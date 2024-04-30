伊顿车辆与车辆电气化集团为长城汽车发动机提供电控可变气门驱动技术

伊顿电控可变气门驱动系统(EMAS)可轻松集成到发动机配气机构和气缸盖中，并由简单的电控执行器控制。（照片：美国商业资讯）

伊顿电控可变气门驱动系统(EMAS)可轻松集成到发动机配气机构和气缸盖中，并由简单的电控执行器控制。（照片：美国商业资讯）

密歇根州绍斯菲尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 智能动力管理公司伊顿今天宣布，伊顿正式成为中国汽车制造商长城汽车公司电驱动电控可变气门驱动系统(EMAS)供应商。该系统具备进气门早关(EIVC)功能，适用于混动汽车(HEV)系列。

伊顿车辆与车辆电气化集团气门业务全球工程经理Alessio Lorenzon表示：“排放法规正推动全球客户采用新技术。我们很荣幸能为长城汽车提供可变气门驱动技术，该技术与汽车混合动力相结合，能提高长城全新混动系列乘用车的燃油经济性。

伊顿EMAS系统是一项基于传统气门配气机构，同时具有多级控制驱动功能的技术，允许制造商选择最适合发动机特性图的进气升程。当发动机处于低中转速和扭矩时，该系统将提供EIVC功能，可以减少气缸中的滞留空气和泵气损失，从而提高发动机整体效率。当发动机需要最大性能时，系统就会切换到更长的气门相位，尽可能提高输出功率。EMAS系统可轻松集成到发动机配气机构和气缸盖中，并由简单的电控执行器控制，实现发动机性能和燃油经济性平衡。

伊顿的创新型新系统不同于传统可变气门驱动(VVA)技术方案，它包括可切换摇臂、驱动轴和电动执行器，最终实现按需驱动。这种配置使系统不受机油温度变化的影响，能够在非常宽的发动机工作范围内快速切换，也能使发动机在高速运行时安全切换摇臂。

Lorenzon表示：“我们的EMAS技术易于扩展，只需对驱动机构和摇臂之间的机械连接部件稍作改动，就能将该系统用于三缸到六缸的所有发动机系列。可切换摇臂由冲压和冷镦零部件组成，有助于提高可制造性，同时不会影响性能。”

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伊顿公司是一家智能动力管理公司，致力于保护环境和改善人类的生活品质。我们的产品服务于数据中心、公用事业、工业、商业、机械制造、住宅、宇航和车辆市场。无论是现在还是未来，我们承诺正当经营、可持续运营和帮助客户更好地管理动力。在全球电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加速推进世界向可再生能源转型，帮助客户解决最紧迫的动力管理挑战，为当今及未来的人类创建更可持续的社会。

伊顿公司成立于 1911 年，已在纽约证券交易所上市逾百年。2023 年，伊顿公司销售额达 232 亿美元，业务遍布 160 多个国家。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。请在LinkedIn上关注我们。

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