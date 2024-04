Grupo de mobilidade da Eaton escolhido para fornecer tecnologia de atuação de válvulas eletromecânicas variáveis para motores da Great Wall

Eaton’s electromechanical actuation system (EMAS) can be easily integrated into a valvetrain and the cylinder head space and controlled by a simple electric actuator. (Photo: Business Wire)

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que foi escolhida para fornecer um sistema de atuação eletromecânica (EMAS) que pode proporcionar um fechamento antecipado de válvulas de admissão (EIVC) à montadora chinesa Great Wall para uso em uma linha de veículos elétricos híbridos (HEV).

"As regulamentações de emissões estão motivando a adoção de novas tecnologias por nossos clientes internacionais", disse Alessio Lorenzon, Diretor Global de Engenharia de Válvulas no Grupo de Mobilidade da Eaton. "Estamos orgulhosos de fornecer à Great Wall nossa tecnologia de atuação de válvulas variáveis que, combinado com a hibridização de veículos, irá reduzir a economia de combustível em sua mais nova linha de veículos híbridos de passageiros."

O EMAS da Eaton é uma tecnologia discreta baseada no mecanismo acionador de válvulas, o qual permite aos fabricantes selecionar a elevação de admissão que melhor se adapte ao mapa do motor. Em rotações e torques de motor baixos a médios, o sistema oferece a função EIVC, que reduz o ar retido no cilindro e as perdas de bombeamento, o que aumenta a eficiência geral do motor. Quando o motor precisa de máximo desempenho, o sistema alterna para o evento de válvulas com mais duração, propiciando o maior rendimento possível. Ao aproveitar um sistema que pode ser facilmente integrado no mecanismo acionador de válvulas e no espaço de cabeçotes de cilindros, controlado por um simples atuador elétrico, o EMAS cria um equilíbrio entre economia de combustível e desempenho.

O novo sistema inovador da Eaton difere das soluções tradicionais de atuação de válvulas variáveis (VVA), pois inclui balancins comutáveis, um eixo de atuação mecânico que controla a comutação dos balancins e um atuador elétrico que aciona o sistema de atuação sob demanda. Esta configuração faz com que o sistema não seja afetado pelas variações de temperatura do óleo, o que permite a troca rápida do sistema em uma ampla faixa de funcionamento do motor. Isto também permite uma comutação oscilante segura em altas rotações do motor.

"Nosso EMAS foi concebido para ser facilmente dimensionado, sendo que uma pequena modificação na conexão mecânica entre o atuador e os balancins permite que o sistema seja utilizado em todas as famílias de motores de três a seis cilindros", disse Lorenzon. "O balancim comutável é composto por peças estampadas e conformadas a frio, o que auxilia na capacidade de fabricação sem afetar o desempenho."

A Eaton é uma empresa de gestão inteligente de energia dedicada a proteger o ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo. Fabricamos produtos para os mercados de centrais de dados, serviços públicos, industriais, comerciais, construção de máquinas, residenciais, aeroespaciais e de mobilidade. Somos orientados por nosso compromisso de fazer negócios corretamente, operar de modo sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar a energia hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências mundiais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando na solução dos desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e formando uma sociedade mais sustentável para as pessoas de hoje e gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está cotada na Bolsa de Valores de Nova York há mais de um século. Relatamos receitas de US$ 23,2 bilhões em 2023 e atendemos clientes em mais de 160 países. Para mais informação, acesse www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

