Ouro和Real Madrid合作为全球球迷提供创新金融产品

全球金融服务和技术创新企业Ouro与Real Madrid Football Club今天宣布达成战略合作协议，将面向全球主要市场（包括美国、墨西哥、巴西、葡萄牙、法国和阿拉伯联合酋长国）的球迷开发并提供联合品牌金融解决方案。该合作联盟使Ouro成为Real Madrid男女足球队预付卡、借记卡和信用卡产品类别的独家合作伙伴。

德克萨斯州奥斯汀和马德里--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球金融服务和技术创新企业Ouro与Real Madrid Football Club今天宣布达成战略合作伙伴协议，为全球主要市场（包括美国、墨西哥、巴西、葡萄牙、法国和阿拉伯联合酋长国）的球迷开发和提供联合品牌金融解决方案。此联盟使Ouro成为该俱乐部男子和女子足球队预付卡、借记卡和信用卡产品类别的独家合作伙伴。

Real Madrid机构关系总监Emilio Butragueño于4月15日在马德里举行的签约活动中评论道：“本次合作令人欢欣鼓舞。作为金融服务领域的领导者，Ouro将在世界各国与我们合作。我们共享相同的价值观，比如不断革新和坚持日常精进，这些价值观与诚信一样对我们的组织至关重要。我们期待建立持久且有益的合作伙伴关系。”

作为Real Madrid在这些国家的官方合作伙伴，Ouro将把Real Madrid品牌和Madridista 忠诚度计划福利与Ouro品牌产品及其独特功能结合起来，其中包括Ouro的旗舰品牌Netspend，该品牌为美国服务不足的消费者开创了预付借记卡的先河，其最近开发的X World Wallet为移动、多元文化消费者提供多币种钱包和支付应用程序。

Ouro总裁兼首席品牌官Bertrand Sosa表示：“我们很荣幸能与这样一个深受喜爱的全球传奇品牌联手，让更多人更容易获得金融赋能产品。借助这个独特机会，人们可以进一步利用自己的资金，获得更多自己喜爱的体验，这也是我们的工作动力，与Real Madrid合作，为如此热情的球迷群体提供更多价值是非常特别的经历。 ”

通过将体育忠诚度与财务解决方案相结合，Ouro和Real Madrid旨在加深马德里球迷与俱乐部的联系，最大限度提升他们的资金价值，并促进财务责任和可及性。此次合作还帮助Ouro的创新、增长和全球市场扩张的战略重点。

Ouro首席执行官兼联合创始人Roy Sosa补充道：“我们很自豪地宣布与Real Madrid建立合作伙伴关系，Real Madrid是全球偶像级俱乐部，与我们一样拥有追求卓越、胜利精神、团结谦逊的价值观。我们将共同帮助数百万球迷和客户实现他们的财务目标，并将梦想变成现实。”

为迎接球队即将到来的美国夏季巡回赛，合作双方很快将在美国推出带有Real Madrid品牌的联名Netspend卡。

合作伙伴还开始联合开发一款联合品牌金融产品，将Madridista Club会员的忠诚度福利与数字多货币钱包相结合，并将于今年晚些时候开始向世界各地的球迷推出。忠实的Real Madrid球迷可以借助这些支付产品参加精彩活动，并在销售点及其他地方获得特别折扣和体验。

想要第一时间了解自己居住地可用情况的粉丝现在可以加入轮候表： ouro.com/realmadrid 。

关于Ouro

Ouro是一家全球性垂直一体化金融服务和技术公司，致力于为全球消费者提供创新的金融赋能解决方案。 Ouro的金融产品和服务涵盖预付费、借记卡、跨境支付以及为消费者和企业合作伙伴提供的忠诚度解决方案。自1999年由行业先驱Roy和Bertrand Sosa创立以来，Ouro产品已处理近万亿美元的交易量，并为全球数百万客户提供服务。该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀，在世界各地设有地区办事处。要了解更多信息，请访问 ouro.com 。

关于Real Madrid

Real Madrid C.F.是一家拥有122年历史的体育实体。它是获得欧洲足球联赛冠军（14 次）和欧洲篮球联赛冠军（11 次）次数最多的俱乐部，并被国际足联评为二十世纪最佳俱乐部。Real Madrid在全球拥有成千上百万球迷，在社交媒体上拥有超过5.34亿粉丝，根据Brand Finance的数据，Real Madrid连续第二年成为全球最强的足球品牌，也是22-23赛季全球收入最高的足球俱乐部（德勤足球俱乐部财富榜）。有关Real Madrid C.F.的更多信息，请访问连续七年访问量最大的足球俱乐部网站 www.realmadrid.com 。

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