伊頓的車輛與車輛電氣化集團被選中為長城汽車提供機電可變氣門驅動技術

密西根州南菲爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 智能動力管理公司伊頓今天宣布，它已被總部位於中國的汽車製造商長城汽車選中，為其一系列混合動力汽車(HEV)提供一個可以實現早期進氣門關閉(EIVC)的機電執行器系統( EMAS)。

「排放法規正推動著我們的全球客戶採用新技術，」伊頓的車輛與車輛電氣化集團閥門全球工程經理Alessio Lorenzon表示。「我們很自豪能夠為長城汽車提供我們的可變氣門驅動技術，這項技術與車輛混合動力相結合，將會提高他們最新混合動力乘用車系列的燃油經濟性。」

伊頓的 EMAS 是一種基於離散式氣門機構的技術，允許製造商選擇最適合引擎圖譜的進氣升程。在中低引擎轉速和扭矩下，該系統提供 EIVC 功能，減少氣缸中的空氣滯留和泵送損失，從而提高整體引擎效率。當引擎需要最大性能時，系統會切換到更長的氣門事件，提供最高的輸出功率。EMAS 利用一個可以輕鬆集成到氣門機構和氣缸蓋空間並由簡單的電動執行器控制的系統，在燃油經濟性和性能之間創造了平衡。

伊頓的創新新系統與傳統的可變氣門驅動 (VVA) 解決方案的不同之處在於，它包括可切換搖臂、控制搖臂切換的機械驅動軸和按需驅動驅動系統的電動執行器。這種配置使系統不受不同油溫的影響，從而能夠在非常廣泛的引擎工作範圍內快速切換系統。這也使得發動機在高引擎轉速下能夠安全地切換搖臂。

「我們的 EMAS 設計易於擴展，只需對執行器和搖臂之間的機械連接進行微小修改，即可將該系統用於從三缸到六缸的所有引擎系列，」Lorenzon 表示。「可切換搖臂由衝壓和冷成型零件組成，這有助於製造，而不會影響性能。」

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伊頓公司是一家智能動力管理公司，致力於保護環境和改善人類的生活品質。我們的產品服務于數據中心、公用事業、工業、商業、機械製造、住宅、宇航和車輛市場。無論是現在還是未來，我們承諾正當經營、可持續營運和幫助客戶更好地管理動力。在全球電氣化和數字化發展趨勢的助力下，我們正在加速推進世界向再生能源轉型，幫助客戶解決最緊迫的動力管理挑戰，為當代及未來的人類創建更可持續的社會。

伊頓成立於1911年，已在紐約證券交易所上市逾百年。2023年，伊頓公司銷售額達232億美元，業務遍佈160多個國家。欲了解更多信息，請造訪 www.eaton.com。在LinkedIn上關注我們。

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