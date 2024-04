Moody’s fait équipe avec les New York Giants et les New York Jets en tant que nouveau partenaire Cornerstone du MetLife Stadium

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation, principale source mondiale d’informations audacieuses, claires et perspicaces sur les risques exponentiels, annonce aujourd’hui avoir été nommé partenaire Cornerstone officiel du MetLife Stadium, berceau des New York Jets et des New York Giants.

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, l’image de marque de Moody’s sera un pilier des événements au MetLife Stadium, s’étendant à l’ensemble du stade avec une signalisation intégrée et des affichages numériques. Les invités seront d’abord accueillis à la Moody’s Gate (photo ci-dessus), puis passeront par une zone d’activation. Moody’s est également le partenaire des droits de dénomination du Moody’s Commissioners Club, un espace privé époustouflant offrant aux invités des vues inégalées et des expériences uniques lors des événements.

« En essayant de trouver des entreprises qui s’alignent sur la nouvelle image de marque de Moody’s, qui décode la complexité et trouve une voie à suivre face au risque ou à l’adversité, nous ne pouvions pas penser à de meilleurs partenaires que le MetLife Stadium et les New York Giants et les New York Jets », déclare Christine Elliott, Chief Corporate Affairs Officer, Moody’s. « Ces institutions démontrent sans relâche ce qu’il faut pour triompher de l’adversité, nous montrent comment aborder la complexité par le travail d’équipe et la collaboration, et nous inspirent et nous divertissent à chaque rencontre. Nous sommes honorés de nous joindre à ces vénérables partenaires alors que la nouvelle saison commence à poindre avec la draft NFL ce jeudi. »

« Nous sommes honorés que Moody’s ait choisi le MetLife Stadium pour présenter sa nouvelle plateforme de marque », déclare Ron VanDeVeen, président et CEO, MetLife Stadium. « Avoir une entreprise de renom, basée à New York, comme Moody’s, s’intègre parfaitement dans notre environnement événementiel. »

« Le MetLife Stadium est l'épicentre du divertissement depuis son ouverture en 2010 », déclare Hymie Elhai, président des New York Jets. « Accueillir un nouveau partenaire central comme Moody’s optimisera l’expérience pour nos fans dès leur entrée dans le stade à la Moody’s Gate et offrira une expérience optimisée à nos invités du Moody’s Commissioners Club. Nous sommes ravis de lancer ce partenariat et de travailler ensemble sur les moyens de renforcer notre engagement envers nos fans. »

« Moody’s illustre tout ce que nous recherchons chez un partenaire Cornerstone et nous sommes ravis de les accueillir au MetLife Stadium », déclare John Mara, président et CEO des New York Giants. « Nous nous réjouissons à la perspective de développer notre nouveau partenariat et de faire participer les supporters à tous les événements organisés dans l'arène et dans l’ensemble de notre ville natale commune. »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la nouvelle campagne de marque mondiale de Moody’s, qui définit Moody’s comme un acteur unique en son genre. Dans un monde façonné par des risques de plus en plus interconnectés, il est plus difficile que jamais pour les dirigeants d'agir avec certitude. Les organisations, les entreprises et les gouvernements doivent aller au-delà des données pour comprendre le contexte, et dépasser le contexte pour saisir la signification. C’est en ce sens que Moody’s se démarque de manière unique. Grâce à sa vaste base de données et à ses perspectives et analyses inégalées, Moody’s fournit une boussole pour comprendre la complexité et aider les clients à décoder les risques, à créer des opportunités et à tracer une voie précise dans une ère de risque exponentiel.

Les conditions financières du partenariat n'ont pas été divulguées.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.moodys.com.

À propos de Moody’s Corporation

Dans un monde façonné par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les perspectives et les technologies innovantes de Moody’s (NYSE: MCO) aident les clients à développer une vision holistique de leur monde et à créer de nouvelles opportunités. Forte d’une riche expérience sur les marchés mondiaux et d’une main-d’œuvre diversifiée de 15 000 personnes dans plus de 40 pays, Moody’s offre aux clients la perspective globale nécessaire pour agir avec confiance et prospérer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moodys.com.

À propos du MetLife Stadium

Situé à East Rutherford, dans le New Jersey, le MetLife Stadium est le berceau des New York Jets et des New York Giants et est l'un des plus grands stades de la NFL (capacité de 82 500 personnes). Le stade accueillera les plus grands événements du monde sur la plus grande scène du monde et accueillera la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 (FIFA World Cup 26™) et sept autres rencontres tout au long du tournoi. Le site est classé chaque année comme l’un des stades les plus fréquentés au monde et a été nommé neuf fois comme stade générant le plus de revenu de l’année par Billboard. Parmi les principaux événements figurent le Super Bowl XLVIII, NHL Stadium Series, WrestleMania, Copa America Centenario Final, 2021 Army-Navy Game, et de nombreux concerts, matchs de football américain junior, et matchs de foot internationaux.

À propos des New York Giants

Franchise incontournable de la National Football League, les New York Football Giants ont commencé à jouer en 1925. Les Giants ont remporté huit championnats : 1927, 1934, 1938, 1956, 1986, 1990, 2007 et 2011. Après avoir remporté deux titres en cinq ans, les Giants sont la seule franchise de la NFL à avoir gagné le Super Bowl durant quatre décennies consécutives. Basés au Quest Diagnostics Training Center à East Rutherford, dans le New Jersey, les Giants entameront leur 100e saison cet automne.

À propos des New York Jets

Les New York Jets ont été créés en 1959 sous le nom de New York Titans, un membre original de l'American Football League (AFL). Les Jets remportent le Super Bowl III, battant les Colts de Baltimore de la NFL en 1969. En 1970, la franchise rejoint la National Football League lors de la fusion historique AFL-NFL qui a jeté les bases de la ligue actuelle. Dans le cadre d'un engagement envers ses fans via l'innovation et les expériences, l'équipe a créé des initiatives telles que son programme pionnier Jets Rewards, une application mobile exhaustive et 1JD Entertainment, une plateforme de contenu qui donne aux fans un meilleur accès à l'équipe sur l'ensemble des plateformes numériques et sociales. L'organisation est très fière de son engagement de longue date envers sa communauté. Ces programmes sont financés par la New York Jets Foundation et visent à influencer positivement la vie des jeunes hommes et femmes dans la région des trois États, en particulier dans les communautés défavorisées. L'organisation soutient les efforts de la Lupus Research Alliance, le football américain junior et de nombreuses organisations caritatives et causes parrainées par la NFL. Les New York Jets jouent au MetLife Stadium, qui a ouvert ses portes en 2010, et sont basés à l'Atlantic Health Jets Training Center à Florham Park, dans le New Jersey. Pour plus d'informations sur les New York Jets, visitez newyorkjets.com.

