Suzano Ventures investit jusqu'à 5 millions de dollars dans Bioform Technologies afin de poursuivre le développement de solutions de remplacement des plastiques d'origine biologique

Suzano Ventures, le bras capital-risque d'entreprise de Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier, a réalisé un investissement stratégique dans la start-up canadienne de science des matériaux, Bioform Technologies. L'investissement prévoit jusqu'à 5 millions de dollars américains pour le tour de financement initial de l'entreprise, lui permettant d'accélérer le développement de ses alternatives plastiques novatrices à base de biomasse. Les produits peuvent être fabriqués grâce à des processus industriels modifiés déjà utilisés dans le secteur de la pâte à papier et du papier.

La technologie propriétaire de Bioform produit rapidement des hydrogels renforcés de pâte à bois pour créer des alternatives plastiques à haute performance, pouvant être fabriquées en utilisant la fibre de pâte à bois de Suzano comme intrant clé. Les matériaux de Bioform ont le potentiel d'être compostables à domicile ou recyclés à travers les processus actuels de recyclage du papier et ne nécessitent pas d'intrants à base de fossiles. La technologie est très polyvalente et a plusieurs applications où elle pourrait remplacer les plastiques à usage unique classiques, notamment des films thermoformables recyclables en papier pour des applications d'emballage et des films thermoscellables compostables pour des poches, l'agriculture et les sacs poubelle.

La technologie de Bioform, dont l'empreinte carbone peut être réduite de 80 % par rapport aux plastiques conventionnels à usage unique, affiche des performances similaires ou supérieures à celles des plastiques conventionnels dans des domaines tels que la résistance à la traction et la perméabilité à l'oxygène ou à la vapeur d'eau.

Chris Clark, président-directeur général de Bioform Technologies, a déclaré :

« Notre objectif est de produire des solutions de rechange durables aux plastiques à usage unique à la vitesse du papier et au coût du plastique. Nous exploitons la vitesse et l’efficacité de la fabrication de pâtes et papiers pour impacter le marché dans de brefs délais. La validation technique et l'investissement stratégique de Suzano Ventures nous permettent d'établir une connexion avec le plus grand producteur mondial de pâte commerciale. Nous pouvons également accéder à l'expertise de pointe de Suzano pour nous aider à intensifier rapidement la production et les réductions de coûts nécessaires pour réduire de manière substantielle la dépendance à l'égard des plastiques à usage unique. »

Paula Puzzi, Senior Manager chez Suzano Ventures, a déclaré :

« Nous avons examiné de près la technologie de Bioform et nous trouvons qu'elle a non seulement du potentiel, mais qu'elle peut aussi bouleverser l'industrie. Dans le monde entier, un certain nombre d'innovations sont en cours de développement et offrent des alternatives plus durables aux montagnes de plastique à usage unique que nous jetons chaque année, polluant nos villes, nos sols, nos rivières et nos mers. La difficulté réside dans l'augmentation de la production et dans la compétitivité des coûts par rapport au plastique bon marché à usage unique. En utilisant des matériaux renouvelables et en exploitant les processus industriels et les machines du secteur de la pâte et du papier, nous pensons que Bioform est en mesure de perturber les chaînes d'approvisionnement établies et de remplacer rapidement les matériaux d'origine fossile. »

Bioform a précédemment levé 2,4 millions de dollars américains grâce à des investissements directs et 1,2 million de dollars américains provenant de sources non dilutives pour rationaliser sa technologie et valider les performances et les processus dans ses laboratoires. Ce financement de Suzano Ventures permettra à l'entreprise de réaliser une installation de démonstration pour piloter son processus de fabrication et de développer son équipe et ses capacités.

Basée à São Paulo, au Brésil, Suzano est le plus grand producteur mondial de pâte à papier sur le marché et l'un des plus grands fabricants de papier d'Amérique latine. Produisant sa pâte exclusivement à partir d'eucalyptus cultivés, les produits de l'entreprise touchent plus de 2 milliards de personnes dans le monde entier dans plus de 100 pays. Suzano est présent au Canada depuis 2015, avec un grand centre de recherche et développement pour les technologies de la pâte à papier, du papier et des biomatériaux qui est situé à Vancouver.

À propos de Suzano Ventures

Suzano Ventures est le bras capital-risque de Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier – la matière première clé pour les produits de papier et d'emballage qui font partie de la vie de plus de 2 milliards de personnes dans plus de 100 pays à travers le monde. Nous investissons à l'échelle mondiale dans des entreprises qui pionnent des approches innovantes pour exploiter le pouvoir des arbres, afin de contribuer à l'avenir de la bioéconomie.

Nous nous engageons à hauteur de 70 millions de dollars américains pour soutenir le développement et la croissance d'entreprises dans quatre domaines d'investissement : les applications novatrices pour les biomatériaux d'eucalyptus, l'emballage durable, la technologie forestière et la réduction du carbone. Nous aidons les startups à croître ; ces dernières à leur tour, ont le potentiel de se développer et de participer à l'avenir des activités de Suzano.

Nos investissements stratégiques génèrent une valeur partagée. En plaçant la science au cœur de l'entreprise, nous aidons les start-ups en phase de démarrage à se développer, qui, à leur tour, ont le potentiel de se développer et de participer à l'avenir des activités de Suzano.

Nous fournissons à nos sociétés de portefeuille des capitaux, une expertise technique et une connaissance du marché, ainsi qu'un accès à nos opérations mondiales, à notre chaîne d'approvisionnement et à notre base de clients. Cela inclut la possibilité de collaborer avec nos centaines de scientifiques, d'ingénieurs et de technologues, répartis dans les centres de recherche et les opérations de Suzano sur quatre continents.

www.suzanoventures.com

À propos de Bioform Technologies

Fondée en 2021, Bioform a mis au point une méthode exclusive pour fabriquer à grande vitesse des alternatives plastiques à base d'hydrogels renforcés de pâte de bois en modifiant les machines actuelles de fabrication de pâte et de papier. Le processus de fabrication a une faible empreinte carbone et peut produire des matériaux très polyvalents pour remplacer une large gamme de plastiques à usage unique. Bioform a mis au point des films compostables et des films recyclables à base de papier qui peuvent être thermoscellés ou thermoformés en fonction des situations.

La technologie de base de Bioform a été développée à l'université de Colombie-Britannique par les cofondateurs Jordan MacKenzie, actuel CTO de l'entreprise, et Mark Martinez, professeur au Bio-Products Institute de l'université de Colombie-Britannique.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Chris Clark via cclark@bioformtech.com

www.bioformtech.com

