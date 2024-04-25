SES AI、現代汽車 ( Hyundai Motor ) 和起亞 ( Kia ) 同意進入聯合開發合約的下一階段

馬薩諸塞州, 沃本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SES AI Corporation（「SES AI」）（紐約證券交易所代碼：SES）是一家高性能鋰金屬電池開發和製造領域的全球領導者，今天宣布已簽署協議，進入其與現代汽車公司（「現代汽車」）和起亞公司（「起亞」）現有聯合開發協議（「JDA」）的下一階段，開始開發 B 样產品。

作為協議的一部分，現代汽車和起亞 - SES AI 將於今年晚些時候開始在韓國儀旺建立一個專門的 B 样電池開發、組裝和測試設施，SES AI 將在這個新設施內建造和運營世界上產能最大的鋰金屬生產線之一。這種合作是鋰金屬電池行業的首創，代表著實現商業化生產的一個重要里程碑。

與現代汽車和起亞的合作關係擴展意味著 SES AI 成為世界上第一家同時進行兩個 B 样開發 JDA 的鋰金屬電池公司。SES AI 此前於 2023 年 12 月宣布了與另一家主要汽車製造商的首個 B 样 JDA。除了這兩條 B 样生產線外，SES AI 還將另一條 A 样生產線轉換為生產城市空中交通 (UAM) 電池。

「我們很高興有機會深化與 Hyundai Motor 和 Kia 的長期合作夥伴關係，他們對發展電動汽車市場的承諾使其成為美國第二大電動汽車銷售商，」SES AI 創始人兼首席執行官 Qichao Hu 表示。「在 SES AI，我們致力於兌現我們的承諾，開發下一代電動汽車電池，利用 AI 實現能量密度、可製造性和近 100% 安全保證的最佳組合。」

SES AI、Hyundai Motor 和 Kia 於 2021 年合作，共同開發一系列技術，包括用於 UAM 和 EV 應用的鋰金屬電池。

「SES AI 的鋰金屬經驗將成為 Hyundai Motor 和 Kia 投資的技術組合中一個重要的推動因素，這是他們致力於開發世界上最好的產品陣容並最終成為碳中和移動解決方案的一部分，」Hyundai Motor 和 Kia 電氣化能源解決方案技術部門高級副總裁兼負責人 Chang Hwan Kim 表示。

SES AI 總部位於馬薩諸塞州沃本的波士頓郊區，在上海和首爾設有辦事處，並得到 Hyundai Motor 和 Kia、General Motors Co. 和 Honda Motor Co. 的支持。

關於 SES AI：

SES AI Corp.（紐約證券交易所代碼：SES）憑藉世界上最先進的鋰金屬電池，為全球陸地和空中電動交通的未來提供動力。SES AI 是世界上第一家通過在其業務範圍內利用超級人工智能來加快創新步伐的電池公司，從研發、材料採購、電池設計、工程和製造到電池健康和安全監控。SES AI 成立於 2012 年，是一家鋰金屬電池開發商和製造商，總部位於波士頓，在新加坡、上海和首爾設有辦事處。更多信息請訪問 SES.AI。

SES AI 可能會將其網站作為公司重要信息的發佈渠道。有關 SES AI 的財務和其他重要信息會定期發佈在公司網站 www.ses.ai上，並可通過該網站訪問。因此，除了關注 SES AI 的新聞稿、美國證券交易委員會文件以及公開電話會議和網絡廣播之外，投資者還應關注此渠道。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 SES AI 認為符合 1995 年私人證券訴訟改革法案含義的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述包括但不限於與未來財務業績、業務戰略或我們業務預期相關的陳述。這些陳述基於 SES AI 管理層的信念和假設。儘管 SES AI 認為這些前瞻性陳述中反映或暗示的其計劃、意圖和預期是合理的，但它不能保證它將實現或實現這些計劃、意圖或預期。這些陳述構成預測、預報和前瞻性陳述，並不能保證業績。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關的事實來識別。當在本新聞稿中使用時，諸如「預期」、「相信」、「可以」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「預測」、「打算」、「也許」、「計劃」、「潛在」、「項目」、「尋求」、「應該」、「努力」、「目標」、「將」、「會」和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述，但這些詞語的缺失並不意味著陳述不是前瞻性的。

您不應過度依賴這些前瞻性陳述。如果一個或多個已知和未知的風險和不確定性成為現實，或者 SES AI 的任何假設被證明不正確，我們的實際結果或業績可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果或業績存在重大差異。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於以下風險：與 SES AI 電池技術的開發和商業化以及預期業務里程碑的時間和實現相關的風險；與實現和維持盈利能力的不確定性相關的風險；與滿足未來資本需求的不確定性相關的風險；SES 將其產品整合到電動汽車（“EV”）和城市空中交通（“UAM”）和其他應用中的能力；SES AI 電池的預製開發延遲可能對 SES AI 的業務和前景產生不利影響的風險；與 UAM 市場發展和 UAM 行業對電池需求相關的風險；潛在的供應鏈困難；SES AI 成功吸引目標原始設備製造商（“OEM”）客戶並將 SES AI 的產品整合到 OEM 客戶製造的電動汽車中的能力；通過新的或現有的供應關係獲得原材料、組件或設備的能力；SES AI 的聯合開發協議以及其他戰略聯盟和投資產生的風險；產品責任和其他潛在訴訟、法規和法律合規性；SES AI 吸引、培訓和留住高技能員工和關鍵人員的能力；替代技術或其他化石燃料替代品的發展；與 SES AI 知識產權相關的風險；與 SES AI 在美國境外的業務運營相關的業務、監管、政治、運營、財務和經濟風險；SES AI 已在其財務報告內部控制中發現重大缺陷，並可能在未來發現重大缺陷或未能開發或維持有效的內部控制體系；SES AI 普通股的波動性和 SES AI 公開認股權證的價值；以及我們於 2024 年 2 月 27 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至 2023 年 12 月 31 日止財政年度的 10-K 表格年度報告中的“第一部分，第 1A 項。風險因素”中描述的其他風險以及不時向 SEC 提交的其他文件。可能存在 SES AI 目前知道和/或認為不重要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述僅反映 SES AI 截至本新聞稿發佈之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。SES AI 預計後續事件和發展將導致其評估發生變化。然而，儘管 SES AI 可能會選擇在未來的某個時間點更新這些前瞻性陳述，但 SES AI 明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應依賴這些前瞻性陳述來代表 SES AI 在本新聞稿發佈日期之後任何日期的評估。

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