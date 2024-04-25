Visa 加入 AWS 合作夥伴網絡，協助簡化全球數位支付

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa（紐約證券交易所代碼：V）、全球數位支付領域的領導者今天宣布加入 AWS 合作夥伴網絡 (APN)，這是一個利用 AWS 技術、計劃、專業知識和工具為客戶構建解決方案和服務的全球社區。 Visa 在 APN 中的加入將有助於其合作夥伴和客戶（包括雲原生金融科技公司）更有效地訪問和集成特定的 Visa 服務。

全球支付簡化

Visa 致力於讓支付生態系統中的所有參與者都能夠更快速、更輕鬆且更安全地進行交易。Visa 將在AWS Marketplace中提供特定的支付服務，該平台擁有超過 30 萬個全球客戶和數千個軟件列表。

透過在 AWS 上提供服務，Visa 能夠更貼近客戶的需求。首批提供的服務之一是 Visa 跨境解決方案 ( Visa Cross-Border Solutions ) ，該方案有助於簡化全球資金收發和持有多種貨幣的流程。這種策略性的定位將使 Visa 的客戶能夠將 Visa 跨境解決方案等解決方案整合到他們的業務營運中，而無需離開他們既有的平台。

「Visa 致力於在雲端環境中更好地服務我們的客戶，這就是為什麼我們很高興將 Visa 跨境解決方案引入 AWS Marketplace，」Visa 全球創新和數位合作夥伴關係負責人 Vanessa Colella 表示。「我們的目標是讓我們的解決方案易於訪問和使用，以便客戶能夠輕鬆地跨不同平台進行整合。這是我們為減少金融機構和企業面臨的挑戰而做出的更廣泛承諾中邁出的又一步。」

基於雲的連接

透過 AWS，Visa 計劃將更多產品帶給在雲端運營的客戶。希望通過 AWS 在 VisaNet（Visa 的全球處理網絡）上處理支付的公司已經可以通過 Visa Cloud Connect 與 AWS Privatelink 建立安全的連接。

雲原生金融科技公司、金融機構和企業發現，使用雲服務可以幫助加快服務部署和客戶採用。它還有助於降低與本地數據中心、實施專用硬件（如物理路由器）和支付硬件安全模塊 (HSM) 相關的成本。

「作為一家雲原生發卡機構和處理機構，以及歐洲首批連接到歐盟 Visa Cloud Connect 端點的發卡機構之一，我們相信通過 AWS 啟用 Visa 服務將改變遊戲規則，」Paymentology 全球合作夥伴關係負責人 Merusha Naidu 表示。「這種合作夥伴關係為增強的數位支付解決方案鋪平了道路，為初創公司提供了在當今快節奏的環境中創新和蓬勃發展所需的工具。」

透過金融科技解決方案為新創企業賦能

Visa 也很自豪地宣布，它現已成為AWS 旗艦創業計畫 AWS Activate的一部分。 加入 Fintech Fast Track 計畫 ，並經 AWS 驗證符合資格的金融科技客戶可獲得高達 10 萬美元的 AWS Activate 積分，以協助快速成長並縮短上市時間。

「我們很高興支持將數位支付、銀行和嵌入式金融功能擴展到在 AWS 上構建應用程序的企業和金融科技初創公司，」AWS 副總裁兼全球初創公司負責人 Howard Wright 表示。「我們期待與 Visa 合作，幫助使雲中的金融應用程序更易於訪問、更快、更安全且更容易使用。」

許多在 AWS 上運作的新創公司已經受益於Visa Ready和 Fintech Fast Track 等 Visa 計畫。

關於Visa

Visa (紐約證券交易所代碼：V) 是數位支付領域的全球領導者，為 200 多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的交易提供便利。我們的使命是通過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡連接世界，使個人、企業和經濟體蓬勃發展。我們相信，包容世界各地所有人的經濟體能夠提升世界各地所有人的水平，并将普及金融服務視為未來資金流動的基礎。 請造訪 Visa.com 以了解更多資訊。

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