AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Interamericana de Fianzas y Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb-" (Buena) de Interamericana de Fianzas y Seguros, S.A. (IFS) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de IFS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que IFS mantendrá su evaluación de fortaleza de balance, respaldada por su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), al mismo tiempo que las iniciativas estratégicas en curso implementadas por la administración mantendrán un desempeño operativo estable a mediano plazo.

IFS se constituyó en agosto de 2020 y posee licencia para operar en los seguros generales de Panamá, así como en las líneas de negocio de fianzas y personas. La compañía está domiciliada en Ciudad de Panamá, Panamá. IFS desarrolla su negocio dentro de Panamá y cuenta con un portafolio diversificado enfocado principalmente en la línea de negocio de fianzas, además de daños y vida. En febrero de 2024, IFS se situaba como la 18ª aseguradora más grande del país con base en su participación de mercado del 1.13% de las primas. IFS es el tercer emisor de fianzas más grande de Panamá con el 13.4% de participación de mercado.

La evaluación de muy fuerte del balance de IFS se basa en su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, medida por el BCAR, su portafolio de inversiones conservador asignado principalmente en bonos del gobierno de Panamá, sólidas medidas de liquidez que se ven reforzadas por suscripción generalmente positiva y flujos de efectivo, como lo refleja su índice de retorno sobre capital de 14.7% en 2023.

IFS ha mostrado rentabilidad desde su creación, la cual es impulsada por las mejoras en su desempeño de suscripción, como lo refleja la suficiencia de primas en los tres últimos años. AM Best espera que IFS estabilice su desempeño operativo en los próximos años manteniendo al mismo tiempo resultados positivos.

AM Best considera que la administración integral de riesgos de IFS es adecuada, ya que se construyó tomando como referencia el marco del informe COSO 2013, 2017 y está bien integrada en sus operaciones. La empresa cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradoras altamente calificadas.

Acciones negativas de calificación podrían derivar de un deterioro en las prácticas de suscripción de IFS para mantener unos objetivos de crecimiento elevados que podrían presionar su desempeño operativo. Acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si se produjera un deterioro de la capitalización ajustada por riesgos de la compañía debido a importantes salidas de capital y a un rápido crecimiento de las primas en términos netos. Aunque no se prevén acciones positivas de calificación a corto plazo, un impacto positivo de calificación podría ocurrir en el mediano plazo si la base de capital de la compañía aumenta manteniendo al mismo tiempo una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2024 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.