Xilam Animation rassemble des diffuseurs européens prestigieux pour le lancement de la production de sa nouvelle série Piggy Builders

Xilam Animation (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a obtenu, pour le lancement de sa prochaine série préscolaire en 3D, Piggy Builders, le soutien de prestigieux diffuseurs publics européens : France Télévisions (France), la BBC (Royaume-Uni) et ZDF (Allemagne). Cette série de 52 x 11' a été présentée pour la première fois par Xilam Animation au Cartoon Forum en 2021 et devrait être livrée au troisième trimestre 2025 avec Romain Villemaine (Ricky Zoom, Maya l’abeille, Valiant) à la réalisation. Les premiers épisodes seront disponibles pour le MIPCOM (Octobre 2024).

Piggy Builders est une série créée par Marie Manand, Julien Hazebroucq et Emmanuelle Leleu. On y suit Cornelia, César et Charlie, un trio de frères et sœurs cochons aux caractères bien trempés et à la queue en tire-bouchon. Bien que très différents les uns des autres, ils ont beaucoup de choses en commun : ils aiment tous construire, ils aiment résoudre des problèmes, ils aiment leur communauté de Bois-Joli et, surtout, ils s‘aiment mutuellement. Une autre chose qu’ils partagent : ils ont tous beaucoup à apprendre sur le travail d'équipe. Lorsque ces trois petits cochons ne fonctionnent pas ensemble, les projets prennent des tournures désastreusement comiques et décalées. Mais dès qu'ils réussissent à travailler de concert, l'impossible devient possible !

Les cochons doivent également faire face à un loup paresseux et égoïste, Wilf, qui se croit plus important et malin qu'il ne l'est vraiment. Les plans de ce loup opportuniste détraquent souvent les projets de construction des cochons, finissant parfois – non sans un ricanement de Wilf - par tout gâcher pour eux.

Marc du Pontavice, Président-Directeur général de Xilam, a déclaré : « Alors que nous continuons à déployer notre savoir-faire en 3D, Piggy Builders est un complément parfait à notre catalogue de contenus propriétaires. La série présente de nombreux personnages variés et attachants qui associent humour et amitié, et soulignent l'importance du vivre ensemble. Piggy Builders a reçu un accueil formidable au Cartoon Forum, et nous sommes très satisfaits d'avoir réuni des partenaires de diffusion aussi prestigieux que France Télévisions, la BBC et ZDF. Nous avons hâte de présenter au public nos fantastiques petits cochons qui, nous en sommes convaincus, séduiront et amuseront les tout -petits et leurs familles dans le monde entier. »

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …).

Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karate Sheep), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 800 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 600 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2022 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment C - Éligibilité PEA - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Pour plus d’information : www.xilam.com