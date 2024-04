Renouvellement et extension du partenariat entre HOFFMANN GREEN et le groupe RAVATE jusqu’en 2028

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renouvellement pour une durée de 4 ans et l’extension de son partenariat avec le groupe Ravate, enseigne historique de La Réunion et de l’Océan indien.

Signé en septembre 2021, le contrat initial est étendu jusqu’en 2028. La prolongation de la collaboration entre Hoffmann Green et le groupe Ravate atteste du succès rencontré par le ciment 0% clinker d’Hoffmann Green auprès des professionnels de la construction et du grand public sur l’île de La Réunion et de l’Océan indien. Le partenariat entre les deux Groupes a d’ores et déjà permis la construction de premières maisons individuelles et la réalisation de nombreux chantiers grâce à la distribution de sacs de ciments Hoffmann sous la marque PRO CEMENT 52.5N.

Le renouvellement de ce partenariat témoigne de la confiance mutuelle entre les deux Groupes et réaffirme l’engagement du groupe Ravate en faveur d’une construction respectueuse de l'environnement, tout en garantissant la qualité des produits distribués. Dans le cadre de ce partenariat, le groupe Ravate poursuivra l’achat et la distribution à la Réunion, à Mayotte et à l’Ile Maurice des ciments décarbonés 0% clinker sous la marque PRO CEMENT 52.5N d’Hoffmann Green. Le groupe réunionnais proposera ainsi aux professionnels de la construction et au grand public, à travers plus de 40 points de vente, le ciment le plus décarboné du marché européen.

Ce contrat renouvelé inclut également la mise à disposition de ciment en vrac PRO CEMENT 52.5N auprès de plusieurs centrales de béton prêt à l’emploi (BPE) de la zone géographique desservie par le groupe Ravate. Ce dispositif permettra ainsi d'approvisionner un plus grand nombre d'acteurs du secteur de la construction de la région en béton issu de ciment 0% clinker d’Hoffmann, allant des artisans maçons aux grandes entreprises du BTP.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de cette extension de partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement visant à étendre la distribution de notre ciment 0% clinker tant auprès des professionnels que des particuliers. Cet engagement renouvelé témoigne de l'enthousiasme de notre partenaire à accélérer la distribution de nos ciments décarbonés 0% clinker, commercialisés sous la marque PRO CEMENT 52.5N dans l’ensemble de ses enseignes présentes dans la zone de l’Océan indien. La mise à disposition de notre ciment à des centrales de béton prêt à l’emploi contribue également à renforcer notre carnet de commande. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec le groupe Ravate, entreprise familiale indépendante avec laquelle nous partageons de nombreuses valeurs, notamment celles de l’innovation et du respect de l’environnement. »

Abdoullah Ravate, Président et Directeur Général du Groupe Ravate, ajoute : « Le prolongement de notre partenariat avec Hoffmann Green réaffirme notre détermination à promouvoir des méthodes de construction éco responsables tout en garantissant la qualité de nos produits. Grâce à la technologie innovante d’Hoffmann Green nous pouvons concrétiser cet engagement. À travers cette collaboration, nous poursuivrons la distribution de sacs de ciment 0% clinker sous la marque PRO CEMENT 52.5N, auprès des professionnels et du grand public. Nous nous sommes également engagés à distribuer le ciment 0% clinker d’Hoffmann Green auprès de centrales de béton prêt à l’emploi, contribuant ainsi à la décarbonation du secteur de la construction d’un plus large éventail d'acteurs régionaux. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans notre politique de développement durable, en cohérence avec notre engagement en matière de RSE. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Arabie Saoudite et récemment aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DU GROUPE RAVATE

L’enseigne Ravate est aux côtés des réunionnais et fait partie du monde économique local depuis soixante-dix années. Elle emploie plus de 1 000 personnes. Le premier magasin du groupe voit le jour en 1955 au centre-ville de Saint-Denis. L’entreprise intervient dans le segment de l’équipement de la maison. Elle exploite plusieurs enseignes nationales et internationales dans le bricolage, le discount non-alimentaire et l’habillement, avec une forte présence dans l’électroménager. Bâtir La Réunion, cimenter les relations, cultiver l’excellence et promouvoir le vivre-ensemble, telles sont les valeurs de ce groupe familial. Le rêve de son fondateur, M. Issop Ravate, celui d’aider les Réunionnaises et Réunionnais à améliorer leur habitat ne saurait s’arrêter en si bon chemin.