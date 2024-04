General Atlantic e XP anunciam investimento minoritário estratégico na brasileira LiveMode

NOVA YORK e SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A General Atlantic, um dos principais investidores globais de capital de crescimento, anunciou hoje que liderou um investimento minoritário estratégico na LiveMode, empresa líder no ecossistema brasileiro de esporte e mídia. Esse investimento também contou com a participação da XP Private Equity, o fundo de private equity da XP Inc. A parceria dos investidores com a LiveMode tem como objetivo acelerar o crescimento da empresa e seu impacto no mercado de esportes e mídia, por meio de seu portfólio completo de soluções para detentores de direitos e investimentos de longo prazo em propriedades esportivas.

Fundada em 2017 por Edgar Diniz e Sergio Lopes, a LiveMode trabalha em parceria com clubes, ligas e federações esportivas para desenvolver soluções de distribuição, produzir conteúdo ao vivo e para mídias sociais, além de maximizar o retorno comercial e o engajamento digital de seus clientes. As soluções oferecidas aos detentores de direitos de transmissão esportiva incluem plataformas de streaming white label e a CazéTV, uma iniciativa conjunta com o streamer Casimiro, que alcançou mais de 12 milhões de inscritos em seu primeiro ano e estabeleceu diversos recordes de transmissões ao vivo no YouTube.

Os parceiros da LiveMode incluem entidades como FIFA, UEFA, Comitê Olímpico Internacional, Federação Paulista de Futebol, Athletico Paranaense e Comitê Olímpico Brasileiro, entre outros. Em abril de 2024, a LiveMode foi nomeada a agência exclusiva da FIFA para comercializar os direitos da Copa do Mundo FIFA 2026 no Brasil. Após desempenhar um papel de destaque na estruturação da Liga Forte União, a LiveMode também se tornou a agência exclusiva deste grupo, formado por 26 clubes, para negociar os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025.

A entrada da General Atlantic e da XP possibilitará que a LiveMode amplie seu impacto por meio de investimentos de longo prazo em propriedades esportivas. Esses investimentos se concentrarão em três pilares principais: ligas de futebol, esportes olímpicos e esportes emergentes. Além disso, a LiveMode planeja expandir sua presença internacional, aproveitando suas relações já estabelecidas fora do Brasil e combinando-as com o alcance global e os recursos operacionais da General Atlantic.

" A parceria com a General Atlantic e a XP representa um marco significativo em nossa trajetória. A experiência dessas duas empresas em escalonar negócios de alto crescimento, aliada às suas amplas redes globais, será essencial à medida que expandimos nossas operações e intensificamos nossas inovações. Estamos muito felizes com esta parceria, que acelerará nossa ambição de profissionalizar e promover o crescimento do esporte no Brasil e em outros países", relata Leo Lenz Cesar, sócio da LiveMode responsável pela estratégia e execução dos investimentos.

" O setor esportivo brasileiro está atingindo um ponto crítico de transformação A LiveMode ocupa uma posição privilegiada no centro da inovação e do impacto, pronta para se estabelecer como líder na gestão de direitos esportivos e oferecer múltiplos serviços. Isso inclui suas soluções exclusivas para esportes ao vivo e o suporte na criação da Liga Forte União. Estamos entusiasmados em ser parceiros da equipe da LiveMode na próxima etapa de sua jornada, à medida que a empresa fortalece ainda mais seus negócios por meio de parcerias e aquisição de propriedades esportivas no longo prazo, bem como expansão global", disse Luiz Ribeiro, Managing Director e Co-Head da General Atlantic no Brasil.

" Estamos vivenciando um movimento global de disrupção da mídia esportiva tradicional pelos serviços de streaming, e a LiveMode está à frente dessa tendência no Brasil. Com um histórico de excelência, a empresa tornou-se parceira de diversas entidades esportivas e está posicionada para explorar direitos de mídia e gestão de ligas, abrangendo não apenas o futebol, mas também outras modalidades esportivas. Acreditamos que este investimento contribuirá para o desenvolvimento do ambiente de negócios no setor esportivo brasileiro", comentou Guilherme Teixeira, sócio e diretor da área de Private Equity da XP.

Sobre a General Atlantic

A General Atlantic é um dos principais investidores globais de capital para crescimento com mais de quatro décadas de experiência no fornecimento de capital e suporte estratégico para mais de 500 empresas em crescimento ao longo de sua história. Fundada em 1980 para estabelecer parcerias com empreendedores visionários e gerar impacto duradouro, a companhia combina uma abordagem global colaborativa, conhecimento específico do setor, um horizonte de investimento de longo prazo e uma profunda compreensão dos fatores de crescimento para estabelecer parcerias com grandes empreendedores e equipes de gestão para expandir negócios inovadores em todo o mundo. A General Atlantic tem aproximadamente US$ 83 bilhões em ativos sob gestão, incluindo todos os produtos, em 31 de dezembro de 2023, e mais de 280 profissionais de investimento baseados em Nova York, Amsterdã, Pequim, Hong Kong, Jacarta, Londres, Cidade do México, Miami, Mumbai, Munique, São Francisco, São Paulo, Xangai, Cingapura, Stamford e Tel Aviv. Para obter mais informações sobre a General Atlantic, visite: www.generalatlantic.com.

Sobre a LiveMode

Fundada em 2017, a LiveMode desenvolve e opera soluções de distribuição, produção de conteúdo e geração de receitas para entidades esportivas. Entre suas soluções, a LiveMode oferece canais proprietários como a CazéTV, em parceria com o streamer Casimiro Miguel. Recentemente, também começou a fazer investimentos de longo prazo em propriedades esportivas. A empresa reúne uma combinação única de experiência no mercado de esporte e mídia, inovação e capacidade de execução que a colocam como agente de transformação do mercado esportivo brasileiro. Os parceiros da LiveMode incluem a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional, a Federação Paulista de Futebol, a Liga Forte União e os 26 clubes que a compõe, o Comitê Olímpico Brasileiro, entre outros. Em abril de 2024, a LiveMode foi anunciada como agência exclusiva da FIFA para comercializar os direitos da Copa do Mundo FIFA 2026 no Brasil. A LiveMode tem desempenhado um papel fundamental na formação da Liga Forte União, um bloco comercial formado por 26 clubes de futebol no Brasil.

Sobre a XP Private Equity

XP Private Equity é a divisão de private equity da XP Inc., a maior plataforma de investimentos independente do Brasil, com mais R$ 1,1 trilhão em ativos sob custódia. O XP Private Equity foi estruturado em 2020, com um formato inovador, sendo o primeiro private equity do mundo voltado especificamente para investidores individuais, com uma base de investidores de mais de 21.000 pessoas físicas. Desde a sua criação, o XP Private Equity tem sido um dos fundos mais ativos no Brasil, impulsionado pelo ecossistema da XP Inc. e sua rede de mais de 14.300 assessores de investimentos, que trabalham para identificar as melhores oportunidades de investimento.