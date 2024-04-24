创造历史：ASPIRE将于4月27日启动首届“阿布扎比自动驾驶赛车联赛”，重新定义极限运动的未来

阿布扎比, 阿拉伯联合酋长国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 4月27日星期六，阿布扎比将举办一场划时代的活动，迎接10,000名观众亲临标志性的亚斯码头赛道，见证首届ASPIRE阿布扎比自动驾驶赛车联赛（A2RL）。这场全新的自动驾驶赛车比赛标志着赛车运动历史上的一个重要里程碑，被誉为全球同类型赛事中最大的联赛。

八支队伍将参赛：Code19 Racing（美国首批独立自动驾驶赛车实体之一）、Constructor University（德国和瑞士）、Fly Eagle（代表中国北京理工大学和阿联酋的哈利法大学）、HUMDA Lab（属于匈牙利Széchenyi István大学集团的一员）、KINETIZ（新加坡南洋理工大学与阿联酋的Kintsugi合作）、PoliMOVE（代表意大利的米兰理工大学）、UNIMORE（也来自意大利-摩德纳和雷焦艾米利亚大学）以及慕尼黑技术大学 - TUM（来自德国），为争夺高达225万美元的丰厚奖金而竞争。

参与的编码和工程团队将分别享有独家使用同款Dallara Super Formula SF23赛车的权利，这是通过与日本赛车推广合作实现的。这些赛车将装配由技术创新研究所（TII）开发并整合的自动驾驶套件，实现自主化。唯一的差别在于，各队如何运用他们的编程能力、AI算法以及机器学习软件开发的专业知识，来指导赛车如何行驶。目前，这些赛车被认为是继一级方程式赛车之后，世界上最快的公开轮式赛车，其最高速度可达每小时300公里。

首次，赛事格式将展示四辆自动驾驶赛车同时在赛道上行驶——这是前所未有的尝试。通过一系列预选拔赛，决赛将展示圈速测试和速度测试中表现最佳的车队，它们将进入最终的超车挑战赛以确定最终赢家。此外，将上演一场AI与人类司机的赛车对决，Technology Innovation Institute（TII）将接受这一令人兴奋的挑战，让他们的自动驾驶赛车与前F1赛车手丹尼尔·科维亚特（Daniil Kvyat）竞速。TII旨在尽可能接近人类的单圈时间，并将展示自动驾驶赛车在无GPS辅助下的驾驶能力。

H.E. Faisal Al Bannai，Advanced Technology Research Council（ASPIRE 的母机构）秘书长兼阿联酋总统战略研究与先进技术事务顾问表示： “在极端条件下挑战技术的极限，我们揭示了科学的新疆域。这种重新构想的赛车模式利用了顶尖的编码技能、AI 算法和软件开发能力——这些正是未来的关键技能。通过利用这些能力，我们铺平了研发前沿的道路，推动阿布扎比成为全球创新的枢纽。”

ADNOC 已成为冠名赞助商，提供至关重要的支持，突显了对推进自动驾驶赛车技术的广泛热情。阿联酋工业和先进技术部长兼 ADNOC 集团董事总经理兼首席执行官 Sultan Al Jaber 博士阁下补充道：“在我们迈向阿联酋工业未来的道路上，我们对国内价值和技术进步的承诺始终坚定不移。A2RL 体现了我们对整合尖端技术（包括 AI）的承诺，推动各行业竞争力和经济增长。几十年来，ADNOC 一直投资于最新的技术和创新——从控制室到董事会——以提供为我们生活提供动力的现代能源。”

A2RL的组织者，ASPIRE CEO Stephane Timpano表示：“A2RL不只是赛事——它是检验和提升自动驾驶技术的平台，旨在提升公路安全和可靠性。得到本地及国际伙伴的大力支持，我们正将移动未来的概念更进一步实现。” 首届赛事吸引了多元化的赞助商，他们各自提供专业知识和资源，共同促进尖端自动化汽车发展的成功。Du、DMT、AWS和Mubadala等主要合作伙伴，在赛事的规划和发展中扮演了核心角色，而Motorsports, Inc. Arabia、FastCompany Middle East 和What’s On等媒体伙伴则大大提升了A2RL的知名度。

包括Dallara、Danisi Engineering、Meccanica 42、Kistler、Seyond、Eventagrate、Live in Five、Focal Point VR和Vislink在内的技术合作伙伴，已经贡献了他们专业的知识来提升赛事的创新和性能标准。

一个专属的粉丝区承诺为家庭、赛车运动迷和科技爱好者们提供升级的体验。通过量身定制的活动，宾客可以沉浸在尖端科技和游戏中，包括一个迷人的VR区域和AI博物馆——Raceum。从4月27日16:00（GST）开始，来自A2RL STEM竞赛的年轻学生们将展示他们在1:8比例自动驾驶赛车上的编码技能，18所学校竞争将增添兴奋感。夜晚在23:00（GST）结束，活动包括为获胜者举行颁奖典礼、烟火、无人机表演，以及DJ Andre Soueid的音乐会。

对于那些无法亲自到场的人来说，比赛日的激动人心的时刻将通过各种直播渠道提供，包括A2RL的官方YouTube和Twitch频道、motorsport.tv以及A2RL应用程序。感兴趣的人士被邀请访问A2RL网站，并关注社交媒体渠道，以获取有关节目安排的更新和如何在各自区域观看比赛的详细信息。

首届A2RL活动是阿布扎比移动周的一部分，从4月24日持续到5月1日。

来源 : AETOSWire

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