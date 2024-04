Rubedo Life Sciences e Beiersdorf anunciam parceria plurianual para criar novos produtos de cuidados com a pele que abordam o envelhecimento celular

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Rubedo Life Sciences, empresa de biotecnologia especializada em senescência celular e pesquisa antienvelhecimento, anunciou hoje uma parceria estratégica de vários anos com a Beiersdorf AG, multinacional alemã de produtos de beleza, para desenvolver produtos inovadores de cuidados com a pele que combatam os efeitos do envelhecimento celular. Além disso, a Beiersdorf se junta à Rubedo como investidora estratégica, tendo participado de sua recente rodada de financiamento da Série A por meio do Oscar & Paul Corporate Venture Capital Fund.

A parceria entre a Rubedo e a Beiersdorf gira em torno da exploração de novos compostos derivados dos extensos programas de pesquisa da Rubedo, visando especificamente a senescência celular. As células senescentes se acumulam com a idade e podem contribuir para as alterações e patologias da pele relacionadas à idade. Esses compostos serão obtidos do programa de dermatologia tópica da Rubedo, que tem propriedades senolíticas e anti-inflamatórias.

Como parte da parceria, a Beiersdorf realizará estudos in vitro e in silico, e conduzirá avaliações rigorosas dos compostos identificados pela Rubedo. O esforço colaborativo culminará em estudos humanos in vivo, com o objetivo de validar a eficácia dos compostos selecionados em formulações cosméticas para cuidados com a pele. A Rubedo será elegível para receber pagamentos por marcos atingidos e royalties.

“Estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Beiersdorf, uma reconhecida líder global no setor de cosméticos e cuidados com a pele, para desenvolver novos produtos que abordem o envelhecimento da pele”, disse Marco Quarta, CEO da Rubedo Life Sciences. “Por mais de 140 anos, a Beiersdorf tem sido líder mundial em cuidados com a pele, com marcas globais como NIVEA, Eucerin e La Prairie. Ao combinar a expertise da Rubedo em senescência celular com a experiência complementar da Beiersdorf em inovação em cuidados com a pele, essa parceria pode revolucionar o cenário dos produtos para cuidados com a pele, oferecendo aos consumidores novas soluções que tratam o envelhecimento celular para uma pele saudável e com aparência jovem.”

“Nossa missão é definir o futuro dos cuidados com a pele por meio da inovação revolucionária”, comentou o CEO da Beiersdorf, Vincent Warnery. “Ao nos associarmos à Rubedo e combinarmos a expertise de ponta de ambos os lados, pretendemos redefinir os padrões nos cuidados anti-idade com a pele.”

A abordagem inovadora da Rubedo para o desenvolvimento de compostos, juntamente com as plataformas de marcas globais líderes da Beiersdorf, está pronta para estabelecer novos padrões em cuidados com a pele antienvelhecimento e desenvolver novas soluções para o mercado multibilionário de cuidados com o rosto.

Sobre a Rubedo Life Sciences

A Rubedo Life Sciences é uma empresa biofarmacêutica que desenvolve um amplo portfólio de terapias inovadoras projetadas para atingir as células que causam doenças crônicas relacionadas à idade. Nossa plataforma proprietária de descoberta de medicamentos ALEMBIC™ desenvolveu novas moléculas pequenas de primeira classe projetadas para atingir seletivamente células senescentes, que desempenham um papel fundamental na progressão de doenças pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, fibróticas e outras doenças crônicas. A equipe de liderança da Rubedo é composta por líderes do setor e pioneiros em química, tecnologia e ciências da vida, com experiência em desenvolvimento e comercialização de medicamentos de grandes empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A empresa está sediada em Sunnyvale, CA. Para obter mais informações, acesse www.rubedolife.com.

Sobre a Beiersdorf AG

A Beiersdorf tem sido sinônimo de produtos inovadores e de alta qualidade para cuidados com a pele, bem como pesquisa pioneira sobre a pele por mais de 140 anos. Marcas internacionais líderes como NIVEA, a marca de cuidados com a pele número 1 do mundo*, Eucerin (dermocosméticos), La Prairie (cosméticos seletivos) e Hansaplast/Elastoplast (curativos e cuidados com feridas) são apreciadas por milhões de pessoas ao redor do mundo dia após dia. Marcas renomadas como Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro e Florena completam nosso extenso portfólio no Segmento de Negócios ao Consumidor. Por meio da subsidiária Integral Tesa SE, a Beiersdorf também é uma fabricante líder mundial de fitas adesivas técnicas e fornece soluções autoadesivas para a indústria, empresas artesanais e consumidores.

A empresa sediada em Hamburgo gerou vendas de 9,5 bilhões de euros, como também um resultado operacional (EBIT) de 1,3 bilhão de euros no ano fiscal de 2023. A Beiersdorf tem mais de 21.000 funcionários em todo o mundo, que estão conectados por valores essenciais compartilhados, uma forte cultura corporativa e o propósito da Beiersdorf, Care Beyond Skin. Com sua estratégia de negócios, a empresa busca um programa de investimento plurianual com foco no crescimento competitivo e sustentável. O programa é consistente com a ambiciosa agenda de sustentabilidade, com a qual a Beiersdorf está gerando um claro valor agregado para os consumidores, a sociedade e o meio ambiente.

*Fonte: Euromonitor International Limited; NIVEA por marca égide nas categorias cuidados com o corpo, cuidados com o rosto e cuidados com as mãos; em termos de valor de varejo, 2022.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.