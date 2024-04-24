Moody’s荣膺大都会人寿体育场新的基石合作伙伴，与纽约巨人队和纽约喷气机队结下不解之缘

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 针对指数风险提供大胆、清晰和敏锐见解的全球一流企业Moody’s Corporation（穆迪公司）今天宣布其被大都会人寿体育场(MetLife Stadium)命名为官方基石合作伙伴。该体育场是纽约喷气机队(New York Jets)和纽约巨人队(New York Giants)这两支橄榄球队的主场。

作为多年合作伙伴关系的一部分，Moody’s的品牌将成为大都会人寿体育场各项活动的支柱，通过碗内标牌和数字显示器延伸到整个体育场。来宾们将首先在穆迪之门(Moody’s Gate，见上图)受到欢迎，然后穿过广场上的一个活动区域。Moody’s也是Moody’s委员俱乐部的冠名权合作伙伴，这是体育场内一个宏伟的私人空间，为宾客提供无与伦比的景观和独特的活动体验。

Moody’s首席企业事务官Christine Elliott表示:“我们在试图寻找与Moody’s解读复杂性的新品牌保持契合的组织，并在面对风险或逆境时找到前进道路，我们想不出比大都会人寿体育场、纽约巨人队和纽约喷气机队更好的合作伙伴了。这些组织不断向我们展示如何战胜逆境，向我们展示如何通过团队合作解决复杂问题，并以每场比赛激励和娱乐我们。我们很荣幸能与这些受人尊敬的合作伙伴一起开始新赛季，从本周四的NFL选秀开始。”

大都会人寿体育场总裁兼首席执行官Ron VanDeVeen表示:“我们很荣幸Moody’s选择大都会人寿体育场来展示其新的品牌平台。拥有一家像Moody’s这样信誉良好的纽约公司，完全符合我们的比赛环境。”

纽约喷气机队总裁Hymie Elhai表示：“大都会体育场自2010年开放以来一直是娱乐中心。欢迎像Moody’s这样的新基石合作伙伴将从他们进入Moody’s大门的那一刻起提升我们的球迷体验，并将为我们Moody’s委员俱乐部的宾客提供更好的体验。我们很高兴能启动这一合作伙伴关系，并共同努力，加强我们对粉丝的承诺。”

纽约巨人队总裁兼首席执行官John Mara表示:“Moody’s体现了我们在基石合作伙伴身上所寻找的一切，我们很高兴欢迎他们现身大都会人寿体育场。我们期待着发展我们的新伙伴关系，并在我们共同的家乡举办体育赛事，以此吸引球迷。”

这一合作关系是Moody’s新的全球品牌推广活动的一部分，它将Moody’s定义为一家独大的公司。在一个风险日益相互关联的世界里，领导者比以往任何时候都更难以确定地采取行动。组织、公司和政府需要超越数据而身临其境，进而获得真知烁见。这就是Moody’s在一个类别中所处的位置。通过其庞大的数据资产和无与伦比的洞察力和分析，Moody’s为理解复杂性提供了指南针，帮助客户解读风险，释放机会，并在指数风险时代提供明确的前进道路。

双方合作的财务条款未予披露。

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关于 Moody’s Corporation

在风险日益相互关联的世界中，Moody’s(纽约证券交易所代码:MCO)的数据、见解和创新技术帮助客户全面了解他们的世界，并释放机会。凭借在全球市场的丰富经验和遍布40多个国家的15,000名多元化员工，Moody’s为客户提供全面的视角，使其自信行事并茁壮成长。更多信息请造访：www.moodys.com。

大都会人寿体育场简介

大都会人寿体育场位于新泽西州东卢瑟福，是纽约喷气机队和纽约巨人队的主场，也是NFL最大的体育场之一(82,500人)。这座体育场在世界上最大的舞台上举办世界上最大的赛事，并将举办2026FIFA世界杯™决赛和整个锦标赛期间的其他7场比赛。该场馆每年都是世界上最繁忙的体育赛场之一，并曾9次被Billboard评为“年度最卖座体育场”。活动亮点包括超级碗XLVIII, NHL体育场系列，摔跤狂热，美洲杯百年决赛，2021年陆军-海军比赛，以及许多音乐会，大学橄榄球比赛和国际足球比赛。

纽约巨人队简介

纽约巨人橄榄球队是美国国家橄榄球联盟的基石球队，于1925年开始比赛。巨人队赢得过八次冠军:1927年、1934年、1938年、1956年、1986年、1990年、2007年和2011年。在五年内两次获得冠军，巨人队是唯一一支连续40年获得超级碗冠军的NFL球队。总部设在新泽西州东卢瑟福的Quest诊断培训中心，巨人队今年秋天进入了他们的第100个赛季。

纽约喷气机队简介

纽约喷气机队成立于1959年，原名纽约泰坦队，是美国橄榄球联盟(AFL)的创始成员。1969年，喷气机队击败了美国国家橄榄球联盟的巴尔的摩小马队，赢得了第三届超级碗。1970年，球队历史性地加入了美国国家橄榄球联盟，为今天的联盟奠定了基础。作为通过创新和体验来吸引粉丝的承诺的一部分，该团队创建了开创性的喷气机奖励计划、最先进的移动应用程序和1JD娱乐等举措，1JD娱乐是一个全面的内容平台，可以让粉丝在所有数字和社交平台上更好地了解球队。该组织对长期的、全年的对社区的承诺感到非常自豪。这些项目由纽约喷气机基金会(New York Jets Foundation)资助，旨在积极影响三州地区，特别是弱势社区青年男女的生活。该组织支持狼疮研究联盟、青少年橄榄球以及由NFL赞助的众多慈善组织和事业的努力。纽约喷气机队在大都会人寿体育场比赛，该体育场于2010年开放，总部设在新泽西州Florham Park的大西洋健康喷气机队训练中心。欲了解更多关于纽约喷气机队的信息，请浏览：newyorkjets.com。

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