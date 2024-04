Firehouse Subs envolve novo ecossistema de agências para ajudar a promover o crescimento da marca com a Orchard como a principal agência criativa

JACKSONVILLE, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Após uma análise competitiva da agência, a Firehouse Subs®, a marca de sanduíches especiais fundada por bombeiros e apaixonada por comida farta e saborosa, além de um serviço sincero, nomeou a Orchard como sua principal agência criativa. A Orchard é encarregada pela evolução da estratégia e execução da marca ao lado de agências recém-nomeadas como a PHD (uma agência do Omnicom Media Group), Quality Meats, 500 Degrees, Jones Knowles Ritche (JKR) e ICR, que atuam como mídia, ativações e parcerias, agências de publicidade (divulgação), design e relações públicas, respectivamente.

Isto marca a primeira vez que a Firehouse Subs se expandiu para além de uma abordagem de agência única desde a sua fundação em 1994 – uma decisão estratégica que inaugura uma nova era de crescimento para a marca. Com mais de 1.200 locais, em sua maioria franquias, em 46 estados, incluindo Canadá e Porto Rico, a Firehouse Subs engajou ativamente os membros do conselho de administração dos franqueados no processo de seleção da agência criativa.

A Orchard será a encarregada por desenvolver uma plataforma de marca e implantar iniciativas de marketing baseadas em jornada, que criem afinidade, acelerem o crescimento da franquia e direcionem o tráfego de clientes nos Estados Unidos e Canadá. Eles aproveitarão os hot subs altamente diferenciados e de linha premium da Firehouse Subs, a herança de socorristas, as profundas raízes comunitárias e o trabalho de salvar vidas da Firehouse Subs Public Safety Foundation como pilares multifacetados para elevar a marca de forma estratégica e criativa.

Similarmente, como agência de mídia registrada, a PHD ajudará a promover a transformação dos negócios da Firehouse Subs, tirando proveito do Omni, o sistema operacional aberto que oferece suporte a todas as agências do grupo Omnicom, para construir novos públicos de crescimento, proporcionar estratégias baseadas em dados e ativar investimentos orientados por informações, tanto em nível nacional e nível local, que geram crescimento de novos clientes e vendas.

A Quality Meats é responsável por liderar ativações e estabelecer parcerias que ajudarão a ampliar a marca Firehouse Subs e a decifrar quais mecanismos são mais motivadores para clientes e membros da equipe nas comunidades locais.

A 500 Degrees terá como objetivo reimaginar a abordagem de divulgação no restaurante e otimizar a experiência no local por meio de design criativo e serviços de produção que ajudam a atrair os clientes e impulsionar as vendas. A equipe vai liderar os processos de criação, execução e implementação no ponto de compra de todas as campanhas de publicidade, embalagens de produtos e outros projetos especiais.

A JKR atuará como parceira de design e ajudará a Firehouse Subs a contar sua história visual de uma maneira mais atraente, apoiando-se no que torna a marca única.

Como agência de relações públicas registrada, a ICR aplicará sua abordagem criativa para impulsionar de forma mensurável a mídia conquistada e o buzz da marca para a Firehouse Subs, liderando todos os esforços de relações públicas, experiências e eventos, para aumentar a conscientização e a consideração.

“Após uma extensa pesquisa que incluiu várias verificações químicas, workshops e contribuições valiosas de nosso conselho de administração de marketing de franqueados, não poderíamos estar mais entusiasmados com essa parceria com a Orchard, assim como com a PHD, Quality Meats, 500 Degrees, JKR e ICR, e também como moldamos coletivamente o projeto para o futuro da Firehouse Subs”, disse Dena vonWerssowetz, CMO da Firehouse Subs. “Estamos em um momento empolgante de crescimento para a marca e é a hora certa para capitalizarmos o nosso impulso para mudar para uma equipe multiagências de especialistas que trazem a capacidade criativa, a velocidade e a agilidade que nossa marca merece agora e no futuro.”

Além da Firehouse Subs, a PHD, a 500 Degrees e a ICR atuam como agências de registro para o Burger King ® em suas respectivas áreas (EUA, PHD e ICR; EUA e Canadá, 500 Degrees). A PHD e a 500 Degrees também apoiam o portfólio restante de marcas da Restaurant Brands International (RBI), que inclui o Popeyes ® (EUA e Canadá) e o Tim Hortons (EUA, PHD; EUA e Canadá, 500 Graus).

Para mais informações, acesse FirehouseSubs.com.

SOBRE A FIREHOUSE SUBS

A Firehouse Subs ® é uma rede de restaurantes apaixonada por comida farta e saborosa, serviço sincero e segurança pública. Fundada em Jacksonville, Flórida, em 1994, por dois antigos irmãos bombeiros, a marca se baseia em décadas de sanduíches quentes e fartos, repletos de carnes e queijos de alta qualidade, e tem o compromisso de salvar vidas por meio da Firehouse Subs Public Safety Foundation, fornecendo equipamentos salva-vidas e recursos necessários para socorristas e organizações de segurança pública. A Firehouse Subs é uma subsidiária da Restaurant Brands International Inc. ("RBI"), uma das maiores empresas de restaurantes de serviço rápido do mundo, com mais de US$ 35 bilhões em vendas anuais em todo o sistema e aproximadamente 30.000 restaurantes em mais de 100 países. A RBI possui quatro das marcas de restaurantes de serviço rápido mais proeminentes e icônicas do mundo – Burger King®, Tim Hortons®, Popeyes® e Firehouse Subs®. Para saber mais, visite www.firehousesubs.com.

SOBRE A ORCHARD

A Orchard é uma agência criativa orientada para a estratégia, com foco em proporcionar crescimento rápido para marcas.

Ad Age - Lista A 2023 e 2024.

SOBRE A PHD

A PHD, uma agência do Omnicom Media Group, ajuda as principais marcas mundiais a pensar melhor, superar e ultrapassar o mercado com uma rede de última geração de ferramentas, talentos e tecnologia projetada para a inteligência conectada. Colaborando no sistema operacional Omni alimentado por IA, os 6.500 funcionários da PHD em 81 escritórios em 74 países conectam dados, tecnologia e experiência humana para oferecer soluções de mídia modernas que impulsionam marcas e negócios. Com sede no Reino Unido, a PHD é uma das redes de agências de mídia mais premiadas do mundo, segundo o Effie Index; é a número 1 no ranking independente WARC Media 100 de campanhas e empresas para criatividade e inovação; e foi nomeada 2024 Global Media Network of the Year (Rede Global de Mídia do Ano 2024) pela principal publicação de publicidade dos EUA, a Adweek.

SOBRE A QUALITY MEATS

A Quality Meats é uma agência de publicidade totalmente integrada e remota. Eles abriram a loja em 2020 sem clientes pagantes ou investidores. Eram apenas algumas pessoas que queriam proporcionar um trabalho da mais alta qualidade, sem todas as besteiras que atrapalham. É como ir a um açougueiro ao qual você confia. (Exceto que essas carnes têm um estilo meramente publicitário metafórico.) Desde então, eles adicionaram mais pessoas comprometidas em fazer as mesmas coisas e foram nomeados a Pequena Agência do Ano da Adage em 2022 e 2023, a finalista da agência inovadora do ano da Adweek em 2023, além de fazer parte da “lista A” da Adage em 2024.

SOBRE A 500 DEGREES

A 500 Degrees se concentra na criação de conteúdo digital e soluções de publicidade para empresas com múltiplas unidades e franquias nas categorias QSR, C-Store e Varejo. Com escritórios em Toronto, Miami e Columbus Ohio, eles fornecem conteúdo e estratégias de vendas globalmente para mais de 20.000 unidades de varejo que se transformaram do visual de divulgação tradicional de impressão e pôster para jornadas digitais do cliente no local.

SOBRE A JONES KNOWLES RITCHIE (JKR)

A Jones Knowles Ritchie (JKR) é uma agência de branding global com escritórios em Londres, Nova York e Xangai. A agência torna as marcas distintas e trabalha com pessoas corajosas, tenazes e com ideias diferentes, inspirando ambas a serem quem são.

A JKR criou vários momentos notáveis de marca em seus 33 anos de história. Ao incorporar o mantra "Be Distinctive. Everywhere", a agência moldou a marca de ícones renomados como o Burger King, Fanta, Impossible Foods, Uber e Paramount.

SOBRE A ICR

Fundada em 1998, a ICR faz parceria com seus clientes para executar comunicações estratégicas e programas de consultoria que atingem metas de negócios, criam consciência e credibilidade e aumentam o valor empresarial de longo prazo. O modelo de serviço altamente diferenciado da empresa, que une veteranos do mercado de capitais com profissionais seniores de comunicação, traz profundo conhecimento e relacionamentos do setor para aproximadamente 1.000 clientes em mais de 20 grupos industriais. A prática de saúde do ICR opera sob a marca Westwicke (www.westwicke.com). Hoje, a ICR é uma das maiores e mais experientes empresas independentes de comunicação e consultoria da América do Norte, mantendo escritórios em Nova York, Norwalk, Boston, Baltimore e Pequim. Saiba mais em www.icrinc.com. Siga-nos no Twitter em @ICRPR.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.