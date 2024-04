ABL DIAGNOSTICS : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC ALLINVEST SECURITIES

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

ABL DIAGNOSTICS (ticker ABLD, ISIN FR001400AHX6), Euronext Compartiment B), annonce avoir signé un contrat de liquidité avec la société ALLInvest Securities, qui prendra effet le 24/04/2024 au matin.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la charte AMAFI et à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Pour la mise en œuvre du contrat conclu avec ALLInvest Securities, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

10.000 titres,

30.000 €.

Suspension du contrat de liquidité :

dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF,

dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

Résiliation du contrat :

par chacune des parties avec un préavis de 2 mois,

par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.

A propos de ABL Diagnostics

ABL DIAGNOSTICS conçoit, développe, fabrique, commercialise et supporte en France et à l'international, en direct ou via un réseau de distributeurs exclusifs dans 45 pays, des tests de diagnostic de biologie moléculaire de détection (UltraGene®) et de génotypage par séquençage d’ADN (DeepChek®), pour les maladies infectieuses. Ceux-ci étant le résultat d'un savoir-faire propriétaire acquis au décours des années et des collaborations scientifiques avec des équipes de renom et de protocoles techniques dédiés.

ABL DIAGNOSTICS a particulièrement développé des dispositifs médicaux de génotypage de haute technologie pour les maladies infectieuses chroniques comme le SIDA, les hépatites virales, la tuberculose, et aussi pour le génotypage du SRAS-CoV-2 (Covid-19), ainsi que d’autres cibles virales et bactériennes.

ABL DIAGNOSTICS propose à ses clients des produits complémentaires dans la chaîne de valeurs de la prise en charge du patient comme des kits de collection d'échantillons (MediaChek®), un dossier électronique clinique spécialisé (Nadis®, installé au sein de plus de 200 hôpitaux en France) et des dispositifs médicaux pour l'extraction virale, l'amplification, le séquençage et l'automatisation des laboratoires de biologie médicale.

Basée à Woippy, Paris et à Marseille, la Société a généré en 2022 un chiffre d’affaires de 8,7 M€ et regroupe 17 collaborateurs.

ABL DIAGNOSTICS est cotée sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6.

https://www.abldiagnostics.com