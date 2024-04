Moody's se une ao New York Giants e ao New York Jets como o novo parceiro fundamental do MetLife Stadium

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Moody’s Corporation, a principal fonte mundial de informações ousadas, claras e perspicazes sobre risco exponencial, anunciou hoje que foi nomeada Parceira Fundamental Oficial do MetLife Stadium, a casa do New York Jets e do New York Giants.

Como parte da parceria plurianual, a marca Moody's será um dos pilares dos eventos do MetLife Stadium, estendendo-se por todo o estádio com sinalização na área ao redor da quadra (in-bowl) e displays digitais. Os convidados serão recebidos primeiro no Moody’s Gate (foto acima) e depois passarão por uma área de ativação na praça. A Moody’s também é parceira de naming rights do Moody’s Commissioners Club, um espaço privado espetacular no estádio que oferece aos convidados vistas inigualáveis e experiências únicas em eventos.

“Ao tentar encontrar empresas que se alinhem com a renovada marca Moody’s de decodificação de complexidade e encontrar um caminho a seguir em face ao risco ou adversidade, não poderíamos pensar em parceiros melhores do que o MetLife Stadium, o New York Giants e o New York Jets”, disse Christine Elliott, diretora de Assuntos Corporativos da Moody’s. “Estas instituições continuamente demonstram o que é preciso para triunfar sobre a adversidade, nos mostrar como lidar com a complexidade por meio do trabalho em equipe e da colaboração e nos inspirar e entreter com cada jogada. Estamos muito honrados em nos unirmos a estes parceiros respeitáveis à medida que a nova temporada começa a se desenvolver, com início nesta quinta-feira com o draft da NFL.”

“Estamos honrados que a Moody’s tenha escolhido o MetLife Stadium para apresentar a sua nova plataforma de marca”, disse Ron VanDeVeen, presidente e CEO do MetLife Stadium. “Ter uma empresa conceituada, com sede em Nova York, como a Moody’s se encaixa perfeitamente com o nosso ambiente de jogo.”

“O MetLife Stadium é considerado o centro do entretenimento desde que foi inaugurado em 2010”, disse Hymie Elhai, presidente do New York Jets. “Receber um novo parceiro fundamental como a Moody’s elevará a experiência de nossos torcedores desde o momento em que entram no estádio pelo Moody’s Gate e proporcionará uma experiência aprimorada aos convidados do Moody’s Commissioners Club. Estamos entusiasmados em dar início a esta parceria e trabalhar juntos em maneiras de reforçar o nosso compromisso com os nossos fãs.”

“A Moody’s exemplifica tudo que procuramos em um parceiro fundamental e estamos felizes em recebê-los no MetLife Stadium”, disse John Mara, presidente e CEO do New York Giants. “Estamos ansiosos para desenvolver nossa nova parceria e envolver os fãs nos eventos do estádio e em toda a nossa cidade natal compartilhada.”

A parceria faz parte da nova campanha de marca global Moody's, que define a Moody's como uma categoria de um. Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interligados, é cada vez mais difícil para os líderes agirem com certeza. Organizações, empresas e governos precisam ir além dos dados para o contexto e ir além do contexto para o significado. É aí que a Moody's está em uma categoria à parte. Por meio de seu vasto patrimônio de dados e de informações e análises incomparáveis, a Moody’s proporciona uma bússola para a compreensão da complexidade, ajudando os clientes a decodificar riscos, desbloquear oportunidades e informar um caminho claro a seguir em uma era de risco exponencial.

Os termos financeiros da parceria não foram divulgados.

Para mais informações, acesse www.moodys.com.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interligados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência em mercados globais e uma força de trabalho diversificada de 15.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em www.moodys.com.

Sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, NJ, é a casa do New York Jets e do New York Giants, além de ser um dos maiores estádios da NFL (82.500). O estádio sedia os maiores eventos do mundo no maior palco do mundo e sediará a final da Copa do Mundo FIFA 26™ e outras 7 partidas durante o torneio. O local é classificado anualmente como um dos estádios mais movimentados do mundo e foi nomeado “Estádio de maior bilheteria do ano” 9 vezes pela Billboard. Os destaques do evento incluem Super Bowl XLVIII, NHL Stadium Series, WrestleMania, Final da Copa América Centenário, Jogo Exército-Marinha de 2021 e muitos concertos, jogos de futebol universitário e partidas internacionais de futebol.

Sobre o New York Giants

Uma franquia fundamental da National Football League, o New York Football Giants começou a jogar em 1925. Os Giants ganharam oito campeonatos: 1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990, 2007 e 2011. Após ganhar dois títulos, duas vezes em cinco anos, os Giants são a única franquia da NFL com vitórias no Super Bowl em quatro décadas consecutivas. Com sede no Quest Diagnostics Training Center em East Rutherford, N.J., os Giants entram em sua 100ª temporada neste outono.

Sobre o New York Jets

O New York Jets foi fundado em 1959 como New York Titans, membro original da American Football League (AFL). Os Jets venceram o Super Bowl III, derrotando o Baltimore Colts da NFL em 1969. Em 1970, a franquia ingressou na National Football League na histórica fusão AFL-NFL que estabeleceu as bases para a liga atual. Como parte de um compromisso com sua base de fãs por meio de inovação e experiências, a equipe criou iniciativas como o pioneiro programa Jets Rewards, um aplicativo móvel de última geração, e o 1JD Entertainment, uma plataforma de conteúdo abrangente que oferece aos fãs maior acesso à equipe em todas as plataformas digitais e sociais. A empresa tem muito orgulho de um compromisso de longa data com sua comunidade durante todo o ano. Estes programas são financiados pela New York Jets Foundation e procuram influenciar positivamente a vida de homens e mulheres jovens na área tri-estadual, especialmente em comunidades desfavorecidas. A empresa apoia os esforços da Lupus Research Alliance, do futebol juvenil e de inúmeras organizações de caridade estabelecidas e causas patrocinadas pela NFL. O New York Jets joga no MetLife Stadium, inaugurado em 2010, e tem sua sede no Atlantic Health Jets Training Center em Florham Park, Nova Jersey. Para mais informações sobre o New York Jets, acesse newyorkjets.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.