Visa加入AWS合作伙伴网络，简化全球数字支付

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球数字支付领导者Visa (NYSE: V)今天宣布，其已加入AWS合作伙伴网络(APN)。这是一个利用AWS技术、计划、专业知识和工具为客户构建解决方案和服务的全球社区。Visa加入APN将有助于其合作伙伴和客户（包括云原生金融科技公司）更高效地访问和集成Visa的精选服务。

简化全球支付

Visa致力于让支付生态系统中的所有参与者都能更快、更便捷、更安全地完成交易。Visa将在AWS Marketplace中提供精选支付服务。该平台拥有逾30万全球客户和数千个软件列表。

通过在AWS中提供服务，Visa可以随时随地满足客户的需求。首批提供的服务之一是Visa Cross-Border Solutions（Visa跨境解决方案）。它有助于简化全球范围内的汇款和收款流程，并支持多种货币。凭借这一战略定位，Visa的客户能够将Visa Cross-Border Solutions等解决方案整合到他们的业务运营中，而无需跳出已有的平台。

Visa创新与数字合作伙伴关系全球主管Vanessa Colella表示：“Visa致力于在云环境中为客户提供更好的服务，这也是为什么我们很高兴将Visa Cross-Border Solutions引入AWS Marketplace。我们的目标是让客户能够随时访问和使用我们的解决方案，并在不同的平台上轻松集成。这使我们为减少金融机构和企业面临的挑战所做的更广泛承诺又向前迈进了一步。”

基于云的连接性

通过AWS，Visa计划为在云中运营的客户提供更多产品。希望通过AWS在Visa的全球处理网络VisaNet上处理支付的公司已经可以通过Visa Cloud Connect建立安全的AWS Privatelink连接。

云原生金融科技公司、金融机构和企业发现，使用云服务有助于加快服务部署和客户采用。它还有助于降低与本地数据中心、实施物理路由器等专用硬件以及支付硬件安全模块(HSM)相关的成本。

Paymentology全球合作伙伴关系主管Merusha Naidu表示：“作为一家云原生卡发行与处理商，以及欧洲首批连接到欧盟Visa Cloud Connect终端的发行与处理商之一，我们相信通过AWS启用Visa服务将改变游戏规则。这种合作关系为增强数字支付解决方案铺平了道路，为初创企业提供了在当今快节奏环境中创新和蓬勃发展所需的工具。”

以金融科技解决方案赋能初创企业

Visa还自豪地宣布，它现已加入AWS的旗舰初创企业计划AWS Activate。加入Visa的Fintech Fast Track（金融科技快速通道）计划 并经AWS验证符合条件的金融科技客户可获得高达10万美元的AWS Activate信用额度，以帮助他们快速成长并缩短产品上市时间。

AWS副总裁兼初创企业全球负责人Howard Wright表示：“我们很高兴能够支持将数字支付、银行业务和嵌入式金融功能扩展到企业和金融科技初创企业，让他们能够在AWS上构建自己的应用。我们期待与Visa合作，帮助云中的金融应用程序变得更易访问、更快、更安全且更易使用。”

许多在AWS上运行的初创企业已经从诸如Visa Ready和Fintech Fast Track等Visa计划中受益。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问Visa.com。

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