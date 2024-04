MidOcean Energy di EIG completa l'acquisizione del 20 percento del pacchetto azionario di Peru LNG

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--MidOcean Energy ("MidOcean" o l'"Azienda"), una società di gas naturale liquefatto (GNL) costituita e gestita da EIG, un investitore istituzionale leader nei settori dell'energia globale e delle infrastrutture, ha annunciato oggi il completamento dell'accordo precedentemente annunciato di acquisizione della partecipazione del 20% di SK earthon ("SK") in Perù LNG ("PLNG"), proprietario e gestore del primo impianto di esportazione di GNL in Sud America.

Gli asset di PLNG comprendono un impianto di liquefazione del gas naturale con una capacità di trattamento di 4,45 mmtpa, un gasdotto di proprietà lungo 408 km con una capacità di 1.290 mmcf/d, due serbatoi di stoccaggio da 130.000 m3 , un terminale marittimo di proprietà lungo 1,4 km e un impianto di carico per camion con una capacità fino a 19,2 mmcf/d. PLNG, gestita da Hunt Oil Company, è uno degli unici due impianti di produzione di GNL in America Latina, situato a Pampa Melchorita, a 170 km a sud di Lima.

De la Rey Venter, CEO di MidOcean Energy, ha dichiarato: "Il completamento di questo investimento è un importante traguardo per i nostri sforzi volti a creare un portafoglio globale, diversificato e resiliente di attività nel settore GNL. Essendo l'unico impianto di esportazione di GNL in Sud America, PLNG occupa una posizione unica nel mercato globale. PLNG svolge inoltre un ruolo importante nella fornitura di gas e GNL ai clienti in Perù. Siamo impazienti di dare vita a una solida partnership con i partecipanti di PLNG e di lavorare per sostenere l'impatto positivo di PLNG per molti anni a venire".

Il completamento di questa transazione segue il recente annuncio di MidOcean di un investimento strategico effettuato da Mitsubishi Corporation e del completamento della sua acquisizione degli interessi di Tokyo Gas Co. Ltd. in un portafoglio di progetti australiani integrati nel settore del GNL.

Morgan Stanley ha agito in qualità di consulente finanziario esclusivo di MidOcean per la transazione. Latham & Watkins è stato il consulente legale di MidOcean per la transazione.

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 22,9 mld di dollari in capitali gestiti al 31 dicembre 2023. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 41 anni fa, EIG ha investito oltre 47,1 mld di dollari nel settore dell’energia tramite più di 405 progetti o aziende in 42 paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti di EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul.

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, una società di GNL formata e gestita da EIG, cerca di costruire un portafoglio internazionale di GNL diversificato, resiliente e competitivo con il carbonio. Riflette la convinzione di EIG che il GNL sia una risorsa fondamentale per la transizione energetica e l'importanza sempre maggiore del GNL come risorsa energetica strategica in termini geopolitici. MidOcean Energy è diretto da De la Rey Venter, veterano del settore con 26 anni alle spalle che ha ricoperto numerosi incarichi di dirigente senior, tra cui Responsabile Globale del GNL per Shell Plc.

Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com oppure il sito di MidOcean Energy all'indirizzo www.midoceanenergy.com.

