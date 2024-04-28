TUM在亚斯码头赛道举行的ASPIRE首届阿布扎比自动驾驶赛车联盟比赛中夺冠

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 德国慕尼黑工业大学(TUM)在周六（4月27日）于亚斯码头赛道(Yas Marina Circuit)举行的首届阿布扎比自动驾驶赛车联盟(A2RL)比赛中夺冠。在为期两天的比赛和挑战中，展开角逐的八支参赛队的赛车在赛道上一字排开，用天线、传感器、人工智能功能和线控驾驶系统取代了人类驾驶员。最终，TUM凭借其编码和工程技能，在全球首创的四车压轴赛中击败对手，赢得了225万美元的优胜者奖金。

首届比赛将科学实验带入赛道，推动了自动驾驶技术的发展，同时以前所未有的规模为极限运动增添了娱乐价值。A2RL在赛道上吸引了1万多名观众，并在短短12小时内吸引了60多万名在线观众的关注。A2RL由ASPIRE（阿布扎比先进技术研究理事会(ATRC)的子公司）组织，将极限自动驾驶赛车和人工智能结合起来，以加速全球自动驾驶系统和技术的发展。

经过数月的精心准备，A2RL的定制Dallara超级方程式SF23赛车在模拟环境中完善了人工智能驾驶算法，测试了人类创造力和人工智能能力的极限。每支参赛队都使用一辆相同的超级方程式赛车。这是世界上继一级方程式赛车之后速度最快的开轮式赛车，由ASPIRE的姊妹公司技术创新研究所(TII)为自动驾驶赛车而改装。

车队面临着复杂的编码任务。从了解抓地力水平、管理轮胎温度、预测对手动作、成功超车到在抓地力极限时操作SF23，人工智能需要完成赛车手凭直觉完成的所有工作。此外，四辆自动驾驶赛车同时在赛道上比赛，这也是世界首次尝试，无疑增加了另一层挑战。

在最后一圈的决战中，当领先的意大利UNIMORE车队减速并停在赛道上时，德国TUM车队大胆超车，夺得第一名。Theyab bin Mohamed bin Zayed殿下以及ATRC秘书长兼阿联酋总统战略研究与先进技术事务顾问Faisal Al Bannai阁下在赛道上向TUM车队表示祝贺，并向其颁发了冠军奖杯。

车队负责人Simon Hoffmann表示：“这次活动非同寻常，决赛是我们的决定性时刻。我们对这一结果感到万分激动，这充分体现了我们的集体工程能力、编码专长和坚定决心，并充分证明了人工智能的惊人力量，它推动着自动驾驶汽车向未来发展！”

观众们还欣赏了引人入胜的人工智能与人类的竞赛。技术创新研究所(TII)的自动驾驶汽车与著名的一级方程式赛车手Daniil Kvyat进行了激烈的对抗。虽然Kvyat最终以10.38秒的优势战胜了他的自动驾驶对手，但这场长达45分钟的精彩比赛凸显了自动驾驶赛车与人类驾驶员之间只有微乎其微的差距。

Al Bannai阁下表示：“通过阿布扎比自动驾驶赛车联盟，我们引发了一场赛车革命。通过展示全自动赛车的轮对轮比赛，我们重新定义了阿联酋在创新中的角色，并为全球交通出行开创了一个大胆的先例。这项赛事不仅仅是一场比赛，更是技术、想象力和雄心汇聚的变革时刻。A2RL就像一座灯塔，通过物理和虚拟现实激励下一代，同时塑造一个变不可能为可能的未来。”

工业和先进技术部长、冠名赞助商ADNOC的集团董事总经理兼首席执行官Sultan Al Jaber博士阁下表示：“人工智能的进步有望改变每个行业。A2RL展示了人工智能的应用，作为冠名赞助商，ADNOC很荣幸能够帮助推动科学和创新的发展。”

ASPIRE首席执行官Stephane Timpano表示：“A2RL的推出重塑了体育与科技的格局，并将在未来数年内产生持久影响。展望未来，我们将扩大关注范围，将不同类型的车辆纳入其中，同时积极吸引全球顶尖人才来展示他们的实力。”

在主会场外，面向14至21岁高中生和本科生的A2RL STEM挑战赛吸引了18所当地学校参加，此外还有来自密歇根州东南部男孩和女孩俱乐部(Boys and Girls Club)的国际参赛选手，他们通过1:8比例大小的自动驾驶汽车竞赛来展示自己的知识、技能和创新能力。A2RL STEM挑战赛的优胜者是赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt University)。

A2RL首次将混合现实和虚拟现实元素融入自动驾驶赛车。它为八支入围决赛的车队分别设计了独特的头像角色，并在F1实施之前融入了最先进的虚拟现实(VR)技术，点燃了粉丝在线上和线下的激情体验。在亚斯码头赛道举办的活动中，车迷们参加了富于真知灼见的STEM研讨班、引人入胜的VR挑战、Gran Turismo模拟器、涂鸦汽车和Raceum AI博物馆等活动。首届活动在壮观的烟花和无人机表演中落下帷幕，标志性的亚斯码头赛道在表演中被点亮。

A2RL 2024得到了冠名赞助商ADNOC以及Du、DMT、AWS 和Mubadala等主要合作伙伴的成功支持，他们在塑造赛事发展轨迹方面发挥了关键作用。

关于八支参赛队伍的详细信息和其他最新情况，请访问A2RL.io。

来源： AETOSWire

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