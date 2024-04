Ouro e Real Madrid fazem parceria para fornecer produtos financeiros inovadores a torcedores de futebol ao redor do mundo

The signing event held April 15 in Madrid with Ouro founders Bertrand Sosa and Roy Sosa and Emilio Butragueño, Real Madrid’s Director of Institutional Relations. (Photo: Business Wire)

Ouro, a global financial services and technology innovator, and the Real Madrid Football Club today announced a strategic partnership agreement to develop and deliver co-branded financial solutions to fans in key markets globally, including the United States, Mexico, Brazil, Portugal, France and the United Arab Emirates. The alliance makes Ouro the exclusive partner of the men's and women's football teams for the prepaid, debit and credit card product categories.

AUSTIN, Texas e MADRI--(BUSINESS WIRE)--A Ouro, inovadora mundial em serviços financeiros e tecnologia, e o Real Madrid Football Club anunciaram hoje um contrato de parceria estratégica para desenvolver e oferecer soluções financeiras de marca conjunta a torcedores nos principais mercados internacionais, incluindo EUA, México, Brasil, Portugal, França e EAU. A aliança torna a Ouro parceira exclusiva dos times de futebol masculino e feminino nas categorias de produtos pré-pagos e de cartões de débito e crédito.

No evento de assinatura em 15 de abril em Madri, Emilio Butragueño, Diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, comentou: “É extremamente gratificante. Eles são líderes em serviços financeiros e farão parcerias conosco em vários países. Compartilhamos o compromisso com valores como a reinvenção constante e a tentativa de melhorar a cada dia, tão fundamentais a nossas organizações quanto a integridade. Esperamos uma parceria duradoura e proveitosa."

Como parceira oficial do Real Madrid nestes países, a Ouro unirá a marca Real Madrid e os benefícios do programa de fidelidade Madridista com os produtos da marca Ouro e suas funcionalidades exclusivas, incluindo a marca principal da Ouro, Netspend, que foi pioneira no débito pré-pago para clientes não atendidos nos EUA, e sua X World Wallet, desenvolvida mais recentemente, que oferece uma carteira em diversas divisas, além de um aplicativo de pagamentos para clientes móveis e multiculturais.

“Estamos honrados em unir forças com uma marca mundial tão famosa e amada para tornar os produtos de capacitação financeira mais acessíveis a mais pessoas”, disse Bertrand Sosa, Presidente e Diretor de marca da Ouro. "Esta oportunidade única de ajudar as pessoas a aproveitar seu dinheiro e poder experimentar mais daquilo que amam é a motivação por trás de nosso trabalho, e ter o Real Madrid cooperando conosco para agregar ainda mais valor a uma base de torcedores tão apaixonada é muito especial."

Ao unir a fidelização esportiva às soluções financeiras, a Ouro e o Real Madrid visam aprofundar a conexão dos madridistas a seu clube, maximizar o valor de seu dinheiro e promover a responsabilidade financeira e a acessibilidade. A parceria também apoia o foco estratégico da Ouro na inovação, crescimento e expansão para mercados internacionais.

"Estamos orgulhosos de anunciar nossa parceria com o Real Madrid, um ícone mundial que compartilha nossos valores de excelência, espírito vencedor, solidariedade e humildade", acrescentou Roy Sosa, Diretor Executivo e Cofundador da Ouro. "Hoje iniciamos um movimento que transcende o esporte. Juntos, iremos capacitar milhões de torcedores e clientes a alcançar suas metas financeiras e transformar seus sonhos em realidade."

A parceria irá lançar em breve um cartão Netspend de marca conjunta com a marca Real Madrid nos EUA, antecipando o próximo US Summer Tour do time.

Os parceiros também iniciaram o desenvolvimento conjunto de um produto financeiro de marca conjunta que combina os benefícios de fidelidade da adesão ao Clube Madridista com uma carteira digital em diversas divisas que começará a ser estendida a torcedores de todo o mundo ainda este ano. Os torcedores fiéis do Real Madrid podem ter a expectativa de que estes produtos de pagamento os aproximem ainda mais da ação, com acesso especial a descontos e experiências no ponto de venda e mais além.

Os torcedores que desejam estar entre os primeiros a saber sobre a disponibilidade de onde estão agora, podem entrar na lista de espera em ouro.com/realmadrid .

Sobre a Ouro

A Ouro é uma empresa internacional de serviços financeiros e tecnologia verticalmente integrada, dedicada a oferecer soluções inovadoras de capacitação financeira a clientes ao redor do mundo. Os produtos e serviços financeiros da Ouro abrangem soluções pré-pagas, de débito, pagamentos internacionais e soluções de fidelidade para clientes e parceiros empresariais. Desde sua fundação em 1999 pelos pioneiros do setor, Roy e Bertrand Sosa, os produtos Ouro processaram quase um trilhão de dólares em volume de transações e atenderam milhões de clientes ao redor do mundo. A empresa tem sede em Austin, Texas, com escritórios regionais em vários países. Para mais informação, acesse ouro.com .

Sobre o Real Madrid

O Real Madrid C.F. é uma entidade esportiva com 122 anos de história. É o clube com mais Taças dos Campeões Europeus de futebol (14) e basquetebol (11), e foi premiado pela FIFA como o Melhor Clube do século XX. O Real Madrid tem milhões de torcedores em todos os cantos do mundo, com mais de 534 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo a marca de futebol mais forte do mundo pelo segundo ano consecutivo, segundo a Brand Finance, bem como o clube de futebol com maior faturamento a nível mundial na temporada 22-23 (Football Money League da Deloitte). Mais informação sobre o Real Madrid C.F. está disponível em www.realmadrid.com , o site de clubes de futebol mais acessado pelo sétimo ano consecutivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.