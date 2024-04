Finance in Motion en Napier AI werken samen ten behoeve van AML voor veilige impactinvesteringen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Napier AI, de RegTech voor compliance inzake financiële misdaad, kondigt met genoegen aan dat Napier AI Continuum als AML/CTF-platform (anti-money laundering & counter terrorist financing) geselecteerd werd voor Finance in Motion, de impact asset manager die wereldwijd als leider geldt.

Napier AI levert haar Client Screening-oplossing en Client Risk Assessment-module als onderdeel van het Napier AI Continuum-platform aan Finance in Motion, om de wereldwijde groei te steunen teneinde een positieve verandering in opkomende markten teweeg te brengen.

De oplossingen van Napier AI zullen Finance in Motion met deze tools versterken om verder overheidskapitaal en privékapitaal uitsluitend te verstrekken voor impactinvesteringen in opkomende markten, terwijl de geldmiddelen tegelijk worden beschermd tegen gebruik om criminele activiteiten te financieren.

Belangrijke functies van het Napier AI-platform die Finance in Motion zal aanwenden, zijn:

Via API aangestuurde, op de cloud gebaseerde en geautomatiseerde klantenscreening, ondersteuning van transliteratie van 22 talen, AI fuzzy matching en secundaire scoring-capaciteiten;

een gebruiksvriendelijke interface met personaliseerbare workflows;

een sandbox-omgeving om screeningconfiguraties te optimaliseren;

en configureerbare dashboards met een 'no-code'-regelsamenstelling en AI-inzichten om op efficiënte wijze beslissingen te nemen.

Impactinvestering richt zicht tot ’s werelds meest prangende uitdagingen en genereert positieve en meetbare verandering, terwijl het ook financieel rendement oplevert. Het afsnijden van financiering van activiteiten die een negatieve impact op mensen en opkomende sectoren hebben aan de hand van doeltreffende controles gericht tegen witwaspraktijken, maakt hier intrinsiek deel van uit voor Finance in Motion.

Impactinvestering speelt een doorslaggevende rol voor de inspanningen om te voldoen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De 8e doelstelling voor ‘menswaardig werk en economische groei’, bestaat erin om ‘onmiddellijk effectieve maatregelen te nemen om dwangarbeid te ontwortelen, moderne slavernij en mensenhandel een halt toe te roepen en het verbod en de banning te verzekeren van de ergste vormen van kinderarbeid, waaronder de recrutering en het inzetten van kindsoldaten en een einde te stellen aan kinderarbeid in alle mogelijke vormen.’ De inkomsten die uit deze criminele activiteiten worden gewonnen, moeten geïdentificeerd en onderschept worden aan de hand van doeltreffende AML-controles en een sterke samenwerking met de rechtshandhaving. Finance in Motion verbindt zich ertoe om aan deze doelstellingen mee te werken, en één van de manieren om dit te doen is via implementatie van doeltreffende AML-controles met Napier AI.

"Net als bij elke instelling is het onze plicht om te verzekeren dat het verkregen overheidskapitaal en privékapitaal uitsluitend wordt aangewend voor de beoogde doelstellingen, in ons geval specifiek voor impactinvesteringen in opkomende markten. Dienovereenkomstig vereist de regelgeving doeltreffende maatregelen om te voorkomen dat geldmiddelen worden aangewend om criminele activiteiten te financieren. Dankzij de samenwerking met Napier AI kunnen we gegevens op efficiënte wijze bevragen aan de hand van geautomatiseerde processen en geïntegreerde systemen," zegt Sylvia Wisniwski, algemeen directeur van Finance in Motion.

Greg Watson, Chief Executive Officer van Napier AI, gaf volgend commentaar: “Napier AI is trots om met Finance in Motion in zee te gaan om samen technologie van de nieuwe generatie aan te wenden om een positieve impact op onze planeet te verwezenlijken. De sleutel om criminele netwerken te ontmantelen, bestaat erin om hun bronnen van inkomsten volledig af te snijden door accounts, transacties en gedragspatronen die met financiële misdaad verband houden op correcte wijze te identificeren. De baanbrekende compliance-oplossingen van Napier AI geven de missie van Finance in Motion wind in de zeilen om positieve verandering in opkomende markten tot stand te brengen aan de hand van geautomatiseerde klantenscreening.”

Over Napier AI

Napier AI is een RegTech die software toegespitst op AML ('anti-money laundering' = bestrijding van witwaspraktijken) en het bevorderen van compliance inzake financiële misdaad levert aan bankinstellingen en bedrijven die instaan voor betalingen en vermogensbeheer & assetmanagement. Napier AI ontwerpt en ontwikkelt technologische innovatie om een meetbaar verschil te maken teneinde financiële misdaad te doen dalen. Napier AI Continuum, het platform van het bedrijf waar wereldwijd 150 instellingen op vertrouwen, transformeert compliance van een wettelijke verplichting in een competitieve edge.

Over Finance in Motion

Finance in Motion is een wereldwijde impact asset manager die zich uitsluitend toelegt op duurzame ontwikkeling in opkomende markten en zich ontwikkelende sectoren. Het bedrijf structureert, beheert en adviseert impactinvesteringsfondsen die overheidsinvesteerders en particuliere investeerders samenbrengt om de klimaatverandering aan te pakken, het behoud van biodiversiteit te versterken, duurzaam gebruik van natuurlijke grondstoffen te bevorderen, het levensonderhoud te verbeteren en economische kansen te promoten.

