TUM racet naar overwinning tijdens ASPIRE's eerste Abu Dhabi Autonomous Racing League op Yas Marina Circuit

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Photo: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Video: AETOSWire)

TUM Races to Victory at ASPIRE’s Inaugural Abu Dhabi Autonomous Racing League at Yas Marina Circuit - (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--TUM (Technische Universiteit van München) uit Duitsland heeft zaterdag (27 april) de overwinning behaald tijdens de eerste Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) op het Yas Marina Circuit. Terwijl de auto's op de grid stonden, met antennes, sensoren, AI-mogelijkheden en drive-by-wire-systemen in plaats van menselijke bestuurders, streden acht teams met elkaar gedurende twee dagen vol races en uitdagingen. TUM versloeg de concurrentie met zijn codeer- en technische vaardigheden in de eerste racefinale met vier auto's ter wereld en eiste het winnaarsdeel van de prijzenpot van US$ 2,25 miljoen voor zich op.

Door een wetenschappelijk experiment naar het circuit te brengen, verlegde de inaugurele race de grenzen van autonome technologie en voegde deze zo op ongekende schaal entertainmentwaarde toe aan extreme sporten. Op het circuit waren ruim 10.000 toeschouwers aanwezig en de A2RL trok in slechts 12 uur de aandacht van ruim 600.000 online kijkers. Georganiseerd door ASPIRE, een dochteronderneming van Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council (ATRC), combineert de A2RL extreem autonoom racen en AI om de wereldwijde ontwikkeling van autonome systemen en technologieën te versnellen.

Na maanden van nauwgezette voorbereiding, besteed aan het verfijnen van de aansturing van AI-algoritmen in simulaties, testten de op maat gemaakte Dallara Super Formula SF23-auto's van A2RL de grenzen van het menselijk vernuft en het AI-vermogen. Elk team maakte gebruik van een identieke Super Formula-raceauto – na de Formule 1 de snelste raceauto met open wielen ter wereld – aangepast voor autonoom racen door het Technology Innovation Institute (TII), een zusterbedrijf van ASPIRE.

De teams stonden voor een complexe codeeropdracht. Van het begrijpen van de gripniveaus, het beheren van de bandentemperatuur, het voorspellen van bewegingen van de tegenstanders, het uitvoeren van succesvolle inhaalacties en het bedienen van de SF23 tot aan de grens van de grip: de AI moest alle dingen uitvoeren die coureurs intuïtief doen. Bovendien markeerde het evenement, met vier autonome auto's die tegelijkertijd op het circuit raceten, een wereldprimeur die voor een extra uitdaging zorgde.

In een strijd in de laatste ronde pakte het Duitse team TUM de eerste plaats na een gedurfde inhaalactie, toen het vooropracende Italiaanse team UNIMORE langzamer ging rijden en op de baan tot stilstand kwam. Het team werd op het circuit gefeliciteerd door Z.H. Theyab bin Mohamed bin Zayed, die de Championship Trophy uitreikte, samen met Z.E. Faisal Al Bannai, secretaris-generaal, ATRC, en adviseur Strategische onderzoeks- en geavanceerde technologiezaken van de president van de VAE.

Simon Hoffmann, teambaas, stelde: “Dit evenement was ronduit buitengewoon en de finale was ons beslissende moment. We zijn absoluut enthousiast over het resultaat; het spreekt boekdelen over onze collectieve technische bekwaamheid, codeerexpertise en pure vastberadenheid. Het is een bewijs van de ongelooflijke kracht van AI die de evolutie van autonome mobiliteit op weg naar de toekomst aanstuurt!”

Toeschouwers genoten ook van de meeslepende AI-versus-Human-race, waarbij het Technology Innovation Institute (TII) zijn autonome auto tegenover de beroemde Formule 1-coureur Daniil Kvyat zette. Terwijl Kvyat erin slaagde zich staande te houden en zijn autonome tegenstander met 10,38 seconden te passeren, benadrukte de spectaculaire race van 45 minuten hoe de autonome raceauto bijna op gelijke voet presteert ten opzichte van een menselijke bestuurder.

Z.E. Al Bannai verklaarde: “Door middel van de Abu Dhabi Autonomous Racing League hebben we een racerevolutie teweeggebracht. Met de presentatie van volledig autonome raceauto's die wiel-aan-wiel concurreren, hebben we de rol van de VAE op het gebied van innovatie opnieuw gedefinieerd en een gewaagd precedent geschapen voor mondiale mobiliteit. Dit evenement is niet zomaar een race; het is een transformatief moment waarop technologie, verbeeldingskracht en ambitie samenkomen. De A2RL fungeert als baken en inspireert de volgende generatie via fysieke en virtuele realiteiten, terwijl het een toekomst vormgeeft waarin het onmogelijke haalbaar wordt.”

Z.E. dr. Sultan Al Jaber, minister van Industrie en Geavanceerde Technologie, en Group MD & CEO van ADNOC, merkte als titelsponsor op: “Vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie belooft elke sector te transformeren. De A2RL demonstreert de toepassing van AI, en als titelsponsor is ADNOC er trots op de grenzen van wetenschap en innovatie te helpen verleggen.”

Stephane Timpano, CEO van ASPIRE, zei: “De lancering van de A2RL heeft het landschap van sport en technologie opnieuw vormgegeven en een blijvende impact achtergelaten voor de komende jaren. In de toekomst verbreden we onze focus naar verschillende soorten voertuigen, terwijl we wereldwijd actief toptalent aantrekken om hun kwaliteiten te demonstreren.”

Aan de zijlijn van het hoofdevenement trok de A2RL STEM Challenge voor middelbare scholieren en studenten tussen de 14 en 21 jaar oud de deelname van 18 lokale scholen, naast een internationale inzending van de Boys and Girls Club uit Zuidoost-Michigan, om hun kennis, vaardigheden en innovatie te demonstreren door met autonome auto's te racen op een schaal van 1:8. De winnaar van de A2RL STEM Challenge was de Heriot-Watt University.

De A2RL was de eerste gelegenheid waarbij de baanbrekende integratie van gemengde en virtuele realiteitselementen in autonoom racen mogelijk werd gemaakt. Het gaf elk van de acht finalistenteams een unieke avatarpersoonlijkheid en integreerde de modernste Virtual Reality (VR)-technologie voorafgaand aan implementatie in de F1, waardoor zowel online als offline een enthousiaste fanervaring ontstond. Fans van het evenement op het Yas Marina Circuit konden onder meer genieten van inzichtelijke STEM-workshops, intrigerende VR-uitdagingen, Gran Turismo-simulatoren, doodle-auto's en een Raceum AI-museum. Het openingsevenement werd afgesloten met een spectaculaire vertoning van vuurwerk en drones, die het iconische Yas Marina Circuit verlichtten.

A2RL 2024 werd met succes ondersteund door ADNOC als titelsponsor, en toonaangevende partners, waaronder Du, DMT, AWS en Mubadala, die een cruciale rol speelden bij het vormgeven van het traject van het evenement.

Details van de acht deelnemende teams en andere updates zijn te vinden op A2RL.io.

Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.