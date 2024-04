TUM vince l'edizione inaugurale dell'Abu Dhabi Autonomous Racing League di ASPIRE sul circuito di Yas Marina

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--La TUM (Technical University of Munich) dalla Germania si è aggiudicata la vittoria alla prima Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), tenutasi sul circuito di Yas Marina sabato (27 aprile). Con le auto schierate alla griglia di partenza, dotate di antenne, sensori, funzionalità IA e sistemi drive-by-wire al posto dei piloti umani, otto squadre si sono sfidate nel corso di due giorni di corse e sfide. La TUM ha sbaragliato la concorrenza grazie alle sue capacità di codifica e di ingegneria nella prima gara finale al mondo di questo tipo, per aggiudicarsi il montepremi di 2,25 milioni di dollari.

Portando un esperimento scientifico in pista, la gara inaugurale ha spinto i confini della tecnologia autonoma aggiungendo valore di intrattenimento agli sport estremi su una scala senza precedenti. A2RL ha attirato oltre 10.000 spettatori sul circuito e ha catturato l'attenzione di oltre 600.000 spettatori online in sole 12 ore. Organizzata da ASPIRE, una filiale dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, A2RL riunisce le corse estreme a guida autonoma e l'intelligenza artificiale per accelerare lo sviluppo globale di sistemi e tecnologie autonome.

Dopo mesi di minuziosa preparazione, trascorsi a perfezionare gli algoritmi dell'intelligenza artificiale di guida nelle simulazioni, le auto Dallara Super Formula SF23 personalizzate di A2RL hanno messo alla prova i limiti dell'ingegno umano e della capacità dell'IA. Ciascuna squadra ha utilizzato un'identica auto da corsa Super Formula - la più veloce auto da corsa a ruote scoperte del mondo dopo quelle per Formula Uno - adattata per le corse autonome dal Technology Innovation Institute (TII), una consociata di ASPIRE.

I team hanno affrontato un compito complesso durante il processo di codifica. Dalla comprensione dei livelli di grip, dalla gestione della temperatura degli pneumatici, dalla previsione dei movimenti degli avversari fino all'esecuzione di sorpassi riusciti e al funzionamento della SF23 proprio al limite del grip, l'IA doveva eseguire tutte le attività che i piloti da corsa fanno intuitivamente. Inoltre, con quattro auto autonome in corsa contemporaneamente sulla pista, si è trattato di un esperimento unico al mondo che ha aggiunto un ulteriore livello di sfida.

In una resa dei conti all'ultimo giro, la squadra tedesca TUM ha conquistato il primo posto con un sorpasso audace, quando la squadra italiana UNIMORE, in testa alla classifica, ha rallentato e si è fermata sulla pista. S.A. Theyab bin Mohamed bin Zayed si è congratulato con il team e gli ha consegnato il trofeo del campionato, insieme a S.E. Faisal Al Bannai, segretario generale dell'ATRC e consigliere per la ricerca strategica e gli affari tecnologici avanzati del presidente degli EAU.

Simon Hoffmann, direttore del team, ha affermato: "Questo evento è stato a dir poco straordinario e la finale è stata il nostro momento decisivo. Siamo assolutamente entusiasti del risultato, che la dice lunga sul nostro valore ingegneristico complessivo, sulle nostre competenze di codifica e sulla nostra determinazione. È una dimostrazione dell'incredibile potenza dell'IA che guida l'evoluzione della mobilità autonoma nel futuro!".

Gli spettatori hanno potuto inoltre assistere all'avvincente gara dell'IA contro l'uomo, in cui il Technology Innovation Institute (TII) ha schierato la sua auto autonoma contro il famoso pilota di Formula Uno Daniil Kvyat. Sebbene Kvyat sia riuscito a tenere testa al suo avversario a guida autonoma con un margine di 10,38 secondi, la spettacolare gara di 45 minuti ha messo in evidenza quanto l'auto da corsa autonoma sia vicina alle prestazioni di un pilota umano.

Sua Eccellenza Al Bannai ha dichiarato: "Con la Abu Dhabi Autonomous Racing League abbiamo dato il via a una rivoluzione nel mondo delle corse. Mostrando auto da corsa completamente autonome che gareggiano ruota a ruota, abbiamo ridefinito il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nel settore dell'innovazione e creato un audace precedente per la mobilità globale. Questo evento non è solo una gara, ma un momento di trasformazione in cui convergono tecnologia, immaginazione e ambizione. A2RL funge da faro, da ispirazione per la prossima generazione attraverso realtà fisiche e virtuali e dando forma a un futuro in cui l'impossibile diventa realizzabile".

S.E. il Sultano Al Jaber, Ministro dell'Industria e delle Tecnologie Avanzate, nonché amministratore delegato e direttore generale del gruppo ADNOC ha dichiarato, in qualità di sponsor del titolo: “I progressi dell'intelligenza artificiale promettono di trasformare ogni settore. L'A2RL dimostra l'applicazione dell'IA e, in qualità di sponsor del titolo, ADNOC è orgogliosa di contribuire a spingere un po' più in là i limiti della scienza e dell'innovazione".

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha dichiarato: "Il lancio di A2RL ha ridefinito il panorama dello sport e della tecnologia, lasciando un impatto duraturo per gli anni a venire. Per il futuro, stiamo ampliando i nostri obiettivi per includere diversi tipi di veicoli, attirando attivamente i migliori talenti di tutto il mondo per invitarli a dimostrare il loro valore."

A margine dell'evento principale, l'A2RL STEM Challenge per studenti delle scuole superiori e universitari di età compresa tra i 14 e i 21 anni ha visto la partecipazione di 18 scuole locali, oltre a una partecipazione internazionale del Boys and Girls Club del Michigan sudorientale, nel corso del quale hanno potuto esibire le loro conoscenze, abilità e innovazione gareggiando con auto autonome in scala 1:8. Il vincitore della A2RL STEM Challenge è stata la Heriot-Watt University.

L'A2RL ha aperto la strada all'integrazione di elementi di realtà mista e virtuale per la prima volta nelle corse a guida autonoma. Ha dato a ciascuno degli otto team finalisti un personaggio avatar esclusivo e ha integrato una tecnologia di realtà virtuale (VR) all'avanguardia avanti rispetto all'implementazione della F1, infiammando l'esperienza dei fan entusiasti sia online che offline. I fan che hanno presenziato all'evento presso il circuito Yas Marina hanno potuto partecipare a laboratori STEM, a interessanti sfide VR, a simulatori di Gran Turismo, alla realizzazione di doodle car e visitare il museo Raceum AI, tra le altre attività. L'evento inaugurale si è concluso con un incredibile spettacolo di fuochi d'artificio e droni che hanno illuminato l'iconico circuito di Yas Marina.

L'A2RL 2024 è stata sostenuta con successo da ADNOC, in qualità di sponsor del titolo, e dai principali partner, tra cui Du, DMT, AWS e Mubadala, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel definire il percorso dell'evento.

Informazioni sulle otto squadre partecipanti e altri aggiornamenti sono disponibili su A2RL.io.

