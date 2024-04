Finance in Motion et Napier AI s'associent pour la lutte contre le blanchiment d'argent afin de sécuriser les investissements à impact.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Napier AI, la RegTech londonienne spécialisée dans la conformité à la criminalité financière, a le plaisir d'annoncer que Napier AI Continuum a été choisie comme plateforme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) par le gestionnaire d'actifs à impact mondial, Finance in Motion.

Napier AI fournit sa solution Client Screening et son module Client Risk Assessment en tant qu'éléments de la plateforme Napier AI Continuum à Finance in Motion, afin de soutenir sa croissance mondiale en générant des changements positifs dans les marchés émergents..

Les solutions de Napier AI doteront Finance in Motion des outils nécessaires pour continuer à fournir des capitaux publics et privés réservés exclusivement aux investissements d'impact dans les marchés émergents, tout en protégeant les fonds contre leur utilisation à des fins de financement d'activités criminelles.

Les principales caractéristiques de la plateforme Napier AI que Finance in Motion va adopter sont les suivantes :

Sélection automatisée des clients, basée sur l'API, native dans le cloud, prenant en charge la translittération de 22 langues, la correspondance floue de l'IA et les fonctions d'évaluation secondaire ;

Une interface conviviale avec des flux de travail personnalisables ;

Un environnement sandbox pour optimiser les configurations de criblage ;

Des tableaux de bord configurables avec l'élaboration de règles sans code et des données d'intelligence artificielle permettant de prendre des décisions éclairées.

L'investissement d'impact s'attaque aux défis les plus urgents du monde et génère des changements positifs et mesurables, tout en assurant des rendements financiers. Pour Finance in Motion, l'arrêt du financement d'activités ayant un impact négatif sur les populations et les économies émergentes grâce à des contrôles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent fait partie intégrante de cette démarche.

L'investissement d'impact joue un rôle essentiel dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies. Le 8e objectif « Travail décent et croissance économique » consiste à « prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, garantir l'interdiction et la suppression des pires formes de travail des enfants, dont le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. » Les revenus générés par ces activités criminelles doivent être identifiés et saisis grâce à des contrôles efficaces de la lutte contre le blanchiment d'argent et à une collaboration étroite avec les autorités chargées de l'application de la loi. Finance in Motion s'est engagée à contribuer à la réalisation de ces objectifs, notamment en appliquant des contrôles efficaces en matière de lutte contre le blanchiment d'argent avec Napier AI.

« Comme toute institution, nous avons le devoir de veiller à ce que les capitaux publics et privés collectés soient utilisés exclusivement pour les objectifs prévus, dans notre cas les investissements d'impact dans les marchés émergents. En conséquence, la réglementation exige des mesures efficaces pour que les fonds ne soient pas utilisés pour financer des activités criminelles. La collaboration avec Napier AI nous permet de consulter les données grâce à des processus automatisés et des systèmes intégrés », déclare Sylvia Wisniwski, directrice générale de Finance in Motion.

Greg Watson, le PDG de Napier AI a déclaré : « Napier AI est fière d'unir ses forces à celles de Finance in Motion pour utiliser la technologie de nouvelle génération afin d'avoir un impact positif sur la planète. La clé du démantèlement des réseaux criminels consiste à couper entièrement leurs sources de revenus en identifiant correctement les comptes, les transactions et les comportements associés à la criminalité financière. Les solutions de conformité de pointe de Napier AI viennent renforcer la mission de Finance in Motion, qui consiste à générer des changements positifs dans les marchés émergents grâce à un filtrage automatisé des clients. »

À propos de Napier AI

Napier AI est une RegTech qui propose des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre la criminalité financière aux banques, aux sociétés de paiement et aux sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs. Napier AI conçoit et développe des technologies innovantes afin de favoriser la réduction de la criminalité financière. Bénéficiant de la confiance de plus de 150 institutions dans le monde, la plateforme de l'entreprise, Napier AI Continuum, fait passer la conformité du statut d'obligation légale à celui d'avantage concurrentiel.

À propos de Finance in Motion

Finance in Motion est un gestionnaire d’actifs à impact mondial axé exclusivement sur le développement durable dans les marchés émergents et les économies en développement. L'entreprise structure, gère et conseille des fonds d'investissement à impact qui rassemblent des investisseurs publics et privés pour lutter contre le changement climatique, améliorer la conservation de la biodiversité, favoriser l'utilisation durable des ressources naturelles, améliorer les moyens de subsistance et promouvoir les opportunités économiques.

