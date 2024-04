Geschichte schreiben: ASPIRE startet am 27. April die erste 'Abu Dhabi Autonomous Racing League', die die Zukunft des Extremsports neu definiert

Making History: ASPIRE to Launch Inaugural ‘Abu Dhabi Autonomous Racing League’ Redefining Future of Extreme Sport on April 27 (Video: AETOSWire)

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Am Samstag, den 27. April, findet in Abu Dhabi eine bahnbrechende Veranstaltung statt, bei der 10.000 Zuschauer die Premiere der ASPIRE Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) auf dem kultigen Yas Marina Circuit erleben werden. Dieser brandneue autonome Rennwettbewerb markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Motorsports und wird als die weltweit größte Liga ihrer Art bezeichnet.

Acht Teams werden antreten: Code19 Racing (eines der ersten unabhängigen autonomen Rennunternehmen aus den USA), Constructor University (mit Sitz in Deutschland und der Schweiz), Fly Eagle (als Vertreter des Beijing Institute of Technology aus China und der Khalifa University aus den VAE), HUMDA Lab (ein Mitglied der Széchenyi István University Group aus Ungarn), KINETIZ (eine Zusammenarbeit zwischen der Nanyang Technological University in Singapur und Kintsugi in den Vereinigten Arabischen Emiraten), PoliMOVE (als Vertreter des Politecnico di Milano aus Italien), UNIMORE (ebenfalls aus Italien – Universität Modena und Reggio Emilia) und die Technische Universität München – TUM (aus Deutschland), die um ein beträchtliches Preisgeld von 2.25 Mio. USD wetteifern.

Die teilnehmenden Teams aus Programmierern und Ingenieuren haben jeweils exklusiven Zugang zu identischen Dallara Super Formula SF23 Autos, die durch eine Partnerschaft mit Japan Race Promotions ermöglicht werden. Diese Autos werden mit autonomen Racing Stacks ausgestattet, die vom Technology Innovation Institute (TII) entwickelt und integriert wurden. Die einzige Variable liegt darin, wie jedes Team seine Programmierkenntnisse, KI-Algorithmen und seine Erfahrung in der Softwareentwicklung mit maschinellem Lernen einsetzt, um seinen Autos beizubringen, wie man fährt. Diese Autos gelten derzeit als die schnellsten offenen Rennwagen der Welt nach der Formel 1 und können Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h erreichen.

Zum ersten Mal werden bei diesem Rennformat vier autonome Autos gleichzeitig auf der Rennstrecke fahren – ein Kunststück, das noch nie zuvor versucht wurde. In einer Reihe von Vorqualifikationsrennen werden im Finale die Besten aus dem Runden- und dem Geschwindigkeitstest ermittelt, die dann in einer finalen Überhol-Challenge den endgültigen Sieger ermitteln. Außerdem wird es ein Rennen zwischen KI und Mensch geben. Das Technology Innovation Institute (TII) stellt sich der spannenden Herausforderung, sein autonomes Auto gegen den ehemaligen F1-Piloten Daniil Kvyat antreten zu lassen. TII wird versuchen, so nah wie möglich an die menschliche Rundenzeit heranzukommen und wird auch die Fähigkeit des autonomen Autos demonstrieren, ohne GPS-Unterstützung zu fahren.

S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des Advanced Technology Research Council – der Muttergesellschaft von ASPIRE – und Berater des Präsidenten der VAE für strategische Forschungs- und Hochtechnologieangelegenheiten, sagte: „Indem wir die Grenzen der Technologie unter extremen Bedingungen ausloten, entdecken wir neue Grenzen in der Wissenschaft. Dieses neuartige Rennparadigma macht sich die besten Programmierkenntnisse, KI-Algorithmen und Softwareentwicklungsfähigkeiten zunutze – die Fähigkeiten der Zukunft. Indem wir diese Fähigkeiten nutzen, ebnen wir einen Weg an die Spitze von Forschung und Entwicklung und machen Abu Dhabi zu einem wichtigen globalen Zentrum für Innovation.“

ADNOC ist als Titelsponsor an Bord gekommen und leistet entscheidende Unterstützung, was die weit verbreitete Begeisterung für die Weiterentwicklung der autonomen Renntechnologie unterstreicht. S.E. Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und fortschrittliche Technologie und Geschäftsführer von ADNOC, fügte hinzu: „Auf dem Weg in die industrielle Zukunft der VAE ist unser Engagement für die Wertschöpfung im Land und den technologischen Fortschritt unerschütterlich. A2RL verkörpert unser Engagement für die Integration von Spitzentechnologie, einschließlich KI, zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum in allen Sektoren. Seit Jahrzehnten hat ADNOC in die neueste Technologie und Innovation investiert – vom Kontrollraum bis zur Vorstandsetage – um die moderne Energie zu liefern, die unser Leben antreibt.“

Der Organisator der A2RL, ASPIRE CEO Stephane Timpano, sagte: „A2RL ist mehr als nur ein Rennen – es ist eine Plattform zum Testen und Optimieren autonomer Fahrzeugtechnologien, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit auf öffentlichen Straßen erhöht. Mit der Unterstützung von lokalen und internationalen Partnern bringen wir die Zukunft der Mobilität näher.“ Das Premierenrennen hat eine Reihe von Sponsoren angezogen, die mit ihrem Fachwissen und ihren Ressourcen zum Erfolg der Entwicklung der hochmodernen autonomen Autos beitragen. Führende Partner wie Du, DMT, AWS und Mubadala haben eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Veranstaltung gespielt, während Medienpartner wie Motorsports, Inc. Arabia, FastCompany Middle East und What's On haben die Sichtbarkeit von A2RL erhöht.

Technische Partner wie Dallara, Danisi Engineering, Meccanica 42, Kistler, Seyond, Eventagrate, Live in Five, Focal Point VR und Vislink haben ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt, um die Innovations- und Leistungsstandards der Veranstaltung zu erhöhen.

Eine exklusive Fan-Zone verspricht ein besonderes Erlebnis für Familien, Motorsportfans und Technikbegeisterte gleichermaßen. Mit maßgeschneiderten Aktivitäten können die Gäste in modernste Technologie und Spiele eintauchen, darunter ein fesselnder VR-Bereich und das KI-Museum – Raceum. Am 27. April ab 16:00 Uhr (GST) werden junge Studenten des A2RL STEM-Wettbewerbs ihre Programmierfähigkeiten an autonomen Rennautos im Maßstab 1:8 unter Beweis stellen. 18 Schulen treten gegeneinander an, um für Spannung zu sorgen. Die Nacht endet um 23:00 Uhr (GST) mit Aktivitäten wie einer Podiumszeremonie für die Gewinner, einem Feuerwerk, einer Drohnenshow und einem After-Show-Konzert mit DJ Andre Soueid.

Für diejenigen, die nicht persönlich anwesend sein können, wird die Spannung des Renntages über verschiedene Live-Streaming-Kanäle zugänglich sein, darunter die offiziellen YouTube- und Twitch-Kanäle, motorsport.tv und die A2RL-App. Interessierte sind eingeladen, die A2RL-Website zu besuchen und die Kanäle der sozialen Medien zu verfolgen, um sich über den Zeitplan und die Einzelheiten des Rennens in ihrer jeweiligen Region zu informieren.

Die erste A2RL-Veranstaltung ist Teil der Abu Dhabi Mobility Week, die vom 24. April bis 1. Mai stattfindet.

Quelle: AETOSWire

