Gillette Venus soutient The Saltwater Collective pour lancer la nouvelle collection de maillots de bain inclusifs

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gillette Venus a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec la marque canadienne de maillots de bain, The Saltwater Collective, élargissant sa campagne « Tous Les Corps Sont Beaux ».

La campagne a été lancée en juin 2023, après qu’un sondage mené par Venus a révélé qu’un tiers des Canadiennes se sentent mal à l’aise de porter des maillots de bain en public1. Dans cette optique, la marque s’est donné pour mission d’ébranler les « normes » du corps parfait à la plage et d’encourager toutes les femmes à se sentir à l’aise et confiantes dans leur corps dans leur maillot de bain.

« Chez Venus, nous nous engageons à célébrer toutes les femmes, tous les corps et tous les types de peau », affirme Kimberly Legg, directrice commerciale, Gillette Venus Canada. « Dans le cadre de cet objectif mutuel, notre partenariat avec The Saltwater Collective va au-delà du rasage et des maillots de bain. Nous nous engageons tous deux à soutenir toutes les femmes dans leur parcours de confiance corporelle. »

La collaboration soutient le lancement de la nouvelle collection de The Saltwater Collective, qui est conçue spécialement pour répondre à ce que les Canadiennes recherchent en matière de maillots de bain. La collection comprend six designs, offerts en quatre combinaisons de couleurs, et comprend trois morceaux favoris actuels provenant des offres de The Saltwater Collective, tout en lançant trois nouveaux designs. Pour élargir davantage les offres de tailles de The Saltwater Collective, la collection présentera également une nouvelle taille : 4TG.

« Mon objectif avec The Saltwater Collective consiste à créer des maillots de bain qui aident les femmes à se sentir en confiance dans leur peau », explique Camilla James, PDG et fondatrice de The Saltwater Collective. « Collaborer avec Venus nous donne l’occasion d’élargir nos offres et de résoudre certains des principaux problèmes auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles magasinent des maillots de bain. »

Tirant parti du sondage mené par Venus2, la collection est conçue afin d’aider à résoudre certains de ces problèmes en incluant des designs qui :

Offrent un meilleur soutien

Mettent la région thoracique en valeur

Utilisent des tissus de qualité pour conserver la forme du maillot avec un entretien adéquat

La collection sera disponible en prévente limitée le 24 avril 2024, suivie du lancement officiel le 1er mai 2024.

Aider les filles partout au Canada

Venus et The Saltwater Collective sont de fervents partisans de la confiance corporelle et parrainent Fast and Female, un organisme de bienfaisance canadien qui habilite les filles par le sport, l’activité physique et l’éducation. 40 % des profits de la collection, à partir de maintenant et jusqu’au 31 août 2024, serviront à financer des programmes communautaires partout au Canada, qui sont conçus pour permettre aux filles de se sentir à l’aise dans leur corps.

Pour les femmes qui choisissent de se raser

Pour 96 % des Canadiennes qui se rasent avant de mettre un maillot de bain2, les produits Venus sont conçus spécialement pour le corps des femmes et leurs poils. La NOUVELLE collection Miami de Venus comprend des manches éclatants inspirés de Miami et des crochets de douche assortis pour les exposer avec style. Obtenez une peau digne des vacances en un seul passage.

Rasoir Venus Minuit à Miami Extra doux : Ce rasoir est doté de la bande lubrifiante Lubrastrip avec Élixir pour la peau, formulée avec de la vitamine E et de l’huile d’avocat, qui offre un rasage de longue durée avec 10 fois plus de lubrification 3 pour protéger votre peau des entailles et des coupures.

Ce rasoir est doté de la bande lubrifiante Lubrastrip avec Élixir pour la peau, formulée avec de la vitamine E et de l’huile d’avocat, qui offre un rasage de longue durée avec 10 fois plus de lubrification pour protéger votre peau des entailles et des coupures. Venus Miami à l’aube Doux Somptueux Sensible : Ce rasoir est doté de la bande lubrifiante Lubrastrip avec Élixir pour la peau, formulée avec de l’aloès et 10 fois plus de lubrification3 pour protéger votre peau de l’irritation, des entailles et des coupures.

Pour les femmes à la recherche de soins pour la région pubienne, Venus offre une gamme complète de produits qui peuvent être utilisés ensemble dans le cadre d’une routine ou individuellement pour répondre aux besoins de chaque personne.

Rasoir Venus pour la peau et les poils pubiens : Spécialement conçu pour aider à protéger la peau du pubis contre l’irritation causée par le rasage, ce rasoir est doté d’une barre de protection brevetée contre l’irritation qui permet aux lames de retirer les poils en touchant à peine la peau. Il possède un manche ergonomique de conception mince et une adhérence douce pour un contrôle lors du rasage.

Spécialement conçu pour aider à protéger la peau du pubis contre l’irritation causée par le rasage, ce rasoir est doté d’une barre de protection brevetée contre l’irritation qui permet aux lames de retirer les poils en touchant à peine la peau. Il possède un manche ergonomique de conception mince et une adhérence douce pour un contrôle lors du rasage. Préparer, protéger, entretenir : La gamme de produits Venus pour la peau et les poils pubiens comprend également un exfoliant lissant pour la peau, un nettoyant et un gel à raser 2 en 1, un sérum apaisant quotidien et une tondeuse douce.

La gamme complète de produits Venus pour la peau et les poils pubiens possède un pH équilibré et ne contient pas de parabènes, de colorants, de parfums, de silicones et a été testée par des dermatologues et des gynécologues.

La collection Venus Miami et la gamme de produits Venus pour la peau et les poils pubiens sont disponibles dans les magasins d’alimentation, les pharmacies, les magasins grande surface, les détaillants en ligne et sur GilletteVenus.ca.

1. Méthodologie : Du 1er au 5 mai 2023, Gillette Venus a mené un sondage en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 007 Canadiennes âgées de 18 à 34 ans, équilibré et pondéré en fonction de l’âge. Toutes les répondantes étaient membres du forum en ligne Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d’erreur d’environ 3,1 points de pourcentage avec un coefficient de confiance de 95 %.

2. Méthodologie : Du 12 au 17 juillet 2023, Gillette Venus a mené un sondage en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1 010 Canadiennes âgées de 18 à 34 ans (dont 899 ont eu de la difficulté à trouver des maillots de bain ajustés à leur corps), équilibré et pondéré en fonction de l’âge et de la région. Toutes les répondantes étaient membres du forum en ligne Angus Reid. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d’erreur d’environ 3,1 points de pourcentage avec un coefficient de confiance de 95 %.

3. * vs le rasoir Venus Doux

À propos de Procter & Gamble : P&G répond aux besoins des consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles de marques de confiance et de qualité les plus solides, comprenant Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Native®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, et Whisper®. La communauté P&G comprend des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter https://www.pg.com pour les dernières nouvelles et informations sur P&G et ses marques. Pour d'autres actualités sur P&G, visitez-nous sur https://www.pg.com/news.

À propos de The Saltwater Collective : The Saltwater Collective est une gamme d’essentiels rehaussés, soigneusement conçue de manière durable pour redéfinir l’histoire des maillots de bain. Pour en savoir plus, visitez le https://www.thesaltwatercollective.com/

À propos de Fast & Female : Fast and Female est un organisme de bienfaisance canadien dont la mission consiste à habiliter les filles par le sport, l’activité physique et l’éducation. Grâce à notre programme fondé sur des données probantes, élaboré par les chefs de file de l’industrie, nous visons à renforcer la confiance et les compétences en matière de leadership des filles âgées de 8 à 18 ans par l’entremise de nos événements et programmes. Pour en savoir plus, visitez le https://fastandfemale.com.

