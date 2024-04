Ouro gaat samenwerken met Bnext als strategische issuer voor uitbreidingsplannen in Euopa

Bnext and Ouro began their collaboration last year with the launch and distribution of the Correos Prepaid Mastercard product across 2,389 Correos Spanish Post offices throughout Spain. Launched in March 2023, the Correos Prepaid Mastercard is a globally accepted, prepaid debit account customers can access with a card and mobile app to manage their finances, direct deposit salaries and government benefits, spend in stores and online, transfer funds, and open a Spanish bank account. They can also withdraw cash from ATMs and from Correos’ network of offices throughout Spain. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas & MADRID--(BUSINESS WIRE)--Ouro, een internationale innovator op gebied van financiële services voor consumenten en technologie, en Bnext, een Spaanse pionier in fintech, kondigden vandaag een strategisch partnerschap aan waarbij Bnext wordt aangeduid als Ouro’s strategische issuer in Europa voor Ouro’s portfolio financiële merken en producten voor consumenten.

Ouro’s innovatieve betalingenportfolio omvat het merk Netspend, haar vlaggenschip dat pionier was voor prepaid debit voor onvoldoende bediende V.S. consumenten op zoek naar betere toegang tot betaalproducten, en X World Wallet, haar app voor cashback-earning multicurrency wallet en betalingen voor internationale reizigers en digitale nomaden op zoek naar meer gebruikscomfort en waarde voor hun geld.

“Het team van Bnext heeft een bewezen trackrecord van innovatie en begrip van de behoeften van klanten in een groeiende Europese markt voor betalingsproducten en -services van de volgende generatie,” aldus Roy Sosa, medeoprichter en CEO van Ouro. “Dankzij hun ondernemersingesteldheid, gecombineerd met hun technische capaciteiten en bekwaamheid om producten in Europese markten te leveren, zijn zij een perfecte partner voor de ambitieuze doelstellingen van Ouro,” voegt hij toe.

Samen zullen Ouro en Bnext een aantal producten, programma's en partnerschappen uitwerken, die ontwikkeld en verwerkt worden door Ouro’s meertalige platform voor de verwerking van multi-currency betalingen, en uitgegeven door Bnext – waaronder prepaid debit digitale wallets en andere innovatieve producten die momenteel in ontwikkeling zijn – in Spanje en in Europa. Het partnerschap ondersteunt Ouro’s strategische focus op innovatie, groei en uitbreiding naar mondiale markten.

De samenwerking tussen Bnext en Ouro begon vorig jaar met de lancering en verdeling van het Correos Prepaid Mastercard-product in 2.389 Spaanse Correos-postkantoren in heel Spanje. Bnext is houder van een licentie als emittent van elektronisch geld, uitgegeven door de Bank of Spain en staat in voor toegang tot de 27 lidstaten van de EU en Noorwegen. Bnext is ook houder van een Principal Membership van Mastercard.

“Onze Correos-ervaring was een bewijs van Ouro’s oprechte inzet om financiële services binnen ieders bereik te brengen, en van de snelheid en impact die onze gezamenlijke innovaties kunnen hebben op de markten die wij dienen,” zegt Guillermo Vicandi, medeoprichter van Bnext. “We zijn enthousiast over wat de toekomst inhoudt, nu we met nog andere partners werken om nog meer waarde aan onze consumenten te bieden.”

De Correos Prepaid Mastercard werd in maart 2023 gelanceerd en wordt over de hele wereld aanvaard. Klanten met een prepaid debit account hebben toegang met een kaart en mobiele app om hun financiën te beheren, lonen en overheidsuitkeringen rechtstreeks te laten storten, geld in winkels en online uit te geven, bedragen over te maken en een Spaanse bankrekening te openen. Ze kunnen ook cash geld afhalen via ATM's en Correos’ netwerk van kantoren in heel Spanje.

Over Ouro

Ouro is een internationaal, verticaal geïntegreerd bedrijf voor financiële services en technologie dat zich toelegt op het leveren van innovatieve oplossingen voor financiële versterking aan consumenten over de hele wereld. Ouro's financiële producten en services omvatten prepaid debit en grensoverschrijdende betalingen, en getrouwheidsoplossingen voor consumenten en ondernemingspartners. Sinds de oprichting in 1999 door de sectorpioniers Roy en Bertrand Sosa, hebben Ouro-products bijna een biljoen dollar aan transactievolume verwerkt en wereldwijd miljoenen klanten gediend. De hoofdzetel van het bedrijf is gevestigd in Austin, Texas, met regionale kantoren over de hele wereld. Voor meer informatie gaat u naar www.ouro.com.

Over Bnext

Bnext is een entiteit voor elektronisch geld die bij de Bank of Spain geregistreerd is. Twee jaar na de oprichting in 2017 haalde Bnext al een recordaantal van 500.000 gebruikers. Het groeiende aanbod producten en services van Bnext omvat financiële services, getrouwheids- en terugbetalingsprogramma's, maar ook financiële services van derden.

