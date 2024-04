Moody's schließt sich mit den New York Giants und den New York Jets als neuer Cornerstone-Partner des MetLife Stadium zusammen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody's Corporation, die weltweit führende Quelle für kühne, klare und scharfsinnige Erkenntnisse über exponentielle Risiken, gab heute bekannt, dass sie zum offiziellen Cornerstone Partner des MetLife Stadium, der Heimat der New York Jets und New York Giants, ernannt wurde.

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft wird das Branding von Moody's bei Veranstaltungen im MetLife Stadium einen festen Platz einnehmen und sich mit In-Bowl-Beschilderung und digitalen Displays durch das gesamte Stadion ziehen. Die Gäste werden zunächst am Moody's Gate (Bild oben) begrüßt und dann durch einen Aktivierungsbereich auf der Plaza geführt. Moody's ist auch der Namensrechtspartner des Moody's Commissioners Club, eines spektakulären privaten Raums im Stadion, der den Gästen eine unvergleichliche Aussicht und einzigartige Erlebnisse bei Veranstaltungen bietet.

"Auf der Suche nach Organisationen, die zu Moody's neuer Marke passen, die Komplexität entschlüsselt und angesichts von Risiken oder Widrigkeiten einen Weg nach vorne findet, konnten wir uns keine besseren Partner als das MetLife Stadium und die New York Giants und New York Jets vorstellen", sagte Christine Elliott, Chief Corporate Affairs Officer von Moody’s . "Diese Institutionen zeigen immer wieder, was es braucht, um Widrigkeiten zu überwinden, sie zeigen uns, wie man Komplexität durch Teamwork und Zusammenarbeit bewältigen kann, und sie inspirieren und unterhalten uns mit jedem einzelnen Spiel. Wir fühlen uns geehrt, mit diesen ehrwürdigen Partnern zusammenzuarbeiten, während die neue Saison beginnt, die an diesem Donnerstag mit dem NFL Draft startet."

"Wir fühlen uns geehrt, dass Moody's das MetLife Stadium ausgewählt hat, um seine neue Markenplattform zu präsentieren", sagte Ron VanDeVeen, Präsident und CEO von MetLife Stadium . "Ein renommiertes, in New York ansässiges Unternehmen wie Moody's zu haben, passt perfekt zu unserer Spieltagsumgebung."

"Das MetLife Stadium ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 das Zentrum der Unterhaltung", sagte Hymie Elhai, Präsident der New York Jets . "Einen neuen Eckpfeilerpartner wie Moody's zu begrüßen, wird unser Fanerlebnis von dem Moment an, in dem sie das Stadion am Moody's Gate betreten, verbessern und unseren Gästen im Moody's Commissioners Club ein noch besseres Erlebnis bieten. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu starten und gemeinsam daran zu arbeiten, unser Engagement für unsere Fans zu verstärken."

"Moody's verkörpert alles, was wir von einem Cornerstone-Partner erwarten, und wir sind begeistert, sie im MetLife Stadium willkommen zu heißen", sagte John Mara, Präsident und CEO der New York Giants . "Wir freuen uns darauf, unsere neue Partnerschaft auszubauen und die Fans bei Veranstaltungen im Stadion und in unserer gemeinsamen Heimatstadt zu begeistern."

Die Partnerschaft ist Teil der neuen globalen Markenkampagne von Moody's, die Moody's als eine Kategorie von einem definiert. In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, ist es für Führungskräfte schwieriger denn je, mit Sicherheit zu handeln. Organisationen, Unternehmen und Regierungen müssen über die Daten hinaus in den Kontext gehen, und über den Kontext hinaus in die Bedeutung. In diesem Punkt ist Moody's eine Klasse für sich. Durch seinen riesigen Datenbestand und seine unvergleichlichen Einblicke und Analysen bietet Moody's einen Kompass für das Verständnis von Komplexität und hilft seinen Kunden, Risiken zu entschlüsseln, Chancen zu erschließen und einen klaren Weg nach vorne in einer Ära exponentieller Risiken zu finden.

Die finanziellen Bedingungen der Partnerschaft wurden nicht bekannt gegeben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moodys.com.

Über Moody’s Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) den Kunden, einen ganzheitlichen Blick auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und seinen 15.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie brauchen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter www.moodys.com.

Über das MetLife Stadium

Das MetLife Stadium in East Rutherford, NJ, ist die Heimat der New York Jets und New York Giants und eines der größten Stadien der NFL (82.500 Plätze). Das Stadion ist Schauplatz der größten Veranstaltungen auf der größten Bühne der Welt und wird das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ sowie 7 weitere Spiele während des Turniers austragen. Der Veranstaltungsort zählt jedes Jahr zu den meistbesuchten Stadien der Welt und wurde von Billboard bereits 9 Mal zum "Highest Grossing Stadium of the Year" gekürt. Zu den Veranstaltungshöhepunkten gehören Super Bowl XLVIII, NHL Stadium Series, WrestleMania, Copa America Centenario Finale, 2021 Army-Navy Game und viele Konzerte, College Football-Spiele und internationale Fußballspiele.

Über die New York Giants

Die New York Football Giants sind ein Eckpfeiler der National Football League und nahmen 1925 den Spielbetrieb auf. Die Giants haben acht Meisterschaften gewonnen: 1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990, 2007 und 2011. Nachdem sie zweimal innerhalb von fünf Jahren zwei Titel gewonnen haben, sind die Giants die einzige NFL-Franchise, die in vier aufeinanderfolgenden Jahrzehnten den Super Bowl gewonnen hat. Die Giants haben ihren Hauptsitz im Quest Diagnostics Training Center in East Rutherford, N.J., und gehen in diesem Herbst in ihre 100. Spielzeit.

Über die New York Jets

Die New York Jets wurden 1959 als New York Titans gegründet und waren ursprünglich Mitglied der American Football League (AFL). Die Jets gewannen 1969 den Super Bowl III durch einen Sieg über die Baltimore Colts aus der NFL. 1970 schloss sich die Franchise im Rahmen der historischen AFL-NFL-Fusion der National Football League an und legte damit den Grundstein für die heutige Liga. Im Rahmen seines Engagements für seine Fans durch Innovation und Erlebnisse hat das Team Initiativen wie das bahnbrechende Jets Rewards-Programm, eine hochmoderne mobile App und 1JD Entertainment, eine umfassende Inhaltsplattform, die den Fans über alle digitalen und sozialen Plattformen einen besseren Zugang zum Team ermöglicht, ins Leben gerufen. Die Organisation ist sehr stolz auf ihr langjähriges, ganzjähriges Engagement für ihre Gemeinde. Diese Programme werden von der New York Jets Foundation finanziert und sollen das Leben junger Männer und Frauen im Dreistaatengebiet, insbesondere in benachteiligten Gemeinden, positiv beeinflussen. Die Organisation unterstützt die Bemühungen der Lupus Research Alliance, des Jugendfußballs und zahlreicher etablierter Wohltätigkeitsorganisationen und von der NFL geförderter Zwecke. Die New York Jets spielen im 2010 eröffneten MetLife Stadium und haben ihren Hauptsitz im Atlantic Health Jets Training Center in Florham Park, New Jersey. Weitere Informationen über die New York Jets finden Sie unter newyorkjets.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.