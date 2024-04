A DataXstream se expande para a região nórdica com a entrada em operação bem-sucedida da Martin & Servera

WILLIAMSBURG, Virginia--(BUSINESS WIRE)--A DataXstream LLC, fornecedora de soluções SAP com foco em gerenciamento de pedidos e pontos de venda para vendas e distribuição, anunciou hoje que está se expandindo para a região nórdica após uma implementação bem-sucedida de sua plataforma OMS+ em duas unidades de negócios importantes para o grupo Martin & Servera, líder sueco em distribuição de restaurantes e serviços de bufê, especializado nas necessidades do setor de restaurantes.

Saiba mais sobre o DataXstream OMS+ aqui.

A Martin & Servera é um grupo de empresas sediado em Estocolmo que enfrentava o desafio de gerenciar vários sistemas ERP que estavam chegando ao fim da vida útil. Portanto, decidiram consolidar em uma única instância do SAP S/4 HANA para todas as suas unidades de negócios. Como parte dessa migração, a Martin & Servera recorreu à plataforma de gerenciamento de pedidos multicanal OMS+ da DataXstream para ajudá-los a agilizar a entrada de pedidos e otimizar os processos de vendas e pedidos entre todas as empresas dentro de sua organização.

Trabalhando com a equipe de entrega da DataXstream na América Latina, Kötthallen Sorunda, o principal atacadista de carne, caça, aves e produtos de charcutaria da Suécia, e Fiskhallen Sorunda, o principal atacadista de frutos do mar sustentáveis da Suécia, foram as duas primeiras unidades de negócios a implementar com sucesso o OMS+ em suas redes ativas. A transição para o modo de operação ocorreu de forma excepcionalmente tranquila, com mais de 500 pedidos criados no primeiro dia para atender à demanda dos próximos três dias.

“A natureza complexa do ambiente de gerenciamento de vendas e pedidos da Martin & Servera é exatamente o motivo pelo qual o OMS+ foi desenvolvido. Eles estão processando mais de 15.000 linhas de pedidos de vendas por mês e agora podem simplificar e automatizar esses processos em uma fração do tempo, resultando em uma entrada de pedidos mais rápida e em uma melhor experiência do cliente. Esse go-live se destaca como um dos melhores de que já participei, graças à excelente integração, suporte e colaboração entre a Martin & Servera, o integrador de sistemas, a DataXstream e o Comitê de Direção”, disse Diego Perelman, Presidente da DataXstream LATAM. “Nossa entrada na região nórdica destaca a necessidade contínua das organizações B2B de reduzir a complexidade e simplificar os processos de pedidos de vendas nos ambientes SAP SD.”

A diferença do OMS+

A facilidade de implementação no recém-instalado backbone S/4 HANA da Martin & Servera é outra marca registrada do OMS+ como a única plataforma no mercado atual que está diretamente incorporada ao SAP como uma interface única. Isso permite que a Martin & Servera alinhe perfeitamente todos os ERPs e aplicativos de suas empresas em uma única plataforma, reduzindo a complexidade e a personalização, ao mesmo tempo em que lhes dá acesso aos mesmos dados mestres em tempo real da SAP e oferece suporte às suas necessidades comerciais exclusivas.

Como resultado, o OMS+ equipará os associados de vendas da Martin & Servera com:

Visibilidade em tempo real do histórico do cliente, descontos e disponibilidade de produtos

Recursos mais rápidos de entrada manual de pedidos

Acesso a características de materiais em tempo real para encontrar rapidamente os materiais certos para os clientes

Comunicações e rastreamento completos das vendas

Além disso, como o OMS+ está incorporado ao SAP, ele se alinha perfeitamente com o roadmap da empresa, garantindo que as novas funcionalidades do SAP estejam automaticamente disponíveis no OMS+ e que a flexibilidade da interface permita que a Martin & Servera a ajuste facilmente aos seus requisitos exclusivos.

“Tivemos vários desafios associados a esse projeto, incluindo uma implementação S/4 em andamento que estava ocorrendo paralelamente à implementação do OMS+”, disse Thomas Tolvanen, gerente de TI da Grönsakshallen Sorunda AB. “Estamos incrivelmente impressionados com a DataXstream e sua equipe de entrega profissional. Eles foram fundamentais no projeto do processo S/4 para otimizar nossos processos e complexidade. Da mesma forma, seu profundo conhecimento e experiência para identificar bugs e erros na personalização e nos dados mestre foram inestimáveis para nós durante esse processo. A DataXstream é um de nossos parceiros mais valiosos.”

Para obter mais informações, visite www.dataxstream.com ou encontre-nos na loja da SAP em https://store.sap.com/dcp/en/product/display-0000006561_live_v1

Sobre a Martin & Servera

O grupo Martin & Servera oferece produtos, serviços e conhecimento para restaurantes e cozinhas comerciais na Suécia. Somos um grupo sueco de propriedade familiar. Negócios responsáveis e de longo prazo são uma parte importante de nossos negócios. O grupo Martin & Servera consiste em Martin & Servera Restauranghandel, Martin & Servera Logistics, Martin & Servera Restaurant Shops, Galatea, Vegetable Hall Sorunda, Fish Hall Sorunda e Meat Hall Sorunda.

Sobre a DataXstream

A DataXstream é uma parceira SAP® Gold e Endorsed App Partner dedicada a desenvolver soluções em tecnologias emergentes que maximizam o ROI da infraestrutura SAP® de nossos clientes. Como membros do SAP® marketplace, os produtos da DataXstream podem ser encontrados na SAP® Store. Sua empresa já está executando a mais poderosa solução ERP; capacite seus funcionários com o OMS+ da DataXstream para levar a experiência de venda e compra do cliente de sua organização a novos níveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.