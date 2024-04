Mauna Kea Technologies conclut un accord de restructuration de son contrat de prêt existant avec la Banque Européenne d'Investissement

PARIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (Paris:ALMKT), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la signature d'un accord de restructuration de 21,3 millions d'euros d'encours de dettes liés au contrat de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Initialement signé en juin 2019, le contrat de financement a permis à Mauna Kea d'accéder à deux tranches de prêt de 11,5 millions d'euros et 6 millions d'euros, chacune devant arriver à échéance en un seul versement en juillet 2024 et juillet 2025 respectivement. Les conditions comprenaient un taux d'intérêt capitalisé de 5 % pour la première tranche, un taux d'intérêt annuel de 3 % et un taux d'intérêt capitalisé de 4 % pour la deuxième tranche. En outre, l'accord prévoyait l'émission de bons de souscription d'actions au profit de la BEI : 1 450 000 bons à un prix d'exercice de 1,88 € pour la première tranche et 500 000 bons à un prix d'exercice de 1,24 € pour la deuxième tranche.

Dans le cadre du nouvel accord de restructuration, la BEI a consenti à reporter le remboursement final du principal et des intérêts pour les deux tranches à juillet 2028 et juillet 2029 respectivement. Le calendrier amendé prévoit des remboursements initiaux du principal de 1 million d'euros en 2025, de 2,5 millions d'euros en 2026 et de 5 millions d'euros en 2027. En outre, l'accord comprend un engagement à payer des redevances annuelles de 2 % sur certains revenus sur une période de six ans à compter du 30 janvier 2024, plafonnées à 10 millions d'euros. La finalisation de cet accord dépend notamment d'une réévaluation du prix d'exercice des bons de souscription de la première tranche à 1,24 €, qui sera proposée lors de la prochaine Assemblée Générale le 6 juin 2024. En outre, l'accord stipule que 7 millions d'euros de financement doivent être obtenus par le biais d'accords de licence, de partenariats, de levées de fonds ou d'autres moyens d'ici le 30 avril 2025.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord de restructuration favorable avec la BEI, qui reporte la majorité de nos remboursements à 2028 et 2029. La BEI, en tant que partenaire financier majeur, a démontré sa confiance dans notre vision, notre exécution au cours des deux dernières années et nos objectifs stratégiques », a commenté Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur Général de Mauna Kea Technologies. « Au-delà de notre stratégie de croissance et de nos partenariats, nous avons concentré nos efforts au renforcement de notre structure financière depuis plusieurs mois, notamment en augmentant nos fonds propres grâce à l'arrivée de Telix dans notre capital. Le rééchelonnement de nos échéances est également une étape cruciale pour améliorer notre visibilité financière et l'aligner sur notre horizon de génération de flux de trésorerie ».

***

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 juin 2023 sous le numéro D-23-0545, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. La distribution du présent communiqué peut, dans certaines juridictions, être restreinte par la réglementation locale. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont tenues de respecter toutes les réglementations locales applicables à ce document.