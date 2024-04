Visa rejoint le réseau de partenaires AWS pour simplifier les paiements numériques à l'échelle mondiale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V), leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd'hui avoir rejoint l’AWS Partner Network (APN), une communauté mondiale qui exploite les technologies, les programmes, l'expertise et les outils AWS pour créer des solutions et des services pour les clients. La présence de Visa au sein de l'APN permettra à ses partenaires et clients, y compris les sociétés de technologie financière basée sur le cloud, d'accéder à certains services Visa et de les intégrer plus efficacement.

Des paiements mondiaux simplifiés

Visa s'engage à rendre les transactions plus rapides, plus faciles et plus sûres pour tous les acteurs de l'écosystème des paiements. Visa rendra certains services de paiement disponibles sur AWS Marketplace, qui compte plus de 300 000 clients dans le monde et des milliers de logiciels.

En rendant ses services disponibles sur AWS, Visa va à la rencontre de ses clients là où ils se trouvent. L'un des premiers services disponibles est Visa Cross-Border Solutions, qui aide à harmoniser le processus d'envoi et de réception d'argent à l'échelle mondiale et de détention de devises multiples. Ce positionnement stratégique permettra aux clients de Visa d'intégrer des solutions telles que Visa Cross-Border Solutions dans leurs opérations commerciales, sans qu'ils aient à quitter leurs plateformes établies.

« Visa s'engage à mieux servir ses clients dans les environnements de cloud, c'est pourquoi nous sommes ravis d'apporter Visa Cross-Border Solutions à l'AWS Marketplace », déclare Vanessa Colella, responsable mondiale de l'innovation et des partenariats numériques chez Visa. « Notre objectif est de rendre nos solutions facilement accessibles et disponibles pour que les clients puissent facilement les intégrer sur diverses plateformes. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans notre engagement plus large à réduire les défis pour les institutions financières et les entreprises. »

Connectivité basée sur le cloud

Grâce à AWS, Visa prévoit d'offrir un plus grand nombre de ses produits à ses clients opérant dans l'informatique dématérialisée. Les entreprises souhaitant traiter des paiements via AWS sur VisaNet, le réseau de traitement mondial de Visa, peuvent déjà établir une connectivité AWS Privatelink sécurisée avec Visa Cloud Connect.

Les sociétés de technologie financière baée sur le cloud, les institutions financières et les entreprises ont constaté que l'utilisation de services cloud peut aider à accélérer le déploiement des services et l'adoption par les clients. Cela peut également contribuer à réduire les coûts associés aux centres de données locaux, à la mise en œuvre de matériel spécialisé comme les routeurs physiques et les modules de sécurité du matériel de paiement (HSM).

« En tant qu'émetteur de cartes et processeur basé sur le cloud, et l'un des premiers processeurs émetteurs en Europe à se connecter au terminal Visa Cloud Connect dans l'UE, nous pensons que l'activation des services Visa via AWS change la donne », déclare Merusha Naidu, directrice mondiale des partenariats chez Paymentology. « Ce partenariat ouvre la voie à des solutions de paiement numérique améliorées, en fournissant aux startups les outils dont elles ont besoin pour innover et prospérer dans le paysage actuel, qui évolue rapidement. »

Renforcer les startups avec des solutions de technologie financière

Visa est également fière d'annoncer qu'elle fait désormais partie d'AWS Activate, le programme phare d'AWS pour les startups. Les clients de technologie financière inscrits au programme Visa Fintech Fast Track , et dont l'éligibilité a été vérifiée par AWS, peuvent recevoir jusqu'à 100 000 dollars de crédits AWS Activate pour les aider à accélérer leur croissance et à réduire leur délai de mise sur le marché.

« Nous sommes ravis de soutenir l'expansion des paiements numériques, des services bancaires et des capacités de financement embarqué pour les entreprises et les startups de technologie financière qui construisent leurs applications sur AWS », déclare Howard Wright, vice-président et responsable mondial des startups chez AWS. « Nous sommes impatients de travailler avec Visa pour aider à rendre les applications financières dans le cloud plus accessibles, plus rapides, plus sûres et plus faciles à utiliser. »

De nombreuses startups fonctionnant sur AWS ont déjà bénéficié de programmes Visa tels que Visa Ready et Fintech Fast Track.

