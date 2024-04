Wolters Kluwer anuncia colaboração com a Origen Tech para a revenda da CCH SureTax para a solução SAP Document and Reporting Compliance

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Wolters Kluwer, líder global em informações, software e serviços para profissionais, anunciou hoje uma nova colaboração de revenda com a Origen Tech, especialista líder em SAP S/4HANA Cloud e SAP Document and Reporting Compliance. A Origen Tech foi selecionada para revender e liderar a implementação da CCH® SureTax® para a SAP Document and Reporting Compliance.

A integração da CCH SureTax com a SAP Document Reporting and Compliance é a mais recente evolução da relação da Wolters Kluwer com a SAP, que se baseia na sua participação anterior no programa de adoção das tecnologias da SAP.

A nova colaboração com a Origen Tech segue o anúncio da Wolters Kluwer em janeiro de 2024 de que as empresas multinacionais usando a solução SAP Document and Reporting Compliance agora podem gerenciar suas obrigações de declaração fiscal indireta local e estadual nos EUA dentro da SAP S/4HANA. Essa nova funcionalidade se torna possível através da integração nativa entre a solução SAP Document and Reporting Compliance e a solução CCH® SureTax® da Wolters Kluwer.

Ralf Gärtner, vice-presidente sênior e gerente geral de soluções para gestão de desempenho corporativo, afirmou: "Estamos contentes de trabalhar com a Origen Tech para ampliar as oportunidades às empresas multinacionais quanto a automatizar seus relatórios fiscais em outros países, tudo dentro da experiência de usuário unificada da SAP S/4HANA Cloud. A nova integração nativa entre a SAP Document and Reporting Compliance e a CCH SureTax é um divisor de águas na área de conformidade e relatórios fiscais para milhares de empresas multinacionais que atualmente têm negócios nos EUA ou planejam expandir para os mercados americanos".

Até este ano, os usuários da SAP Document and Reporting Compliance precisavam utilizar uma solução separada, fora da SAP S/4HANA, para automatizar a maneira como eles visualizam, relatam e estejam em conformidade com as regras fiscais indiretas em evolução nos EUA, que variam a nível estadual, local, municipal e de condado. Essa abordagem pode levar a fluxos de trabalho descentralizados e ao uso de soluções extras, aumentando a complexidade e o desafio dos processos fiscais de ponta a ponta da empresa.

O acordo de revenda da Origen Tech adiciona potência à solução especializada CCH SureTax com profunda expertise de localização e excelência em implementação. Isso permitirá maior entendimento e adoção da solução para apoiar a otimização do processo de conformidade dentro da SAP Document and Reporting Compliance.

"A relação de revenda entre a Wolters Kluwer e a Origen Tech permite uma base maior de empresas para navegar os complexos cenários fiscais com confiança, eficiência e de forma mais rápida, dada a combinação de proficiências de implementação da Origen Tech, a solução CCH SureTax da Wolters Kluwer e a SAP Document and Reporting Compliance", afirmou Anil Mahendra, vice-presidente sênior de vendas da Origen Tech.

Sobre a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) é líder global em informações, soluções de software e serviços para profissionais nas áreas de saúde, fiscal e contabilidade, conformidade corporativa e financeira, jurídica e regulatória, desempenho corporativo e ESG. Ajudamos nossos clientes a tomar decisões críticas todos os dias, fornecendo soluções especializadas que combinam profundo conhecimento com tecnologia e serviços.

Em 2023, a Wolters Kluwer reportou receitas anuais de € 5,6 bilhões. Sediado em Alphen aan den Rijn, na Holanda, o grupo atende clientes em mais de 180 países, mantém operações em mais de 40 países e emprega aproximadamente 21.400 pessoas em todo o mundo.

Para mais informações, acesse www.wolterskluwer.com

