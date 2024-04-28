TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（照片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（影片：AETOSWire）

TUM在亞斯碼頭賽道舉行的ASPIRE首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟比賽中奪冠（影片：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 德國慕尼黑工業大學(TUM)在週六（4月27日）於亞斯碼頭賽道(Yas Marina Circuit)舉行的首屆阿布達比自動駕駛賽車聯盟(A2RL)比賽中奪冠。在為期兩天的比賽和挑戰中，展開角逐的八支參賽隊的賽車在賽道上一字排開，用天線、感測器、人工智慧功能和線控駕駛系統取代了人類駕駛員。最終，TUM憑藉其編碼和工程技能，在全球首創的四車壓軸賽中擊敗對手，贏得了225萬美元的優勝者獎金。

首屆比賽將科學實驗帶入賽道，帶動了自動駕駛技術的發展，同時以前所未有的規模為極限運動增添了娛樂價值。A2RL在賽道上吸引了1萬多名觀眾，並在短短12小時內吸引了60多萬名線上觀眾的關注。A2RL由ASPIRE（阿布達比先進技術研究理事會(ATRC)的子公司）主辦，將極限自動駕駛賽車和人工智慧結合起來，以加速全球自動駕駛系統和技術的發展。

經過數月的精心準備，A2RL的客製化Dallara超級方程式SF23賽車在模擬環境中完善了人工智慧駕駛演算法，測試了人類創造力和人工智慧能力的極限。每支參賽隊都使用一輛相同的超級方程式賽車。這是世界上繼一級方程式賽車之後速度最快的開輪式賽車，由ASPIRE的姊妹公司技術創新研究所(TII)為自動駕駛賽車而改裝。

車隊面臨著複雜的編碼任務。從瞭解抓地力水準、管理輪胎溫度、預測對手動作、成功超車到在抓地力極限時操作SF23，人工智慧需要完成賽車手憑直覺完成的所有工作。此外，四輛自動駕駛賽車同時在賽道上比賽，這也是世界首次嘗試，無疑增加了另一層挑戰。

在最後一圈的決戰中，當暫時領先的義大利UNIMORE車隊減速並停在賽道上時，德國TUM車隊大膽超車，一舉奪得第一名。Theyab bin Mohamed bin Zayed殿下以及ATRC秘書長兼阿拉伯聯合大公國總統策略研究與先進技術事務顧問Faisal Al Bannai閣下在賽道上向TUM車隊表示祝賀，並向其頒發了冠軍獎盃。

車隊負責人Simon Hoffmann表示：「這次活動非同尋常，決賽是我們的決定性時刻。我們對這一結果感到萬分激動，這充分體現了我們的集體工程能力、編碼專長和堅定決心，並充分證明了人工智慧的驚人力量，它推動著自動駕駛汽車向未來發展！」

觀眾們還欣賞了引人入勝的人工智慧與人類的競賽。技術創新研究所(TII)的自動駕駛汽車與著名的一級方程式賽車手Daniil Kvyat進行了激烈的對抗。雖然Kvyat最終以10.38秒的優勢戰勝了他的自動駕駛對手，但這場長達45分鐘的精彩比賽凸顯出自動駕駛賽車與人類駕駛員之間只有微乎其微的差距。

Al Bannai閣下表示：「透過阿布達比自動駕駛賽車聯盟，我們引發了一場賽車革命。透過展示全自動賽車的輪對輪比賽，我們重新定義了阿拉伯聯合大公國在創新中的角色，並為全球交通出行開創了一個大膽的先例。這項賽事不僅僅是一場比賽，更是科技、想像力和雄心匯聚的變革時刻。A2RL就像一座燈塔，透過實體和虛擬實境激勵下一代，同時塑造一個變不可能為可能的未來。」

工業和先進技術部長、冠名贊助商ADNOC的集團董事總經理兼執行長Sultan Al Jaber博士閣下表示：「人工智慧的進步可望改變每個產業。A2RL展示了人工智慧的應用，身為冠名贊助商，ADNOC很榮幸能夠協助推動科學和創新的發展。」

ASPIRE執行長Stephane Timpano表示：「A2RL的推出重塑了體育與科技的格局，並將在未來數年內產生持久影響。展望未來，我們將擴大關注範圍，將不同類型的車輛納入其中，同時積極吸引全球頂尖人才來展示他們的實力。」

在主會場外，針對14至21歲高中生和大學生的A2RL STEM挑戰賽吸引了18所當地學校參加，此外還有來自密西根州東南部男孩和女孩俱樂部(Boys and Girls Club)的國際參賽選手，他們透過1:8比例大小的自動駕駛汽車競賽來展示自己的知識、技能和創新能力。A2RL STEM挑戰賽的優勝者是赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt University)。

A2RL首次將混合實境和虛擬實境元素融入自動駕駛賽車。它為八支入圍決賽的車隊分別設計了獨特的頭像角色，並在F1實施之前融入了最先進的虛擬實境(VR)技術，點燃了粉絲線上和線下的激情體驗。在亞斯碼頭賽道舉辦的活動中，車迷們參加了富於真知灼見的STEM研討班、引人入勝的VR挑戰、Gran Turismo模擬器、塗鴉汽車和Raceum AI博物館等活動。首屆活動在壯觀的煙花和無人機表演中落下帷幕，著名的亞斯碼頭賽道在表演中被點亮。

A2RL 2024得到了冠名贊助商ADNOC以及Du、DMT、AWS 和Mubadala等主要合作夥伴的成功支援，他們在塑造賽事發展軌跡方面發揮了關鍵作用。

關於八支參賽隊伍的詳細資訊和其他最新情況，請造訪A2RL.io。

來源： AETOSWire

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