智原加入Arm车用生态系，推动AI汽车ASIC创新

新竹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技（Faraday Technology Corporation，TWSE：3035）宣布加入Arm®（安谋）车用生态系的合作伙伴。智原采用Arm 最先进的Cortex-A720AE IP推动AI智慧车用 ASIC的开发，立足于安全、效率和质量。

智原自2002年成为Arm架构授权用户，如今更进一步成为Arm车用生态系和Arm Neoverse™ CSS的关键设计合作伙伴。智原拥有超过20年的Arm-based SoC设计和子系统整合的专业知识，已成功开发上百个案例，展示了对Arm-based SoCs的硬核设计和性能优化的专业能力。

此外，智原拥有自有的IP和丰富的整合IP专业知识，能在SoC设计中快速使用第三方IP。同时提供各大代工晶圆厂的芯片设计服务，工艺覆盖成熟制程和最先进的FinFET节点。凭借灵活的商业模式，智原致力于提供量身定制的高标准、高质量的ASIC芯片，满足多样化的客户需求。

智原科技营运长林世钦表示：“我们很高兴成为Arm车用伙伴生态系的一分子，作为第一家获得ISO26262认证的ASIC设计服务提供商，智原可以量产供应超低DPPM质量的汽车芯片。凭借Arm AE处理器中的技术，智原可以满足下一代汽车IC在先进工艺中的严格要求，以符合我们客户的特定需求。”

Arm资深副总裁暨车用事业部总经理Dipti Vachani表示：“要跟上汽车产业重大变革的步伐，需要在更高运算效能的需求，与尖端安全及效率之间取得平衡。透过加入Arm车用生态系，智原科技将能持续以运用第一个高效能Armv9 A系列 CPU - Cortex-A720AE来驱动创新，满足软件定义汽车的需求。”

关于智原科技

智原科技（ Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035 ）以提供造福人类、支持永续发展的芯片为使命，持续发展完整的ASIC解决方案，包含3D先进封装、Neoverse CSS设计、FPGA-Go-ASIC与芯片实体设计服务。同时，智原拥有丰富的IP产品，涵盖I/O、Cell Library 、 Memory Compiler 、 ARM -compliant CPUs 、 LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可编程高速SerDes，及 PCIe Gen4/3 等数百个外设讯号 IP。更多信息，请浏览智原科技网站www.faraday-tech.com或关注微信号faradaytech。