Rubedo Life Sciences和Beiersdorf宣布締結多年期合作關係，開發改善細胞老化問題的護膚新品

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專門從事細胞衰老及抗老化研究的生物科技公司Rubedo Life Sciences今天宣布與德國跨國美容產品公司Beiersdorf AG締結多年期合作關係，開發可改善細胞老化現象的創新護膚產品。除此之外，Beiersdorf並以戰略投資者的身分加入Rubedo，透過其Oscar & Paul Corporate Venture Capital Fund參加了Rubedo甫完成的A輪融資。

Rubedo與Beiersdorf的合作關係將以探索從Rubedo的大量研究計畫中發現的新型化合物為主要內容，並特別鎖定細胞衰老課題。衰老細胞會隨年齡增長而累積，並導致與年齡相關的皮膚變化和病理現象。Rubedo的皮膚局部用藥計畫將提供這些具備抗衰老和抗炎特性的化合物。

Beiersdorf將以合作夥伴的身分進行體外研究和電腦模擬研究，並對Rubedo找出的化合物進行嚴格評估。此番合作可將這份研究推展至人體內研究，驗證所選化合物在美妝護膚配方中的功效。預計Rubedo將可因此取得里程碑式成就以及專利使用費。

「我們以無比興奮之情宣布與備受認可的全球美妝護膚產業先驅Beiersdorf締結合作關係，共同開發解決肌膚老化問題的新產品。」Rubedo Life Sciences執行長Marco Quarta表示，「140多年來，Beiersdorf的世界性品牌如NIVEA、Eucerin和La Prairie不斷引領全球護膚產業前行。這份合作關係結合Rubedo在衰老細胞方面的專長與Beiersdorf創新護膚產品的能力，可為護膚產品界帶來革命性效應，提供消費者治療細胞老化的全新解決方案，重獲健康年輕的肌膚。」

「我們的使命是透過突破性的創新定義護膚的未來，」Beiersdorf執行長Vincent Warnery表示。「藉由與Rubedo合作並整合雙方的先進專業知識，我們將重新定義抗老護膚的標準。」

Rubedo開發化合物的創新途徑配合Beiersdorf的獨步全球的品牌平台，高居有利地位，將樹立抗老護膚的新標準，並為價值數十億的臉部保養市場開發新的解決方案。

關於Rubedo Life Sciences

生物製藥公司Rubedo Life Sciences針對造成慢性老化疾病的細胞開發大量創新療法。我們的專利ALEMBIC™藥物研發平台製造先進的新式小分子，可鎖定造成肺部、皮膚、腫瘤、神經退化、纖維化和其他慢性疾病的各類衰老細胞為標靶。Rubedo的管理團隊由業界領袖與化學、科技、生命科學先驅組成，專擅為大型製藥公司和領先生物技術公司開發藥物，並完成上市商業化工作。本公司總部位於加州森尼維爾 (Sunnyvale, CA)。如需進一步資訊，請造訪：www.rubedolife.com。

關於Beiersdorf AG

140年來，Beiersdorf不斷致力從事創新、開發高品質護膚品以及開創性皮膚研究。該公司旗下擁有眾多一流國際品牌，如世界第一護膚品牌NIVEA*、Eucerin（醫學護膚品）、La Prairie（奢華護膚品）以及Hansaplast/Elastoplast（藥膏及傷口護理），長期廣受世界各地數百萬人的愛用。另有知名品牌如Aquaphor、Coppertone、Chantecaille, Labello、8×4、atrix、Hidrofugal、Maestro、Florena等，使其多樣的消費性商品組合更形齊全。Beiersdorf更透過全資子公司tesa SE成為領先全球的高科技膠帶生產商，為工業、工藝企業及消費者提供自黏解決方案。

這家位於德國漢堡的公司在2023財年的銷售額為95億歐元，營運業績 (EBIT) 為13億歐元。Beiersdorf的全球員工數超過2.1萬人，他們分享共同的核心價值、優異的企業文化、以及Beiersdorf的「Care Beyond Skin」宗旨。該公司憑藉其企業策略，追求著重具競爭力之永續發展的多年期投資計劃。該計劃符合其目標遠大的永續發展議程，助力Beiersdorf為消費者、社會及環境創造明確的附加價值。

* 資料來餘：Euromonitor International Limited；NIVEA按身體護理、臉部護理和手部護理類別中的總品牌名稱；以零售價值計算，2022年。

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