Ouro et le Real Madrid s'associent pour proposer des produits financiers innovants aux supporters de football du monde entier

The signing event held April 15 in Madrid with Ouro founders Bertrand Sosa and Roy Sosa and Emilio Butragueño, Real Madrid’s Director of Institutional Relations. (Photo: Business Wire)

Ouro, a global financial services and technology innovator, and the Real Madrid Football Club today announced a strategic partnership agreement to develop and deliver co-branded financial solutions to fans in key markets globally, including the United States, Mexico, Brazil, Portugal, France and the United Arab Emirates. The alliance makes Ouro the exclusive partner of the men's and women's football teams for the prepaid, debit and credit card product categories.

AUSTIN, Texas et MADRID--(BUSINESS WIRE)--Ouro, cabinet international de services financiers et d'innovation technologique, et le Real Madrid Football Club ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à développer et à proposer aux supporters des solutions financières co-marquées sur les principaux marchés du monde entier, notamment aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Portugal, en France et dans les Émirats arabes unis. Cette alliance fait d'Ouro le partenaire exclusif des équipes de football masculine et féminine pour les catégories de produits prépayés, de cartes de débit et de cartes de crédit.

Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a déclaré lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée le 15 avril à Madrid : « C'est une énorme satisfaction. il s'agit de leaders dans le domaine des services financiers qui vont s'associer avec nous dans des pays du monde entier. Nous avons un engagement commun envers des valeurs telles que la réinvention constante et l'effort visant à s'améliorer au quotidien, des valeurs qui sont aussi fondamentales pour nos organisations que l'intégrité. Nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat durable et enrichissant ».

En tant que partenaire officiel du Real Madrid dans ces pays, Ouro associera la marque Real Madrid et les avantages du programme de fidélité Madridista aux produits de la marque Ouro et à leurs fonctionnalités uniques, notamment la marque phare d'Ouro, Netspend, qui a été la première à proposer des cartes de débit prépayées aux consommateurs mal desservis aux États-Unis, et son portefeuille X World Wallet, créé plus récemment, qui offre un portefeuille multidevises et une application de paiement pour les consommateurs mobiles et multiculturels.

« Nous sommes très honorés d'unir nos forces à une marque mondiale aussi célèbre et appréciée qui souhaite rendre les produits d'autonomisation financière plus accessibles à un plus grand nombre de personnes », a déclaré Bertrand Sosa, président et directeur de marque chez Ouro. « Cette occasion unique d'aider les gens à faire fructifier leur argent afin qu'ils puissent profiter davantage de ce qu'ils aiment est la motivation qui sous-tend notre travail, et le fait que le Real Madrid collabore avec nous afin d'offrir encore davantage de valeur à une base de supporters aussi passionnés représente quelque chose de très important ».

En associant la fidélité sportive à des solutions financières, Ouro et le Real Madrid visent à consolider le lien des Madrilènes avec leur club, à maximiser la valeur de leur argent et à promouvoir la responsabilité financière et l'accessibilité. Ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie d'Ouro en matière d'innovation, de croissance et d'expansion sur les marchés mondiaux.

« Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec le Real Madrid, une icône planétaire qui partage nos valeurs d'excellence, d'esprit de conquête, de solidarité et d'humilité », a ajouté Roy Sosa, CEO et cofondateur d'Ouro. « Aujourd'hui, nous lançons un mouvement qui transcende le sport. Ensemble, nous allons permettre à des millions de supporters et de clients d'atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs rêves ».

Le partenariat lancera bientôt aux Étas-Unis une carte Netspend co-marquée avec la marque Real Madrid, en prévision de la prochaine tournée d'été de l'équipe aux États-Unis.

Les partenaires ont également entamé le développement conjoint d'un produit financier co-brandé associant les avantages de fidélité de l'adhésion au Club Madridista avec un portefeuille numérique multidevises qu'ils commenceront à déployer auprès des supporters du monde entier dans le courant de l'année. Les fidèles supporters du Real Madrid peuvent s'attendre à ce que ces produits de paiement les rapprochent encore plus de l'action, avec un accès spécial à des réductions et à des expériences au point de vente et bien plus encore.

Les supporters qui souhaitent être parmi les premiers à être informés de la disponibilité du produit dans leur région peuvent s'inscrire dès à présent sur la liste d'attente à l'adresse suivante ouro.com/realmadrid .

À propos d’Ouro

Ouro est un cabinet international de services financiers et de technologie à intégration verticale qui se consacre à la fourniture de solutions financières innovantes auprès des consommateurs du monde entier. Les produits et services financiers d'Ouro portent sur le prépaiement, le débit, les paiements transfrontaliers et les solutions de fidélisation pour les consommateurs et les entreprises partenaires. Depuis sa création en 1999 par Roy et Bertrand Sosa, pionniers du secteur, les produits Ouro ont permis de traiter un volume de transactions de près de mille milliards de dollars et de desservir des millions de clients dans le monde entier. Le cabinet a son siège à Austin, au Texas, et dispose de bureaux régionaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante ouro.com .

À propos du Real Madrid

Le Real Madrid C.F. est une entité sportive qui a 122 ans d'histoire. C'est le club qui a remporté le plus grand nombre de Coupes d'Europe de football (14) et de basket-ball (11) et qui a été désigné par la FIFA comme le meilleur club du vingtième siècle. Le Real Madrid compte des millions de supporters dans le monde entier, avec plus de 534 millions de followers sur les réseaux sociaux. Pour la deuxième année consécutive, il a été déclaré comme marque de football la plus solide au monde selon Brand Finance, et également comme club de football ayant fait le plus de recettes au monde au cours de la saison 22-23 (Football Money League par Deloitte). De plus amples informations sur le Real Madrid C.F. sont disponibles à l'adresse suivante www.realmadrid.com , le plus visité des sites Web des clubs de football, pour la septième année consécutive.

