TUM conquista a vitória na liga inaugural de corrida de veículos autônomos de Abu Dhabi da ASPIRE no Circuito de Yas Marina

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--A TUM (Universidade Técnica de Munique), da Alemanha, conquistou a vitória na primeira Liga de corrida de veículos autônomos de Dhabi (A2RL), no Circuito de Yas Marina, no último sábado (27 de abril). Após os carros se alinharem no grid, com suas antenas, sensores, recursos de IA e sistemas de aceleração eletrônica (drive-by-wire) em vez de pilotos humanos, oito equipes competiram entre si durante dois dias de corridas e desafios. A TUM venceu a concorrência com suas habilidades de codificação e engenharia em uma decisão com outros três veículos, inédita no mundo, para conquistar o triunfo e o prêmio de US$ 2,25 milhões.

A corrida inaugural, que levou um experimento científico às pistas, ultrapassou os limites da tecnologia autônoma e agregou valor de entretenimento aos esportes radicais em uma escala sem precedentes. A A2RL atraiu mais de 10 mil espectadores no circuito e captou a atenção de mais de 600 mil pessoas on-line em apenas 12 horas. Organizada pela ASPIRE, uma subsidiária do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), a A2RL combina corridas autônomas extremas e inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento global de sistemas e tecnologias autônomas.

Após meses de preparação meticulosa dedicada ao refinamento de algoritmos de IA em simulações, os carros Dallara Super Formula SF23 personalizados da A2RL testaram os limites da engenhosidade humana e da capacidade da IA. Cada equipe usou um veículo Super Formula idêntico – o carro de corrida de roda aberta mais rápido do mundo depois da Fórmula 1 – adaptado para corridas autônomas pelo Technology Innovation Institute (TII), uma empresa irmã da ASPIRE.

As equipes enfrentaram uma tarefa complexa de codificação. Desde a compreensão dos níveis de aderência, gestão da temperatura dos pneus, previsão dos movimentos do adversário, realização de ultrapassagens bem-sucedidas e operação do SF23 até o limite da aderência, a IA precisava realizar todas as coisas que os pilotos de corrida fazem intuitivamente. Além disso, com quatro veículos autônomos correndo na pista ao mesmo tempo, isso marcou uma tentativa inédita no mundo que adicionou outra camada de desafio.

No tudo ou nada na última volta, a equipe alemã TUM conquistou o primeiro lugar em uma ultrapassagem ousada quando a equipe italiana UNIMORE desacelerou e parou na pista. A TUM foi parabenizada na pista por Theyab bin Mohamed bin Zayed, que entregou o troféu do campeonato, junto com Faisal Al Bannai, secretário-geral da ATRC e conselheiro de Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada do presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Simon Hoffmann, chefe da equipe, disse: “Este evento foi extraordinário e o final foi o nosso momento decisivo. Estamos absolutamente empolgados com o resultado. Ele expressa a nossa habilidade coletiva em engenharia, experiência em codificação e pura determinação. É uma prova do incrível poder da IA que impulsiona a evolução da mobilidade autônoma para o futuro!”.

Os espectadores também adoraram o fascinante duelo entre IA e raça humana, onde o renomado piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat enfrentou o carro autônomo do Technology Innovation Institute (TII). Kvyat conseguiu se manter firme e superar seu adversário autônomo em 10,38 segundos, mas a espetacular corrida de 45 minutos destacou o quão perto um veículo de corrida autônomo está de um piloto humano.

H.E. Al Bannai afirmou: “A Liga de corrida de veículos autônomos de Dhabi (A2RL) iniciou uma revolução no automobilismo. Ao apresentar carros de corrida totalmente autônomos competindo roda a roda, estamos redefinindo o papel dos Emirados Árabes Unidos na inovação e estabelecendo um precedente ousado para a mobilidade mundial. Este evento não é apenas uma corrida, é um momento transformador onde a tecnologia, a imaginação e a ambição convergem. A A2RL serve como um farol, inspirando a próxima geração por meio de realidades físicas e virtuais, ao mesmo tempo que molda um futuro onde o impossível se torna alcançável”.

H.E. Sultan Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, e diretor administrativo e CEO do Grupo ADNOC, como patrocinador principal, comentou: “Os avanços na inteligência artificial prometem transformar todos os setores. A A2RL demonstra a aplicação da IA e, como patrocinadora principal, a ADNOC tem orgulho de ajudar a expandir as fronteiras da ciência e da inovação”.

Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, comentou: “O lançamento da A2RL remodelou o panorama do esporte e da tecnologia, deixando um impacto duradouro nos próximos anos. De agora em diante, ampliaremos nosso foco para incluir diferentes tipos de veículos e, ao mesmo tempo, atrair ativamente os melhores talentos do mundo inteiro para mostrar seu valor”.

Paralelamente ao evento principal, o A2RL STEM Challenge para estudantes do ensino médio e de graduação com idades entre 14 e 21 anos contou com a participação de 18 escolas locais, além de uma inscrição internacional do Boys and Girls Club do sudeste de Michigan (EUA), para demonstrar seus conhecimentos, habilidades e inovação competindo em carros autônomos em escala 1:8. O vencedor do A2RL STEM Challenge foi a Universidade Heriot-Watt (Escócia).

A A2RL foi pioneira na integração de elementos de realidade mista e virtual pela primeira vez em corridas autônomas. Ela deu a cada uma das oito equipes finalistas um avatar único e incorporou tecnologia de realidade virtual (RV) de última geração antes da implementação na F1, despertando uma experiência emocionante para os fãs, tanto on-line quanto off-line. O público do evento no Circuito de Yas Marina pôde desfrutar de oficinas STEM explicativas, desafios intrigantes de RV, simuladores de Gran Turismo, carros doodle e um museu de IA da Raceum, entre outras atividades. O evento inaugural foi concluído com uma espetacular exibição de fogos de artifício e drones, iluminando o icônico Circuito de Yas Marina.

A A2RL 2024 contou com o apoio da ADNOC como patrocinadora principal e grandes parcerias, incluindo Du, DMT, AWS e Mubadala, que desempenharam papéis fundamentais na definição da trajetória do evento.

Mais informações sobre as oito equipes participantes e outras notícias podem ser encontradas em A2RL.io.

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.