Geschiedenis wordt geschreven nu ASPIRE op 27 april de eerste ‘Abu Dhabi Autonomous Racing League’ lanceert en zo de toekomst van extreme sport herdefinieert

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Op zaterdag 27 april zal in Abu Dhabi een baanbrekend evenement worden georganiseerd, waarbij 10.000 toeschouwers worden verwelkomd om getuige te zijn van de eerste ASPIRE Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) op het iconische Yas Marina Circuit. Deze gloednieuwe autonome racecompetitie markeert een belangrijke mijlpaal in de autosportgeschiedenis en wordt wereldwijd aangekondigd als de grootste competitie in zijn soort.

Acht teams zullen strijden: Code19 Racing (een van de eerste onafhankelijke autonome race-entiteiten uit de VS), Constructor University (gevestigd in Duitsland en Zwitserland), Fly Eagle (vertegenwoordiger van het Beijing Institute of Technology uit China en de Khalifa University uit de VAE), HUMDA Lab (lid van de Széchenyi István University Group uit Hongarije), KINETIZ (een samenwerking tussen Singapore Nanyang Technological University en Kintsugi gevestigd in de VAE), PoliMOVE (vertegenwoordiger van Politecnico di Milano uit Italië), UNIMORE (ook uit Italië - Universiteit van Modena en Reggio Emilia) en de Technische Universiteit van München - TUM (uit Duitsland), die allemaal strijden om een aanzienlijke prijzenpot van US$ 2,25 miljoen.

De deelnemende teams van programmeurs en ingenieurs krijgen elk exclusieve toegang tot identieke Dallara Super Formula SF23-auto's, mogelijk gemaakt door een samenwerking met Japan Race Promotions. Deze auto's zullen worden geautomatiseerd met autonome racestacks die zijn ontwikkeld en geïntegreerd door het Technology Innovation Institute (TII). De enige variabele ligt in de manier waarop elk team zijn codeervaardigheden, AI-algoritmen en expertise op het gebied van machine learning-softwareontwikkeling gebruikt om hun auto’s te leren hoe te rijden. Deze auto's worden momenteel erkend als de snelste raceauto met open wielen ter wereld, na de Formule 1, en kunnen snelheden tot 300 km/u bereiken.

Voor het eerst is de raceformat klaar om vier autonome auto's tegelijkertijd op het circuit te laten rijden – een wapenfeit dat nog nooit eerder is geprobeerd. In een reeks pre-kwalificatieraces worden in de finale de toppresteerders van de rondetest en snelheidstest getoond, waarna een laatste inhaaluitdaging volgt om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Daarnaast zal er een AI versus Human-autorace plaatsvinden, waarbij het Technology Innovation Institute (TII) de opwindende uitdaging omarmt om hun autonome auto te laten strijden tegen voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. TII zal ernaar streven om zo dicht mogelijk bij de menselijke rondetijd te komen en zal ook het vermogen van de autonome auto demonstreren om zonder GPS-ondersteuning te rijden.

Z.E. Faisal Al Bannai, secretaris-generaal van de Advanced Technology Research Council - de moedermaatschappij van ASPIRE, en adviseur van de president van de VAE voor Strategisch Onderzoek en Geavanceerde Technologiezaken, stelde: "Door de grenzen van de technologie onder extreme omstandigheden te verleggen, ontdekken we nieuwe grenzen in de wetenschap. Dit opnieuw vormgegeven raceparadigma maakt gebruik van het toppunt van codeervaardigheden, AI-algoritmen en softwareontwikkelingstalent: precies de vaardigheden van de toekomst. Door deze capaciteiten optimaal te benutten, banen we een pad in de voorhoede van onderzoek en ontwikkeling, waardoor Abu Dhabi een cruciaal mondiaal knooppunt voor innovatie wordt."

ADNOC is aan boord gekomen als titelsponsor en biedt cruciale ondersteuning, wat het wijdverbreide enthousiasme voor het bevorderen van autonome racetechnologie onderstreept. Z.E. dr. Sultan Al Jaber, minister van Industrie en Geavanceerde Technologie, en Group MD & CEO van ADNOC, voegde hieraan toe: “Terwijl we het pad naar de industriële toekomst van de VAE bewandelen, is onze toewijding aan de waarde en technologische vooruitgang in het land standvastig. A2RL belichaamt onze inzet voor het integreren van geavanceerde technologie, waaronder AI, en stimuleert het concurrentievermogen en de economische groei in alle sectoren. Al tientallen jaren investeert ADNOC in de nieuwste technologie en innovatie – van de controlekamer tot de bestuurskamer – om de moderne energie te leveren die ons leven van kracht voorziet."

Stephane Timpano, organisator van A2RL en CEO van ASPIRE, merkte op: “A2RL is meer dan alleen een race – het is een platform voor het testen en optimaliseren van autonome voertuigtechnologieën, waardoor de veiligheid en betrouwbaarheid op de openbare weg worden verbeterd. Met de steun van lokale en internationale partners brengen we de mobiliteitstoekomst dichterbij." De eerste race heeft een breed scala aan sponsors aangetrokken, die elk hun expertise en middelen inbrengen om het succes van de ontwikkeling van geavanceerde, autonome auto's te verzekeren. Toonaangevende partners, zoals Du, DMT, AWS en Mubadala, hebben een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van het traject van het evenement, waarbij mediapartners als Motorsports, Inc. Arabia, FastCompany Middle East en What’s On de zichtbaarheid van A2RL hebben vergroot.

Technische partners, waaronder Dallara, Danisi Engineering, Meccanica 42, Kistler, Seyond, Eventagrate, Live in Five, Focal Point VR en Vislink, hebben hun gespecialiseerde kennis ingezet om de innovatie- en prestatienormen van het evenement te verhogen.

Een exclusieve fanzone belooft een betere ervaring voor families, motorsportfans en technologieliefhebbers. Met op maat gemaakte activiteiten kunnen gasten zich onderdompelen in de allernieuwste technologie en gaming, waaronder een boeiende VR-zone en het AI-museum, Raceum. Vanaf 27 april om 16:00 uur (GST) zullen jonge studenten van de A2RL STEM-competitie hun codeervaardigheden demonstreren op autonome raceauto's op schaal 1:8, waarbij 18 scholen de strijd aangaan om de spanning te vergroten. De avond eindigt om 23:00 uur (GST), met activiteiten zoals een podiumceremonie voor de winnaars, vuurwerk, een droneshow en een after-showconcert met DJ Andre Soueid.

Voor degenen die er niet persoonlijk bij kunnen zijn, is de spanning van Race Day toegankelijk via verschillende livestreamkanalen, waaronder de officiële YouTube- en Twitch-kanalen van A2RL, motorsport.tv en de A2RL-app. Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om de A2RL-website te bezoeken en de sociale mediakanalen in de gaten te houden voor updates over het programmaschema en details over het bekijken van de race in hun respectievelijke regio's.

Het inaugurele A2RL-evenement maakt deel uit van de Abu Dhabi Mobility Week, die loopt van 24 april t/m 1 mei.

