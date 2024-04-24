開創歷史：ASPIRE於4月27日啟動首屆「阿布達比自動駕駛賽車聯賽」，重新定義極限運動的未來

阿布達比, 阿拉伯聯合大公國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 4月27日星期六，阿布達比將舉行一項開創性活動，迎接10,000名觀眾到訪標誌性的亞斯瑪麗納賽道，目睹首屆ASPIRE阿布達比自動駕駛賽車聯賽（A2RL）。這場嶄新的自動駕駛賽車比賽標誌著賽車運動歷史上的一個重要里程碑，被譽為全球此類賽事中最大的聯賽。

八支隊伍將參賽：Code19 Racing（美國首批獨立自動駕駛賽車實體之一）、Constructor University（德國和瑞士）、Fly Eagle（代表中國北京理工大學和阿聯酋的哈利法大學）、HUMDA Lab（屬於匈牙利Széchenyi István大學集團的一員）、KINETIZ（新加坡南洋理工大學與阿聯酋的Kintsugi合作）、PoliMOVE（代表意大利的米蘭理工大學）、UNIMORE（也來自意大利-摩德納和雷焦艾米利亞大學）以及慕尼黑技術大學 - TUM（來自德國），為爭奪高達225萬美元的豐厚獎金而競爭。

參與的編碼和工程團隊將分別享有獨家使用同款Dallara Super Formula SF23賽車的權利，這是通過與日本賽車推廣合作實現的。這些賽車將裝配由技術創新研究所（TII）開發並整合的自動駕駛套件，實現自主化。唯一的差異在於，各隊如何運用他們的編程能力、AI算法以及機器學習軟件開發的專業知識，來指導賽車如何行駛。目前，這些賽車被認為是繼一級方程式賽車之後，世界上最快的公開輪式賽車，其最高速度可達每小時300公里。

首次，賽事格式將展示四輛自駕賽車同時在賽道上行駛——這是前所未有的嘗試。通過一系列預選賽，決賽將展示圈速測試和速度測試中表現最佳的車隊，它們將進入最終的超車挑戰賽以確定最終贏家。此外，將上演一場AI與人類司機的賽車對決，Technology Innovation Institute（TII）將接受這一令人興奮的挑戰，讓他們的自駕賽車與前F1賽車手丹尼爾·科維亞特（Daniil Kvyat）競速。TII旨在盡可能接近人類的單圈時間，並將展示自駕賽車在無GPS輔助下的駕駛能力。

H.E. Faisal Al Bannai，Advanced Technology Research Council（ASPIRE 的母機構）秘書長兼阿聯酋總統戰略研究與先進技術事務顧問表示：「在極端條件下挑戰技術的極限，我們揭示了科學的新疆界。這種重新構想的賽車模式利用了頂尖的編碼技能、AI 算法和軟件開發能力——這些正是未來的關鍵技能。通過利用這些能力，我們鋪平了研發前沿的道路，推動阿布扎比成為全球創新的樞紐。」

ADNOC 已成為冠名贊助商，提供至關重要的支持，突顯了對推進自動駕駛賽車技術的廣泛熱情。阿聯酋工業和先進技術部長兼 ADNOC 集團董事總經理兼首席執行官 Sultan Al Jaber 博士閣下補充道：「在我們邁向阿聯酋工業未來的道路上，我們對國內價值和技術進步的承諾始終堅定不移。A2RL 體現了我們對整合尖端技術（包括 AI）的承諾，推動各行業的競爭力和經濟增長。幾十年來，ADNOC 一直投資於最新的技術和創新——從控制室到董事會——以提供為我們生活提供動力的現代能源。」

A2RL的籌辦者，ASPIRE CEO Stephane Timpano表示：「A2RL超越了傳統賽事的範疇——它是一個對自動駕駛技術進行測試與優化的平臺，致力於提高公眾道路的安全性與可靠性。在本地及國際合作夥伴的支持下，我們正逐步將未來移動性的願景變為現實。」首次舉辦的賽事成功吸引了來自不同領域的贊助商支持，每一位贊助商都以自己的專業知識和資源助力於推動尖端自動化汽車的發展。Du、DMT、AWS和Mubadala等領軍合作夥伴在賽事的規畫和發展途徑中發揮了決定性作用，同時，Motorsports, Inc. Arabia、FastCompany Middle East和What’s On等媒體夥伴也顯著增加了A2RL的曝光度。

包括Dallara、Danisi Engineering、Meccanica 42、Kistler、Seyond、Eventagrate、Live in Five、Focal Point VR和Vislink在內的技術合作夥伴，已經貢獻了他們專業的知識來提升賽事的創新和性能標準。

一個專屬的粉絲區承諾為家庭、賽車運動迷和科技愛好者們提供升級的體驗。通過量身定制的活動，賓客可以沉浸在尖端科技和遊戲中，包括一個迷人的VR區域和AI博物館——Raceum。從4月27日16:00（GST）開始，來自A2RL STEM競賽的年輕學生們將展示他們在1:8比例自動駕駛賽車上的編碼技能，18所學校競爭將增添興奮感。夜晚在23:00（GST）結束，活動包括為獲勝者舉行頒獎典禮、煙火、無人機表演，以及DJ Andre Soueid的音樂會。

對於無法親自前往的觀眾，賽事當日的精彩瞬間將透過多個直播平臺分享，其中包括A2RL的官方YouTube和Twitch頻道、motorsport.tv以及A2RL應用程式。我們邀請有興趣的朋友訪問A2RL網站並關注社交媒體頻道，以獲得節目安排的最新消息和有關在各自區域內觀看比賽的詳情。

首屆A2RL活動是阿布達比移動週的一部分，從4月24日持續到5月1日。

來源： AETOSWire

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