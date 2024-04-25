SES AI、Hyundai Motor和Kia同意进入联合开发合同的下一阶段

马萨诸塞州沃本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 高性能锂金属电池开发和制造领域的全球领导者SES AI Corporation（以下简称“SES AI”）(NYSE: SES)今天宣布，该公司已与Hyundai Motor Company（以下简称“Hyundai Motor”）和Kia Corporation（以下简称“Kia”）签署协议，进入现有联合开发协议（以下简称“JDA”）的下一阶段，开始开发B样品。

作为协议的一部分，Hyundai Motor、Kia与SES AI将从今年晚些时候开始，在韩国义王市建设一个专门的B样品电池开发、组装和测试工厂。SES AI将在这个新工厂内建设和运营世界上产能首屈一指的锂金属生产线。此次合作在锂金属电池行业尚属首次，是实现商业化生产的重要里程碑。

扩大与Hyundai Motor和Kia的合作关系意味着SES AI成为全球首家拥有两个正在进行中的B样品开发JDA的锂金属电池公司。SES AI此前于2023年12月宣布与另一家主要汽车制造商签署首个B样品JDA。除了这两条B样品生产线，SES AI还在改造另一条A样品生产线，以生产城市空中交通(UAM)电池芯。

SES AI创始人兼首席执行官胡启朝表示：“我们很高兴有机会深化与Hyundai Motor和Kia的长期合作关系，他们致力于发展电动汽车市场，已成为美国第二大电动汽车销售商。在SES AI，我们致力于兑现自身承诺，充分利用人工智能技术，开发出在能量密度、工艺性和近乎100%安全保证方面实现最佳组合的下一代电动汽车电池。”

SES AI、Hyundai Motor和Kia于2021年合作开发一系列技术，包括用于UAM以及电动汽车应用的锂金属电池。

Hyundai Motor和Kia高级副总裁兼电气化能源解决方案技术部门负责人Chang Hwan Kim表示：“SES AI的锂金属经验将成为Hyundai Motor和Kia投资的技术组合中的重要支持力量，Hyundai Motor和Kia投资这些技术是为了开发全球最佳产品阵容并最终形成碳中和出行解决方案。”

SES AI总部位于马萨诸塞州波士顿郊区的沃本市，在上海和首尔设有分支机构，并得到了Hyundai Motor和Kia、General Motors Co.和Honda Motor Co.的支持。

关于SES AI：

SES AI Corp. (NYSE: SES)凭借世界上最先进的锂金属电池为未来全球陆上和空中电动交通提供动力。SES AI是全球首家在研发、材料采购、电池设计、工程和制造以及电池健康和安全监控等业务领域全面采用超级智能人工智能，从而加快创新步伐的电池公司。SES AI成立于2012年，是一家锂金属电池开发商和制造商，总部位于波士顿，并在新加坡、上海和首尔设有分支机构。如需了解更多信息，请访问SES.AI。

SES AI可能会将其网站用作重大公司信息的发布渠道。关于SES AI的财务和其他重要信息会定期发布在公司网站www.ses.ai上，并可通过该网站查阅。因此，投资者除了关注SES AI的新闻稿、向美国证券交易委员会提交的文件以及公开电话会议和网络直播之外，还应定期查看该渠道。

前瞻性陈述

本新闻稿包含SES AI认为属于《1995年私人证券诉讼改革法案》界定的“前瞻性陈述”的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与未来财务业绩、业务战略或对我们业务的预期相关的陈述。这些陈述基于SES AI管理层的信念和假设。尽管SES AI认为这些前瞻性陈述所反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但其不能保证将会实现这些计划、意图或期望。这些陈述构成推测、预测和前瞻性陈述，但并非业绩保证。此类陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实并不严格相关。在本新闻稿中使用“预计”、“认为”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“或许”、“或将”、“计划”、“也许”、“潜力”、“预言”、“推测”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“将”、“会”和类似表达来识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着该陈述不具有前瞻性。

您不应过度依赖这些前瞻性陈述。如果出现一项或多项已知和未知的风险和不确定性，或者SES AI的任何假设被证明是不正确的，我们的实际结果或业绩可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果或业绩大相径庭。可能导致实际结果有所不同的一些因素包括但不限于以下风险：与SES AI电池技术的开发和商业化以及预期业务里程碑的时机和实现情况有关的风险；与实现和维持盈利能力的不确定性有关的风险；与满足未来资本要求的不确定性有关的风险；SES AI将其产品集成到电动汽车(“EV”)和城市空中交通(“UAM”)及其他应用中的能力；SES AI电池制造前开发延迟可能对SES AI业务和前景产生不利影响的风险；与UAM市场发展和UAM行业对电池需求相关的风险；潜在的供应链困难；SES AI成功吸引目标原始设备制造商(“OEM”)客户并将SES AI的产品集成到OEM客户制造的电动汽车中的能力；通过新的或现有的供应关系获得原材料、部件或设备的能力；SES AI的联合开发协议和其他战略联盟及投资产生的风险；产品责任和其他潜在的诉讼、监管和法律合规性；SES AI吸引、培训和留住高技能员工和关键人员的能力；替代技术或其他化石燃料替代品的发展；与SES AI知识产权相关的风险；与SES AI在美国境外业务运营相关的业务、监管、政治、运营、财务和经济风险；SES AI已发现其财务报告内部控制的重大缺陷，并可能在未来发现重大缺陷，或者未能制定或维护有效的内部控制体系；SES AI普通股的波动性和SES AI公开认股权证的价值；以及我们于2024年2月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日财年的10-K表格年度报告“第一部分第1A项”，以及不时向SEC提交的其他文件中描述的其他风险。SES AI目前已知和/或认为不重要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述仅反映SES AI对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。SES AI预计后续事件和事态发展将导致其评估发生变化。然而，虽然SES AI可能会选择在未来某个时间更新这些前瞻性陈述，但SES AI特此声明不承担任何此类义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表SES AI在本新闻稿发布后任何日期的评估。

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