量子应用程序在系统运行时做好部署准备。”

关于PsiQuantum：

PsiQuantum成立于2015年，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。该公司的使命是构建和部署全球首台实用的容错量子计算系统。 PsiQuantum的光子方法使其能够利用大批量半导体制造和现有的低温基础设施来快速扩展其系统。

有关更多内容，请访问www.psiquantum.com。

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