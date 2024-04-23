foodpanda與The Trade Desk合作，為品牌提供資料驅動的零售媒體解決方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亞洲首屈一指的食品和雜貨配送網路foodpanda今天宣布與全球廣告技術領導者The Trade Desk達成策略性合作夥伴關係。雙方的合作將使品牌能夠更好地觸達目標受眾並衡量開放網際網路上數位廣告活動的效果。此次合作將涵蓋香港、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、臺灣和泰國等七個市場。

雙方將合作推出多種零售媒體解決方案，由The Trade Desk的程式化廣告平台和foodpanda的第一方零售資料提供支援。利用這些解決方案，品牌可以憑藉The Trade Desk的平台，透過OTT、音樂串流媒體、行動應用程式、遊戲和網站等通路，在開放的網際網路上與foodpanda的客戶互動，將其影響力擴展到foodpanda的綜合廣告解決方案panda ads之外。所有資料均採用假名，以確保客戶身分保持匿名。

此外，品牌還能夠衡量其廣告活動對轉換率的影響。利用這些洞察，品牌能夠以前所未有的方式實現廣告的即時最佳化，並做出有助於提高業績目標的明智決定。

案例研究：Knorr在臺灣推出試銷活動

在2023年的試銷階段，這些解決方案協助Unilever的Knorr品牌在臺灣的foodpanda網路上觸達新客戶，並推動提高了其新產品線的轉換率。為達成這一目標，Knorr利用TTD的平台和foodpanda的零售資料來精準鎖定目標foodpanda訂戶，從而使添加到購物車的比率上升了229%，轉換率提高了81%。值得注意的是，87%的買家是新客戶，彰顯出此次推廣活動在吸引更廣泛的受眾、促進參與度和擴大市場範圍方面的成功。

foodpanda解決方案、廣告與夥伴關係總監Wen Zhe Lim表示：「我們的使命是將foodpanda發展成為首選的零售媒體網路。我們與The Trade Desk的合作非常適合當今以同意為基礎的廣告時代。如今，第一方資料已成為定向個人化行銷的關鍵。利用快速商務的迅猛成長動力，我們協助品牌接觸數百萬熟悉數位技術的客戶，並以前所未有的方式將他們連結起來。」

The Trade Desk亞太區資料合作總經理Chris Mooney表示：「零售資料正在重塑市場行銷的格局，我們與foodpanda的合作為品牌帶來了絕佳的機會，可協助品牌在開放網際網路上採用資料驅動的策略來提高廣告支出的有效性。零售資料為品牌提供了更好的目標定位和績效衡量，使他們能夠瞭解廣告支出如何影響實際銷售。我們很高興能與一家開拓數位廣告新方法的公司合作。」

Unilever Taiwan營養品業務行銷經理Sharon Liu表示：「與The Trade Desk和foodpanda的合作對於我們最近展開的Knorr宣傳活動的成功起到了至關重要的作用，使我們能在開放的網際網路上接觸到新的受眾群體。我們非常高興地看到，透過此次活動，購物車添加率、轉換率和新買家均有顯著上升。」

關於foodpanda

foodpanda是亞洲首屈一指的配送平台，致力於快速便捷地為消費者提供各種食品、雜貨等。憑藉技術和卓越營運，foodpanda正在引領整個地區快速商務(q-commerce)的發展，其零售合作夥伴網路和pandamart雲端商店可提供數百萬種食品的配送服務以及更多按需服務。foodpanda在亞洲11個市場（新加坡、香港、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、臺灣、菲律賓、孟加拉、寮國、柬埔寨和緬甸）的400多個城市開展業務。foodpanda是全球食品配送行業領導者Delivery Hero的子公司。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.foodpanda.com。

關於The Trade Desk

The Trade Desk™是一家致力於為廣告買家賦能的技術公司。透過其雲端自助式平台，廣告買家可建立、管理和最佳化涵蓋各種廣告形式和裝置的數位廣告活動。與主要資料、廣告庫存和出版商合作夥伴的整合確保了最大的涵蓋範圍和決策能力，而企業應用程式介面能夠讓企業在平台的基礎上進行客製化開發。The Trade Desk總部位於加州文圖拉，在北美、歐洲和亞太區設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪thetradedesk.com，或在Facebook、Twitter、LinkedIn和YouTube上關注我們。

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