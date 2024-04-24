Ouro 與皇家馬德里攜手合作，為全球球迷提供創新金融產品

Ouro 是一家全球金融服務和科技創新者，今天宣布與皇家馬德里足球俱樂部 (Real Madrid) 達成策略合作夥伴協議，為全球主要市場的球迷共同開發、提供聯名品牌的金融解決方案，其中包括美國、墨西哥、巴西、葡萄牙、法國和阿拉伯聯合大公國。這個結盟也使得 Ouro 成為獨家合作夥伴，提供男子和女子足球隊在預付卡、簽帳卡和信用卡產品類別的服務。

德州奧斯丁及馬德里--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ouro 是一家全球金融服務和科技創新者，今天宣布與皇家馬德里足球俱樂部 (Real Madrid) 達成策略合作夥伴協議，為全球主要市場的球迷共同開發、提供聯名品牌的金融解決方案，其中包括美國、墨西哥、巴西、葡萄牙、法國和阿拉伯聯合大公國。這個結盟也使得 Ouro 成為獨家合作夥伴，提供男子和女子足球隊在預付卡、簽帳卡和信用卡產品類別的服務。

4 月 15 日於馬德里的簽約活動中，皇家馬德里的機構關係總監 Emilio Butragueño 說道：「這真是太欣慰了。金融服務領域的領導者將與我們一起在世界各地攜手合作。我們一起努力守護著好還要更好、每天更加精益求精的價值觀，這信念對我們的組織來說，跟誠信同等重要。我們深切期盼這段合作關係能夠源遠流長，並為雙方都帶來助益。」

Ouro 是皇家馬德里在這些國家的官方合作夥伴，將結合皇家馬德里品牌、Madridista 忠誠計畫福利、Ouro 品牌商品及其獨特功能；包括 Ouro 的旗艦 Netspend 品牌，該品牌率先為全美國服務匱乏的消費者提供預付簽帳卡，以及近期開發的 X World Wallet，為行動裝置和多元文化消費者提供多幣別的錢包和支付應用程式。

「我們很榮幸能與如此傳奇且深受喜愛的全球品牌聯手，讓更多人能更容易接觸到金融產品」，Ouro 總裁兼品牌長 Bertrand Sosa 表示：「這個絕無僅有的機會可以幫助人們進一步善用金錢，如此一來，就能體驗到更多喜愛的東西。這是我們工作背後的動力，皇家馬德里與我們一起合作，為廣大的熱情球迷提供更多價值，這是非常了不起的事情。」

結合了運動忠誠度與金融解決方案，Ouro 和皇家馬德里的目標是深化 Madridistas 會員與俱樂部間的關聯度，以最大幅度提升會員金錢的價值，並提倡財務責任和可及性。這項合作夥伴關係也支援了 Ouro 對創新、發展和拓展全球市場的策略重點。

「我們很自豪地在此宣布與全球知名的皇家馬德里締結合作夥伴關係，皇家馬德里跟我們一樣重視卓越品質、勝利精神、團結和謙遜」，”Ouro 的 CEO 兼共同創辦人 Roy Sosa 說道，「我們在今天開始了一項超越運動的運動。我們將一起支持數百萬的球迷和客戶實現財務目標，將夢想變成現實。」

我們很快會在美國推出以皇家馬德里品牌為主的聯合品牌 Netspend 卡，為球隊即將到來的美國夏季巡迴賽做準備。

我們也開始共同開發聯名品牌金融產品，將馬德里俱樂部會員的忠誠度福利與數位多幣別錢包相互結合，預計在今年開始為廣大球迷在世界各地推出。皇家馬德里死忠球迷可以藉由這些商品而跟比賽更加靠近，在銷售地點和其他地方也都可以獲得折扣優惠和體驗。

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關於 Ouro

Ouro 是一家全球垂直整合金融服務和技術公司，致力於為世界各地的消費者提供創新的金融理財解決方案。Ouro 的金融商品和服務，包含了預付、簽帳、跨境支付以及消費者和企業合作夥伴的忠誠解決方案。自 1999 年由業界先驅 Roy 和 Bertrand Sosa 創立以來，Ouro 的商品已處理了近一兆美元的交易量，並為全球數百萬客戶提供服務。公司總部位於德州奧斯丁，在世界各地均設有區域辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪 ouro.com 。

關於皇家馬德里 (Real Madrid)

Real Madrid C.F. 皇家馬德里足球俱樂部是一家擁有 122 年歷史之久的體育組織，也是歐洲盃足球（14次）和籃球（11次）最多的俱樂部，並由國際足球總會 (FIFA) 評選為 20 世紀最棒俱樂部。皇家馬德里在世界各地擁有數百萬球迷，在社交媒體上擁有超過 5.34 億粉絲，根據 Brand Finance 所提供的資料，連續二年晉身全球最強足球品牌，也是 2022 - 2023 年賽季世界上收益最高的足球俱樂部（Football Money League by Deloitte）。如欲瞭解有關皇家馬德里足球俱樂部的更多資訊，請造訪 www.realmadrid.com ，連續七年成為造訪量最大的足球俱樂部網站。

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