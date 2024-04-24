Rubedo Life Sciences和Beiersdorf宣布建立多年合作伙伴关系，共同开发解决细胞衰老问题的护肤新品

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专业从事细胞衰老和抗衰老研究的生物技术公司Rubedo Life Sciences今天宣布与德国跨国美容产品公司Beiersdorf AG建立多年战略合作伙伴关系，携手开发可改善细胞衰老影响的创新护肤产品。除此之外，Beiersdorf还作为战略投资者加入Rubedo，并通过其Oscar & Paul Corporate Venture Capital Fund参与了Rubedo最近进行的A轮融资。

Rubedo和Beiersdorf合作伙伴关系的重点是探索从Rubedo大量研究项目获得的新型化合物，并特别关注细胞衰老研究。衰老细胞会随年龄增长而积累，可能导致与年龄相关的皮肤变化和病理现象。这些化合物源自Rubedo的皮肤局部用药项目，具有抗衰老和抗炎特性。

作为本次合作的一部分，Beiersdorf将开展体外和计算机模拟研究，并对Rubedo发现的化合物进行严格评估。合作最终会推进至体内人体研究，验证所选化合物在美容护肤配方中的功效。Rubedo将有资格获得阶段性成果以及专利使用费。

Rubedo Life Sciences首席执行官Marco Quarta表示："我们很高兴宣布与化妆品和护肤品行业公认的全球领导者Beiersdorf合作，共同开发解决皮肤老化问题的新产品。140多年来，Beiersdorf 一直引领全球护肤品行业的潮流，旗下拥有NIVEA、Eucerin和La Prairie等全球知名品牌。本次合作将Rubedo在细胞衰老方面的专业知识与Beiersdorf在护肤创新方面的互补性专业知识相结合，可能会彻底改变护肤产品的格局，为消费者提供治疗细胞衰老的新解决方案，让皮肤健康年轻。”

Beiersdorf首席执行官Vincent Warnery表示，“我们的使命是通过突破性创新定义护肤品的未来。通过与Rubedo合作并整合双方的尖端专业知识，我们将重新定义抗衰老护肤品的标准。”

Rubedo的复合物开发创新方法结合Beiersdorf领先的全球品牌平台，有望在抗衰老护肤领域树立新标准，为价值数十亿的面部护理市场开发新的解决方案。

关于 Rubedo Life Sciences

Rubedo Life Sciences是一家生物制药公司，针对导致慢性老化疾病的细胞开发大量创新疗法。我们的专利ALEMBIC™药物研发平台设计出先进的新式小分子，可选择性地将各类衰老细胞设为标靶，这些衰老细胞在肺部疾病、皮肤病、肿瘤学、神经衰退性疾病、纤维化和其他慢性疾病的发展中起着关键作用。Rubedo的领导团队由行业领导者和化学、技术以及生命科学的早期先锋人物组成，他们拥有大型制药公司和领先生物技术公司的药物开发和商业化方面的专业知识。该公司位于加利福尼亚州的桑尼维尔。欲了解更多信息，请访问www.rubedolife.com.

关于Beiersdorf AG

140年来，Beiersdorf始终致力于创新、开发高品质护肤品该以及开创性皮肤研究。公司推出了拥有众多一流国际品牌，如世界第一护肤品牌NIVEA*、Eucerin（医学护肤品）、La Prairie（奢华护肤品）以及Hansaplast/Elastoplast（药膏及伤口护理），这些品牌长期受到世界各地数百万人的追捧。另有知名品牌如Aquaphor、Coppertone、Chantecaille, Labello、8×4、atrix、Hidrofugal、Maestro、Florena等，使其多样化的消费者商品组合更齐全。Beiersdorf还通过其全资子公司tesa SE成为全球领先的高科技胶带生产商，为工业、工艺企业及消费者提供自粘解决方案。

这家总部位于德国汉堡的公司2023财年的销售额为95亿欧元，营业收入（EBIT）为13亿欧元。Beiersdorf 的全球员工人数超过2.1万人，他们分享共同的核心价值、卓越的企业文化、以及Beiersdorf的“Care Beyond Skin”宗旨。该公司凭借其企业策略，奉行多年投资计划，重点关注有竞争力的可持续增长。该计划符合Beiersdorf雄心勃勃的可持续发展议程，帮助公司为消费者、社会和环境创造显著附加价值。

* 资料来源：NIVEA按身体护理、清洁护理和手部护理类别中的总品牌名称；以零售价值计算，2022年。

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