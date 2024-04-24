Moody’s榮膺大都會人壽體育場新的基石合作伙伴，與紐約巨人隊和紐約噴氣機隊結下不解之緣

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 針對指數風險提供大膽、清晰和敏銳見解的全球一流企業Moody’s Corporation（穆迪公司）今天宣布其被大都會人壽體育場(MetLife Stadium)命名為官方基石合作伙伴。該體育場是紐約噴氣機隊(New York Jets)和紐約巨人隊(New York Giants)這兩支橄欖球隊的主場。

作為多年合作伙伴關係的一部分，Moody’s的品牌將成為大都會人壽體育場各項活動的支柱，通過碗內標牌和數字顯示器延伸到整個體育場。來賓們將首先在穆迪之門(Moody’s Gate，見上圖)受到歡迎，然後穿過廣場上的一個活動區域。Moody’s也是Moody’s委員俱樂部的冠名權合作伙伴，這是體育場內一個宏偉的私人空間，為賓客提供無與倫比的景觀和獨特的活動體驗。

Moody’s企業事務長Christine Elliott表示:「我們在試圖尋找與Moody’s解讀複雜性的新品牌保持契合的組織，並在面對風險或逆境時找到前進道路，我們想不出比大都會人壽體育場、紐約巨人隊和紐約噴氣機隊更好的合作伙伴了。這些組織不斷向我們展示如何戰勝逆境，向我們展示如何通過團隊合作解決複雜問題，並以每場比賽激勵和娛樂我們。我們很榮幸能與這些受人尊敬的合作伙伴一起開始新賽季，從本週四的NFL選秀開始。」

大都會人壽體育場總裁兼執行長Ron VanDeVeen表示:「我們很榮幸Moody’s選擇大都會人壽體育場來展示其新的品牌平台。擁有一家像Moody’s這樣信譽良好的紐約公司，完全符合我們的比賽環境。」

紐約噴氣機隊總裁Hymie Elhai表示：「大都會體育場自2010年開放以來一直是娛樂中心。歡迎像Moody’s這樣的新基石合作伙伴將從他們進入Moody’s大門的那一刻起提升我們的球迷體驗，並將為我們Moody’s委員俱樂部的賓客提供更好的體驗。我們很高興能啟動這一合作伙伴關係，並共同努力，加強我們對粉絲的承諾。」

紐約巨人隊總裁兼執行長John Mara表示:「Moody’s體現了我們在基石合作伙伴身上所尋找的一切，我們很高興歡迎他們現身大都會人壽體育場。我們期待著發展我們的新伙伴關係，並在我們共同的家鄉舉辦體育賽事，以此吸引球迷。」

這一合作關係是Moody’s新的全球品牌推廣活動的一部分，它將Moody’s定義為一家獨大的公司。在一個風險日益相互關聯的世界裡，領導者比以往任何時候都更難以確定地採取行動。組織、公司和政府需要超越數據而身臨其境，進而獲得真知爍見。這就是Moody’s在一個類別中所處的位置。通過其龐大的數據資產和無與倫比的洞察力和分析，Moody’s為理解複雜性提供了指南針，幫助客戶解讀風險，釋放機會，並在指數風險時代提供明確的前進道路。

雙方合作的財務條款未予披露。

更多資訊請瀏覽：www.moodys.com.

關於 Moody’s Corporation

在風險日益相互關聯的世界中，Moody’s(紐約證券交易所代碼:MCO)的數據、見解和創新技術幫助客戶全面了解他們的世界，並釋放機會。憑藉在全球市場的豐富經驗和遍布40多個國家的15,000名多元化員工，Moody’s為客戶提供全面的視角，使其自信行事並茁壯成長。更多資訊請造訪：www.moodys.com。

大都會人壽體育場概覽

大都會人壽體育場位於紐澤西州東盧瑟福，是紐約噴氣機隊和紐約巨人隊的主場，也是NFL最大的體育場之一(82,500人)。這座體育場在世界上最大的舞台上舉辦世界上最大的賽事，並將舉辦2026FIFA世界盃™決賽和整個錦標賽期間的其他7場比賽。該場館每年都是世界上最繁忙的體育賽場之一，並曾9次被Billboard評為「年度最賣座體育場」。活動亮點包括超級碗XLVIII, NHL體育場系列，摔跤狂熱，美洲杯百年決賽，2021年陸軍-海軍比賽，以及許多音樂會，大學橄欖球比賽和國際足球比賽。

紐約巨人隊概覽

紐約巨人橄欖球隊是美國國家橄欖球聯盟的基石球隊，於1925年開始比賽。巨人隊贏得過八次冠軍:1927年、1934年、1938年、1956年、1986年、1990年、2007年和2011年。在五年內兩次獲得冠軍，巨人隊是唯一一支連續40年獲得超級碗冠軍的NFL球隊。總部設在紐澤西州東盧瑟福的Quest診斷培訓中心，巨人隊今年秋天進入了他們的第100個賽季。

紐約噴氣機隊概覽

紐約噴氣機隊成立於1959年，原名紐約泰坦隊，是美國橄欖球聯盟(AFL)的創始成員。1969年，噴氣機隊擊敗了美國國家橄欖球聯盟的巴爾的摩小馬隊，贏得了第三屆超級碗。1970年，球隊歷史性地加入了美國國家橄欖球聯盟，為今天的聯盟奠定了基礎。作為透過創新和體驗來吸引粉絲的承諾的一部分，該團隊創建了開創性的噴氣機獎勵計劃、最先進的行動應用程式和1JD娛樂等舉措，1JD娛樂是一個全面的內容平台，可以讓粉絲在所有數字和社交平台上更好地了解球隊。該組織對長期的、全年的對社區的承諾感到非常自豪。這些項目由紐約噴氣機基金會(New York Jets Foundation)資助，旨在積極影響三州地區，特別是弱勢社區青年男女的生活。該組織支持狼瘡研究聯盟、青少年橄欖球以及由NFL贊助的眾多慈善組織和事業的努力。紐約噴氣機隊在大都會人壽體育場比賽，該體育場於2010年開放，總部設在紐澤西州Florham Park的大西洋健康噴氣機隊訓練中心。欲了解更多關於紐約噴氣機隊的資訊，請瀏覽：newyorkjets.com。

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