Fazendo história: ASPIRE lançará a primeira "Abu Dhabi Autonomous Racing League", redefinindo o futuro do esporte extremo em 27 de abril

Making History: ASPIRE to Launch Inaugural ‘Abu Dhabi Autonomous Racing League’ Redefining Future of Extreme Sport on April 27 (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--No sábado, 27 de abril, Abu Dhabi sediará um evento inovador, recebendo 10.000 espectadores para testemunhar a inauguração da ASPIRE Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) no icônico Circuito Yas Marina. Essa nova competição de corrida autônoma representa um marco significativo na história do automobilismo, sendo considerada a maior liga do tipo em todo o mundo.

Oito equipes competirão: Code19 Racing (uma das primeiras entidades independentes de corrida autônoma dos EUA), Constructor University (com sede na Alemanha e na Suíça), Fly Eagle (representando o Instituto de Tecnologia de Pequim da China e a Universidade Khalifa dos Emirados Árabes Unidos), HUMDA Lab (um membro do Grupo da Universidade Széchenyi István da Hungria), KINETIZ (uma colaboração entre a Universidade Tecnológica de Nanyang, de Singapura, e a Kintsugi com sede nos Emirados Árabes Unidos), PoliMOVE (representando o Politecnico di Milano da Itália), UNIMORE (também da Itália - Universidade de Modena e Reggio Emilia) e a Universidade Técnica de Munique - TUM (da Alemanha), competindo por US$ 2,25 milhões em prêmios.

As equipes participantes de programadores e engenheiros terão acesso exclusivo a carros idênticos da Dallara Super Formula SF23, possibilitados por uma parceria com a Japan Race Promotions. Esses carros serão automatizados com pilhas de corrida autônomas desenvolvidas e integradas pelo Technology Innovation Institute (TII). A única variável é como cada equipe utiliza suas habilidades de programação, algoritmos de IA e experiência em desenvolvimento de software de aprendizado de máquina para ensinar seus carros como dirigir. Atualmente reconhecidos como os carros de corrida de roda aberta mais rápidos do mundo após a Fórmula 1, esses carros podem atingir velocidades de até 300 km/h.

Pela primeira vez, o formato da corrida está prestes a apresentar quatro carros autônomos dirigindo na pista simultaneamente, uma façanha nunca antes realizada. Em uma série de corridas de pré-qualificação, a final destacará as equipes com melhor desempenho nos Testes de Volta e Velocidade, avançando para um último Desafio de Ultrapassagem para determinar o vencedor final. Além disso, uma corrida entre carros autônomos e carros conduzidos por humanos será realizada, com o Technology Innovation Institute (TII) abraçando o eletrizante desafio de colocar seu carro autônomo contra o ex-piloto da F1 Daniil Kvyat. O TII buscará se aproximar o máximo possível do tempo de volta humano e também demonstrará a capacidade do carro autônomo de dirigir sem assistência de GPS.

H.E. Faisal Al Bannai, secretário-geral do Advanced Technology Research Council - entidade mãe da ASPIRE, e conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos em assuntos de pesquisa estratégica e tecnologia avançada, disse: "ao ultrapassarmos os limites da tecnologia em condições extremas, descobrimos novas fronteiras na ciência. Esse paradigma de corrida reimaginado aproveita o auge das habilidades de programação, algoritmos de IA e destreza em desenvolvimento de software, as habilidades do futuro. Ao alavancar essas capacidades, abrimos caminho na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento, impulsionando Abu Dhabi para se tornar um centro global crucial para a inovação".

A ADNOC se juntou como principal patrocinadora, fornecendo apoio fundamental, destacando o entusiasmo generalizado pelo avanço da tecnologia de corrida autônoma. S.E. Dr. Sultan Al Jaber, ministro da indústria e tecnologia avançada e MD e CEO do ADNOC Group, acrescentou: "enquanto navegamos pelo caminho para o futuro industrial dos Emirados Árabes Unidos, nosso compromisso com o valor no país e o avanço tecnológico permanece inabalável. A A2RL epitomiza nossa dedicação à integração de tecnologia de ponta, incluindo IA, impulsionando a competitividade e o crescimento econômico em diversos setores. Por décadas, a ADNOC tem investido nas mais recentes tecnologias e inovações, desde a sala de controle até a sala de reuniões, para fornecer a energia moderna que alimenta nossas vidas.

A organizadora da A2RL, CEO da ASPIRE, Stéphane Timpano, afirmou: "a A2RL é mais do que apenas uma corrida - é uma plataforma para testar e otimizar tecnologias de veículos autônomos, melhorando a segurança e confiabilidade nas estradas públicas. Com o apoio de parceiros locais e internacionais, estamos aproximando o futuro da mobilidade." A corrida inaugural atraiu uma ampla variedade de patrocinadores, cada um contribuindo com sua expertise e recursos para garantir o sucesso do desenvolvimento dos carros automatizados de ponta. Parceiros líderes, como Du, DMT, AWS e Mubadala, desempenharam papéis cruciais na formatação da trajetória do evento, com parceiros de mídia como Motorsports, Inc. Arabia, FastCompany Middle East e What's On, amplificando a visibilidade da A2RL.

Parceiros técnicos, incluindo Dallara, Danisi Engineering, Meccanica 42, Kistler, Seyond, Eventagrate, Live in Five, Focal Point VR e Vislink, utilizaram seus conhecimentos especializados para elevar a inovação e os padrões de desempenho do evento.

Uma Fan Zone exclusiva promete uma experiência incrível para famílias, fãs de automobilismo e entusiastas de tecnologia. Com atividades personalizadas, os convidados podem mergulhar em jogos e tecnologia de ponta, incluindo uma envolvente zona de realidade virtual e o museu de IA - Raceum. A partir das 16h (GST) do dia 27 de abril, jovens estudantes da Competição de STEM da A2RL mostrarão suas habilidades de programação em carros de corrida autônomos em escala 1:8, com 18 escolas competindo para ainda mais emoção. A noite termina às 23h (GST), com atividades que incluem uma cerimônia de pódio para os vencedores, fogos de artifício, um show de drones e um show pós-evento com o DJ Andre Soueid.

Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, a emoção do dia da corrida poderá ser acessada por meio de vários canais de transmissão ao vivo, incluindo os canais oficiais da A2RL no YouTube e na Twitch, na motorsport.tv e no app da A2RL. Convidamos os interessados a visitar o site da A2RL e acompanhar as novidades nos canais de mídias sociais em relação ao cronograma do programa e detalhes sobre como assistir à corrida em suas respectivas regiões.

O evento inaugural da A2RL faz parte da Semana da Mobilidade de Abu Dhabi, que ocorre de 24 de abril a 1º de maio.

Fonte: AETOSWire

